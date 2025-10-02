Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktį Vilniuje aidėjo sprogimų garsai – sudegintas automobilis: „Kažkas nesutarė“

2025-10-02 10:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 10:37

Naujojoje Vilnioje, Linksmojoje gatvėje, naktį sudegė automobilis. Įtariamas padegimas.

Vilniuje sudegintas automobilis
11

Naujojoje Vilnioje, Linksmojoje gatvėje, naktį sudegė automobilis. Įtariamas padegimas.

1

Pirminiais duomenimis, prieš 4 val. ryto kieme užsiliepsnojo „Fiat“, o nuo jo apdegė dar du automobiliai.

Vilniuje sudegintas automobilis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje sudegintas automobilis

Pabudo nuo sprogimo garso

Tarnybas iškvietusi liudininkė TV3 žurnalistui pasakojo naktį pabudusi nuo sprogimo garso.

„Už kelių minučių dar vienas sprogimas, paskui – trečias. Aš jau neišsilaikiau, apsirengiau ir greitai išbėgau, – pasakojo moteris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Čia padegimas buvo. Kažkas nesutarė ir viskas“, – pridūrė ji.

Atliekamas tyrimas

Tik atvykus ugniagesiams liepsnas pavyko užgesinti ugnį. Iš automobilio praktiškai nieko neliko. 

Tai jau ne pirmas padegimas šioje gatvėje. Policija renka duomenis dėl įvykio.

 

