Nauji Žemaitaičio sumanymai: patentuoti du prekės ženklai – „Nemuno dešra“ ir „Nemuno duona“

Pernai kadenciją baigiantis konservatorius Kęstutis Masiulis baiminosi, kas jo ilgamečiame kabinete įsikurs.
„Oi, kaip aš nenorėčiau, kad čia būtų „Nemuno dešra“. Atsiprašau, Aušra“, – susipainiojo K. Masiulis.
Ir panašu, kad su „Nemuno dešra“ dabar K. Masiulis gali susidurti prekybos centre – žvilgtelėjęs į lentyną. R. Žemaitaitis registravo du naujus prekės ženklus – „Nemuno dešra“ ir „Nemuno duona“.
Atsakė, ar pirks šiuos maisto produktus
Štai, ką žmonės sako apie šiuos produktus:
„Pirksiu. Skonio tai gero, bet svarbiausia, kad pigi.“
„Jeigu geras pensijas gausime, tai pirksime. O jei ne – eisime į šoną, kitur žiūrėti, kur teisingiau yra.“
„Čia ne sunkioji artilerija, čia marketingas. Mes turėjom „Meslitos“ direktorių, dar visokių, tai, kodėl ir tokio negali būti?“
„Tai jeigu būtų kokybiška, kuo aš labai abejoju, tai dar rinkoje pasistumdyti galėtų, bet jei kokybė bus tokia, kaip politinės organizacijos, tai dešra turbūt sunkiai bus valgoma. Tualetinis popierius „Nemuno dešra“, – komentavo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
Kasčiūnas prisiminė konfliktą su Žemaitaičiu
Visgi, opozicija bando neatsilikti nuo R. Žemaitaičio.
„Atsimenate mūsų debatą su R. Žemaitaičiu, salėje, kai jis iš tikrųjų rusiškais keiksmažodžiais kreipėsi į mane, o aš paprašiau, kad jis savo srėbtuvę privertų? „Klausyk, uždaryk savo burną, gerai, asile?“
Tai turime, ką ir kalbėjome. Šalininkai ir rėmėjai turi gerą humoro jausmą, prisimindami mano frazę, marškinėlius tokius pasileido“, – prisiminė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Apie galbūt naujo verslo pradžią R. Žemaitaitis „TV3 Žinioms“ atsisakė papasakoti. Buvęs Seimo Pirmininkas aiškina, kad partijai kurti tokius prekės ženklus – draudžiama.
„Tai yra neįmanoma, bet gal kažkas save politikoje mato nelabai ilgai“, – sakė S. Skvernelis.
Auksinės dienos partijai, kai R. Žemaitaitis žavėdavo naivuolius regionuose pasakodamas istorijas su lenta ir sulaukdavo didžiulio palaikymo, panašu, kad praeityje.
Partijos reitingai krenta, taip sklandžiai nepavyksta suderinti kandidatūrų su prezidentūra. Ir prie viso to – daugiau nei pusė visuomenės, naujausių apklausų duomenimis, nenori „Nemuno aušros“ valdančiojoje daugumoje. Visgi, optimizmo R. Žemaitaitis nepameta.
„Palaukite 2029 metų, jeigu būsiu prezidentu, tada ir pakomentuosiu“, – sakė R. Žemaitaitis.
