Naktinis reidas Vilniuje: įkliuvo trys nelegaliai Lietuvoje esantys ir dirbantys pavežėjai

Jau keli savaitgaliai Vilniaus policija reidus rengia su pasieniečiais: pareigūnai ėmėsi nelegaliai Lietuvoje gyvenančių ir dirbančių užsieniečių. Daug jų dirba pavežėjais ir maisto kurjeriais.

Per bendrą reidą policijai įkliuvo ir girtas su išnuomotu „Bolt Drive“ automobiliu važiavęs jaunuolis.

Apie 21 val. Drujos gatvėje sustabdė „Audi“, šiuo „Bolt Drive“ automobiliu važiavo jaunuolių kompanija. Vairuotojas pirmu bandymu įpūtė 0,54 prom., o antru – 0,52 prom. Tai lengvas girtumas, be to vairuotojas neturi vairuotojo pažymėjimo – teisės vairuoti jis niekada nebuvo įgijęs. Automobilį vaikinui išnuomojo draugė, kurios kompanijoje net nebuvo.

Dabar ir vaikinui, ir automobilį išnuomojusiai jo draugei gresia rimti nemalonumai. Už lengvą girtumą neturint teisės vairuoti skiriama bauda nuo 1100 iki 1500 eurų. Gali būti konfiskuotas automobilis. Kadangi automobilis priklauso ne vairuotojui, iš jo gali būti išieškoma tokia suma, kiek kainuoja mašina.

Už automobilio perdavimą vairuoti girtam asmeniui gali būti nubausta ir mergina, kuri išsinuomojo automobilį. Griežtas pinigines sankcijas merginai gali pritaikyti ir „Bolt Drive“.

Automobilio pasiimti atvažiavo įmonės atstovas, o vaikinų kompanija į naktinį Vilnių patraukė pėsčiomis.

Drujos gatvėje sustabdytas automobilis „Toyota Yaris“. Šį automobilį vairavęs ukrainietis neturi vairuotojo pažymėjimo. Vaikinas bandė meluoti, kad pažymėjimą paliko namie, melagystei išaiškėjus teisinosi, kad jau mokosi vairuoti, kad ketina laikyti egzaminą. Įkliuvusiam vairuotojui bus skirta bauda ir kurį laiką bus uždrausta vairuoti, artimiausiu metu jis net negalės laikyti egzamino.

Maironio gatvėje pasieniečiams įkliuvo azerbaidžanietis pavežėtojas, jis daugiau nei mėnesį Lietuvoje gyventa nelegaliai. Mažiau nei per mėnesį jis įpareigotas išvažiuoti iš Lietuvos.

Dar trys nelegaliai Lietuvoje esantys užsieniečiai įkliuvo V. Kudirkos gatvėje. Du jų dirbo pavežėjais, trečiasis – vieno jų keleivis. Du mėnesius per ilgai mūsų šalyje gyvenantis uzbekas iš Lietuvos turės išvažiuoti per dvi savaites, jo tėvynainis Lietuvoje nelegaliai gyvena daugiau nei septynis mėnesius – jis turės išvažiuoti per savaitę. V. Kudirkos gatvėje dar įkliuvo ir kirgizas, Lietuvoje užsibuvęs daugiau nei du mėnesius.