Mergaitę pagrobusio Gedimino Filipavičiaus advokatas prašo švelnesnės bausmės: jis gailisi ir atsiprašė

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Visą Lietuvą sukrėtusi devynmetės kaunietės pagrobimo byla, kurioje jos skriaudikas Gediminas Filipavičius teisiamas net dėl 13 nusikaltimų, artėja prie finišo – saugant mergaitės ir jos šeimos interesus byla Kauno apygardos teisme nagrinėjama neviešuose posėdžiuose. Už uždarų durų nuskamba ir baigiamosios kalbos. Prokuroras siūlo mergaitės grobiką ilgam pasiųsti į kalėjimą.
„Prašiau Gediminą pripažinti kaltu dėl jam inkriminuotų nusikaltimų įvykdymo. Nedetalizuodamas prašomų bausmių už kiekvieną nusikalstamą veiką ir neaptarinėdamas pačių nusikalstamų veikų aš pažymėsiu, kad galutinė mano prašoma skirti bausmė – terminuotas laisvės atėmimas 20 metų“, – teigė prokuroras Mindaugas Sabaitis.
Prašys bausmę sušvelninti
O štai kaltinamojo gynėjas tikina, kad tokia bausmė per griežta. Esą ji skirta labiau dėl visuomenės spaudimo, o ne remiantis įstatymais. Ir siūlo Filipavičių įkalinti 7 metams.
„Nusikaltimas padarytas, turi už tai atsakyti, bet prašysim kuo švelnesnės bausmės. Jis prisipažino pilnai, gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, stengsis atlyginti žalą, kiek įmanoma“, – komentuoja advokatas Aleksandras Pocius.
Nepatvirtintais duomenimis, prašomų ieškinių suma viršija 100 tūkstančių eurų. Jų dydžio nepatikslina nei prokuroras, nei advokatas.
„Pateikti civiliniai ieškiniai pakankamai ženkliai sumai, mano vizija, per daug didelė žala prašoma, prašysime ją mažinti“, – sako A. Pocius.
Mat esą ir pats kaltinamasis teisme yra sakęs, kad gailisi to, ką padarė. Tačiau, anot prokuroro, tokiuose G. Filipavičiaus pasisakymuose jokių lengvinančių aplinkybių nėra.
„G. Filipavičiaus išsakyta pozicija dėl pateiktų kaltinimų padarymo aplinkybių, mano įsitikinimu, nesudaro pagrindo įvertinti tai kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę, laikyti tai pilnu prisipažinimu ir nuoširdžiu gailėjimusi“, – teigia M. Sabaitis.
Bandė teisintis liga
Kaltinamasis bandė savo brutalų poelgį sušvelninti prisidengdamas ir liga, tačiau paskirta teismo psichiatrinė ekspertizė jokio susirgimo nenustatė.
Rezonansinis nusikaltimas Lietuvą sukrėtė 2024 sausio 7 d. vakarą. Devynmetė mergaitė pavakare išėjo iš namų ir ketino važiuoti į parduotuvę. Tačiau jos taip ir nepasiekė. Kaip vėliau paaiškėjo, mažametę iš autobusų stotelės pagrobė kaunietis Gediminas Filipavičius. Įgrūdo į automobilį ir nusivežė. Kodėl taip pasielgė, dar prieš pirmą teismo posėdį Filipavičius aiškino taip:
„Aplinkybės susiklostė nepalankiai. Norėjau ją savavališkai pavežt, viskas susimaišė ir taip gavosi“.
Ieškoti mažametės tą itin šaltą sausį dienomis ir naktimis rinkosi tūkstančiai žmonių. Po dviejų parų mergytė rasta vos už kelių šimtų metrų esančiuose Technikos gatvės garažuose drauge su tuomet 42-ejų Filipavičiumi. Ją išlaisvino „Aro“ pareigūnai, išlaužę grobiko garažo duris. Nuosprendį Filipavičiui teismas skelbs spalio pabaigoje.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.