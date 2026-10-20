Gitanas Nausėda – už sostinės metro idėją

„Būtų prasminga dabar atsinaujinti kaštų ir naudos analizę, prezidento nuomone, ir įvertinti šį projektą naujoje geopolitinėje plotmėje“, – Žinių radijui antradienį sakė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius.
Pasak jo, šių laikų kontekste verta svarstyti, ar metro projektas atitiktų dvigubos paskirties projekto statusą, kai jis būtų aktualus ne tik susisiekimui, bet ir nacionaliniam saugumui, nes veiktų kaip priedanga, po žeme galėtų veikti ir ryšio tinklai.
Anot patarėjo, taip pat reikėtų įvertinti, ar metro projektas iš dalies galėtų būti finansuojamas ES lėšomis iš naujo Konkurencingumo fondo.
BNS rašė, kad diskusijos dėl metro poreikio Vilniuje vyksta jau daugiau nei dešimtmetį.
Metro šalininkai įprastai teigia, jog projektas pritrauktų milijonines investicijas, o šio transporto būdo atsiradimas išlaisvintų miestą iš kamščių. Anot kritikų, Vilniuje yra per mažai gyventojų, kad statybos atsipirktų, be to, jos pakenktų paveldui.
Seimas 2018 metų rudenį priėmė Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą ir sudarė sąlygas privatiems investuotojams imtis metro statybų. Šis statybų reglamentavimas įsigaliojo 2020 metų pradžioje.
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