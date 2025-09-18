Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune liepsnojo daugiabučio laiptinė: įtariamas padegimas

2025-09-18 08:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 08:27

Kaune ketvirtadienio naktį galimai padegta daugiabučio laiptinė, informavo policija.

Gaisrinė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

0

Policijos departamento duomenimis, apie 0.25 val. Vytenio gatvėje, daugiabučio namo laiptinėje, kilo gaisras, kurio metu degė sudėti įvairūs daiktai. 

Gaisro metu taip pat apdegė ir laiptinės lango rėmas. 

Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

