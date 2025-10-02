Naktį Vilniuje aidėjo sprogimų garsai – sudegintas automobilis: „Kažkas nesutarė“

Pirminiais duomenimis, prieš 4 val. ryto kieme užsiliepsnojo „Fiat“, o nuo jo apdegė dar du automobiliai.
Pabudo nuo sprogimo garso
Tarnybas iškvietusi liudininkė TV3 žurnalistui pasakojo naktį pabudusi nuo sprogimo garso.
„Už kelių minučių dar vienas sprogimas, paskui – trečias. Aš jau neišsilaikiau, apsirengiau ir greitai išbėgau, – pasakojo moteris.
„Čia padegimas buvo. Kažkas nesutarė ir viskas“, – pridūrė ji.
Atliekamas tyrimas
Tik atvykus ugniagesiams liepsnas pavyko užgesinti ugnį. Iš automobilio praktiškai nieko neliko.
Tai jau ne pirmas padegimas šioje gatvėje. Policija renka duomenis dėl įvykio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!