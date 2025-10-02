Klaipėdoje atidaryta atnaujinta „Iki“ parduotuvė

Kaip praneša prekybos tinklas, po rekonstrukcijos 335 kv. metrų parduotuvėje įrengtas patogesnis išplanavimas, taip pat pakeistas formatas – vietoje „Express“ ji tapo vienos širdelės parduotuve.
Į parduotuvės atnaujinimo darbus prekybos tinklas investavo daugiau nei 500 tūkst. eurų.
Šiemet „Iki“ jau atnaujino 17 parduotuvių, o pernai iš pagrindų rekonstravo 18, dar 25 atnaujino pagal naujausią parduotuvių koncepciją, taip pat atidarė 9 naujas parduotuves.
