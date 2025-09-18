Kaune liepsnojo daugiabučio laiptinė: įtariamas padegimas

Policijos departamento duomenimis, apie 0.25 val. Vytenio gatvėje, daugiabučio namo laiptinėje, kilo gaisras, kurio metu degė sudėti įvairūs daiktai.
Gaisro metu taip pat apdegė ir laiptinės lango rėmas.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
