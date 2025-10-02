Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klaipėdoje atidaryta atnaujinta „Iki“ parduotuvė

2025-10-02 15:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 15:48

Prekybos tinklas „Iki“ po atnaujinimo darbų ketvirtadienį atidarė parduotuvę Klaipėdoje, J. Janonio gatvėje. 

„Iki“ parduotuvė (nuotr. pranešimo spaudai)

Prekybos tinklas „Iki" po atnaujinimo darbų ketvirtadienį atidarė parduotuvę Klaipėdoje, J. Janonio gatvėje. 

0
Kaip praneša prekybos tinklas, po rekonstrukcijos 335 kv. metrų parduotuvėje įrengtas patogesnis išplanavimas, taip pat pakeistas formatas – vietoje „Express“ ji tapo vienos širdelės parduotuve.

Į parduotuvės atnaujinimo darbus prekybos tinklas investavo daugiau nei 500 tūkst. eurų.

Šiemet „Iki“ jau atnaujino 17 parduotuvių, o pernai iš pagrindų rekonstravo 18, dar 25 atnaujino pagal naujausią parduotuvių koncepciją, taip pat atidarė 9 naujas parduotuves. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

