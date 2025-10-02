Ministrė: vystant dronų pajėgumus kariuomenėje turėtų atsirasti tam skirtas kompetencijų centras

Taip Dovilė Šakalienė kalbėjo ketvirtadienį dalyvaudama ketvirtą kartą organizuojamoje „Dronų dienoje“.
„Operatorių rengimas iš tikrųjų labai sparčiai plečiamas. Pati turėjau galimybę susipažinti su tam tikromis mūsų vystomomis galimybėmis – nuo mūsų karinių mokyklų iki mūsų pajėgų. Bet, mano vertinimu, mums reikės dar ir papildomų struktūrinių padalinių mūsų kariuomenėje, kad mes turėtumėme tam tikra prasme tokį kaip ir excellence (kompetencijų – BNS) centrą, iš kurio visa iniciatyva būti valdoma“, – žurnalistams sakė ministrė.
„Turėtumėme procesą, kuris apimtų tiek galimybę dirbant su verslu gauti naujausius „žaislus“, juos testuoti ir žiūrėti, kas labiausiai veikia, kas neveikia“, – teigė ji.
Pasak D. Šakalienės, šis padalinys, dirbdamas su skirtingų kariuomenės pajėgų vadais, taip pat užtikrintų, kad dronai būtų integruojami pagal poreikį.
„Pagal kintantį mūšio lauko paveikslą, ten, kur labiausiai reikia ir (būtų – BNS) tokio tipo droninės pajėgos, kokios šiandien dienai geriausiai atitinka tą mūsų poreikį“, – teigė ministrė.
Ji pastebėjo, kad bepiločių operatorių ruošimas kinta labai sparčiai dėl besivystančių dronų technologijų.
„Su dirbtinio intelekto elementu mes matome ir daug intuityvesnį veikimą, labai paspartintą procesą, kas, aišku, ir sutrumpina parengimą. Jeigu operatorius anksčiau buvo sunkiau ir ilgiau parengiamas, tai dabar tas laikas tikrai ženkliai trumpėja“, – kalbėjo ji.
Kaip rašė BNS, rugsėjį startavo Krašto apsaugos ir Švietimo ministerijų inicijuotas dronų mokymo centrų projektas „Airtech“.
Ministerijos teigimu, šiais mokslo metais „Airtech“ būreliuose dronų valdymo bei konstravimo įgūdžių įgis 800 vaikų ir jaunuolių.
Iki 2028-ųjų Lietuvoje veiks devyni tokie centrai ir bus apmokyta 7 tūkst. vaikų ir 1,7 tūkst. suaugusiųjų.
Daugiau dėmesio dronams skiriama tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, kur šiuos įrenginius abi pusės naudoja įvairioms užduotims nuo žvalgybos iki priešo taikinių naikinimo.
Tuo metu kovos su dronais priemonėmis labiau susirūpinta po to, kai Rusijos orlaiviai pastaraisiais mėnesiai įsibrovė į NATO narių Lenkijos, Estijos bei Rumunijos oro erdves.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!