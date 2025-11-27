 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras Kaunas Seime aiškinsis dėl „Fegdos“ ir Rūdninkų poligono kelio skandalo

2025-11-27 07:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 07:07

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) praėjusią savaitę pradėjus informacijos patikslinimą, ketvirtadienį krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bus kviečiamas iš tribūnos atsakyti į opozicijos klausimus, susijusius su bendrovės „Fegda“ veikla. 

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) praėjusią savaitę pradėjus informacijos patikslinimą, ketvirtadienį krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bus kviečiamas iš tribūnos atsakyti į opozicijos klausimus, susijusius su bendrovės „Fegda“ veikla. 

REKLAMA
4

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo ketinama teirautis, ar jis, prieš tapdamas ministru, nesulaukė socialdemokratų vadovybės prašymų saugoti „Fegdos“ interesus ir ar tai nebuvo sąlyga, skiriant jį į šias pareigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, opozicija prašo R. Kauno įvertinti galimos korupcijos rizikas jo vadovaujamoje ministerijoje, kai, anot dalies parlamentarų, ministro aplinkoje yra daug su „Fegda“ susijusių asmenų.

REKLAMA
REKLAMA

Dvylika opozicijos atstovų taip pat kelia klausimą, kaip naujasis KAM vadovas užtikrins, kad brokuotas kelias į Rūdninkų poligoną būtų suremontuotas, kaip bus užtikrinamas Rūdninkų karinio miestelio paskutinių dviejų etapų rangovų skaidrumas, ar dėl to konsultuotasi su atsakingomis tarnybomis, kalbėta su socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Rimantu Sinkevičiumi. 

REKLAMA

Kaip skelbta, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.

Buvusi ministrė Dovilė Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti apie šią situaciją sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus, dirbusio įmonėje komercijos direktoriumi, reakcijos.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad žiniasklaidai paviešinus informaciją apie su defektais nutiestą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras R. Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.

Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų