Ministras Kaunas Seime aiškinsis dėl „Fegdos“ ir Rūdninkų poligono kelio skandalo

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo ketinama teirautis, ar jis, prieš tapdamas ministru, nesulaukė socialdemokratų vadovybės prašymų saugoti „Fegdos“ interesus ir ar tai nebuvo sąlyga, skiriant jį į šias pareigas.
Be to, opozicija prašo R. Kauno įvertinti galimos korupcijos rizikas jo vadovaujamoje ministerijoje, kai, anot dalies parlamentarų, ministro aplinkoje yra daug su „Fegda“ susijusių asmenų.
Dvylika opozicijos atstovų taip pat kelia klausimą, kaip naujasis KAM vadovas užtikrins, kad brokuotas kelias į Rūdninkų poligoną būtų suremontuotas, kaip bus užtikrinamas Rūdninkų karinio miestelio paskutinių dviejų etapų rangovų skaidrumas, ar dėl to konsultuotasi su atsakingomis tarnybomis, kalbėta su socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Rimantu Sinkevičiumi.
Kaip skelbta, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Buvusi ministrė Dovilė Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti apie šią situaciją sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus, dirbusio įmonėje komercijos direktoriumi, reakcijos.
ELTA primena, kad žiniasklaidai paviešinus informaciją apie su defektais nutiestą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras R. Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!