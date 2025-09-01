Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija kviečia teikti kandidatus Lukšienės premijai gauti

2025-09-01 15:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 15:57

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pirmadienį pranešė kviečianti siūlyti kandidatus Meilės Lukšienės premijai gauti.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pirmadienį pranešė kviečianti siūlyti kandidatus Meilės Lukšienės premijai gauti.

0

Skelbiama, kad premija gali būti skiriama ne vyresniems nei 35 metų amžiaus mokytojams, dirbantiems Lietuvoje ar užsienio lituanistinio ikimokyklinio ugdymo įstaigose, priešmokyklinėse grupėse, bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose, neformaliajame vaikų švietime, taip pat pagalbos mokiniui specialistams.

Kaip nurodo ministerija, kandidatūrą turi teisę siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, savivaldybės ar kiti mokyklų steigėjai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios švietimo srityje, ministerija ir jai pavaldžios įstaigos.

M. Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos dydis siekia 120 bazinių socialinių išmokų (BSI) – 8,4 tūkst. eurų.

Ministerija kandidatūrų siūlymus priims iki rugsėjo 15 d. Išrinktas pedagogas bus apdovanotas spalio mėnesį, minint Tarptautinę mokytojų dieną.

