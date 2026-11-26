„Jau turime atrinktą tarptautinį rangovą, kuriam yra duota vienuolika mėnesių paruošti pagrindinius priešprojektinius pasiūlymus, sprendinius, detalizuot nuo linijos lokacijos iki inžinerinių tinklų atvedimo ir viso poreikio, ko reikia, pradedant jau kalbėti ne vizualiais paveiksliukais, bet konkrečiais darbais ir sprendiniais“, – ketvirtadienį Seime surengtoje konferencijoje apie Vilniaus metropoliteno galimybes teigė meras.
„Gavę juos galėsime artimiausiais metais pereiti ir prie techninio projektavimo, turėti jau techninį dokumentą, kuris leis kalbėti apie tokio projekto įgyvendinimą“, – pridūrė V. Benkunskas.
Metro ar tramvajaus projektui Vilniuje – parengiamieji darbai
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, jog ministerija peržiūri Metropoliteno įstatymą ir ieško sprendimų, leisiančių tramvajaus ar metro linijas integruoti į miestų susisiekimo tinklą.
„Ministerijoje peržiūrėjome 2018 metų Metropoliteno įstatymą ir ieškome sprendimų, kurie leistų geriau atliepti šiandienos susisiekimo problematiką. Mūsų tikslas yra, kad traukiniai Lietuvos miestuose taptų neatsiejama miesto viešojo transporto dalimi, kaip tai seniai veikia Briuselyje, Paryžiuje ar kitose Europos didmiesčiuose. Kaunas jau paskelbė, kad planuoja dvi tramvajaus linijas. Taigi, tas įstatymas prie kurio dirbame, yra aktualus visai Lietuvai“, – konferencijoje teigė ministras.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad ne vieną dešimtmetį braižant metro linijas buvo pamiršta pasakyti, ką ši transporto priemonė duotų gyventojams.
„Iki statybų, deja, taip ir nepriėjome. Galbūt mažai dėmesio skyrėme žmogui. Gal žemėlapyje braižėme linijas, bet nepagalvojome iš tikrųjų, ką gali tas duoti žmogui – kaip metro galėtų sutrumpinti kelionę, kur atsirastų stotys, kaip jas pasiektų žmonės iš kitų rajonų, aplinkinių gyvenviečių, ar jomis būtų patogu pasinaudoti ir tėvams, ir neįgaliesiems, ir senjorams, ir kaip metro derėtų su autobusų ir troleibusų maršrutai?“ – renginyje kalbėjo J. Olekas.
„Taip pat verta pasvarstyti, kas pasikeistų, jei geriau sujungtume esamus maršrutus gatvėse ir daugiau pirmenybės atitektų viešajam transportui“, – pridūrė Seimo vadovas.
V. Benkunskas šiemet spalį sakė, kad beveik trijų kilometrų ilgio Šiaurinė gatvė, sujungsianti Vakarinį aplinkkelį su Gelvonų gatve Šeškinėje, bus pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui paliekant galimybę ateityje joje įrengti bėginę susisiekimo priemonę.
Anot jo, savivaldybės bendrovė „Susisiekimo paslaugos“ jau atlieka studiją, kokia nauja transporto rūšis čia galėtų atsirasti, kur ji kursuotų, kiek kainuotų ją įrengti.
Prezidentūra spalį paragino atnaujinti diskusijas dėl metro projekto Vilniuje. Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tuomet sakė, jog būtų prasminga atsinaujinti jo kaštų ir naudos analizę ir įvertinti šį projektą naujoje geopolitinėje plotmėje.
Pasak jo, verta svarstyti, ar metro projektas atitiktų dvigubos paskirties projekto statusą, kai jis būtų aktualus ne tik susisiekimui, bet ir nacionaliniam saugumui, nes veiktų kaip priedanga, po žeme galėtų veikti ir ryšio tinklai.
BNS rašė, kad diskusijos dėl metro Vilniuje vyksta jau daugiau nei dešimtmetį. Metro šalininkai įprastai teigia, jog projektas pritrauktų milijoninių investicijų, o šio transportas būdas išlaisvintų miestą nuo kamščių. Anot kritikų, Vilniuje yra per mažai gyventojų, kad statybos atsipirktų, be to, jos pakenktų paveldui.
Seimas 2018 metų rudenį priėmė Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą ir sudarė sąlygas privatiems investuotojams imtis metro statybų. Šis statybų reglamentavimas įsigaliojo 2020 metų pradžioje.