Mentorius. Gintautas Strolys. Padirbtas, nukopijuotas gyvenimas

Šiai dienai pienininkai jau atkovojo žodį „sviestas“, nes buvo laikas, kai bet koks riebalų mišinys buvo vadinamas „sviestu“. Lygiai taip pat kaip ir „šampanu“ daug kas vadina tai, kas net iš tolo neprimena tikro šampano. O kaip dirbtiniai ikrai iš želatinos? Sultinys iš druskos ir augalinių riebalų? Mėsos kepsniai iš sojos pupelių?

Kaip jau supratote, užėjus į parduotuvę padirbinių ilgai ieškoti nereikia, daug sudėtingiau tarp jų rasti TIKRĄ produktą. Pasaulį užvaldė įvairios kailių, šilko, brangakmenių imitacijos... O kiek žmonių gyvena dirbtiniuose santykiuose, kur net orgazmą moterims tenka imituoti ir naudoti vyro ar moters pakaitalus.

Grožis – baisi jėga

Imituojame savo išvaizdą. Dabartinėje kultūroje yra normalu pasididinti krūtinę, pasikelti skruostus, prisipūsti lūpas, išnaikinti raukšlės ar pakeisti plaukų spalvą, kas iš esmės yra taip populiaru, kad rasti žmogų (ypač moterį), kuris niekada gyvenime nesidažė plaukų, yra realiai sunki užduotis. Prisiminus mūsų senolius, ką jie pasakytų apie dabartines mados tendencijas? Mano močiutė sakytų – „Gi svieto pabaiga“.

Prisiminkime įvairių kultūrų grožio suvokimo istoriją. Kaip japonės traumuodavo savo kojas, nuolat laikydamos jas mažuose ankštuose batuose, dėl to, kad pėdos būtų kuo mažesnės - tuomet buvo pas juos tokia „mada”. Kaulų struktūra taip pasikeisdavo, kad jos nebegalėjo vaikščioti be skausmo. Vienos Afrikos genties moterys norėdavo kuo ilgesnių kaklų, toks „grožio suvokimas“ įkalindavo kaklus į dieną, naktį nešiojamus metalinius žiedus, kuriuos nusiėmus – nenulaikydavo galvos.

Diskeliu arba lėkšte ištampytos lūpos ir ausys – dar vienas puikus pavyzdys. Nesuskaičiuosime tautų, kurios daro tatuiruotes, veriasi auskarus ar DĖL GROŽIO išsimuša dantis. Visos tautos turi kažką tokio, kas mums nesuprantama, tačiau jų kultūroje atrodo gražu, normalu, o kartais net nurodo statusą.

Baisiausia populiarios madingos nuomonės daroma įtaka. Dabartinės mados neturėtų formuoti žmogaus suvokimo apie save. Taip, prisižiūrėti išvaizdą tikrai reikėtų, nes tai pirmiausia rodo pagarbą savo kūnui ir meilę sau, bet darkyti savo grožį, kai tam nėra būtinybės? Juk visa tai – tik mados reikalas. Ir visi akivaizdūs „patobulinimai“, jei ką ir spinduliuoja, tai nebent užslėptą nepasitikėjimą. Bet visi šie pokyčiai nėra tokie baisūs kaip gyvenimas, kurį gyvendamas kankiniesi. Kai 90% procentų to, ką darote, tiesiog nedžiugina. O kartais – ir visas šimtas. Sunku džiaugtis gyvenimu, kai elgiesi taip, kaip populiaru, tačiau neatsirenki, kas tau artima, tinkama ir vertinga.

Norisi pamiršti visa tai

Štai, jūsų dėmesiui, įdomus faktas. Ar kada susimąstėte, kodėl moterys Alzheimerio liga serga KETURIS KARTUS dažniau nei vyrai? Nes tai liga, kurią išprovokuoja noras išsižadėti savo buvusio gyvenimo, pamiršti jį. Ir manęs visiškai nestebina šis faktas. Žmonės, ypatingai moterys, bekopijuodamos „laimingesnės moters“ gyvenimą, stengiasi užmiršti savąjį, ką jame darė, kuo degė ir kas jai patiko. Jos kopijuoja ne tik viena kitos bruožus, bet dažnai ir rutinas, veiklas, gyvenimus. Nusibrėžia savo asmenybei nepriimtinas elgesio normas ir kasdienybės veiklas pagal kažką, kas gyvena „idealų gyvenimą“ ir vietoj laukto „tobulo gyvenimo“ gauna kasdienę kančią „svetimuose batuose“, todėl ir straipsnį rašau daugiausiai moterims, bet žinant šių dienų realijas – vyrai, galite skaityti toliau ir jūs.

Nesugebate gyventi autentiško SAVO gyvenimo, kurį nešiojatės vaizduotėje? Jau pavargote nuo nesėkmingų bandymų jį pakeisti, nes situacija kasmet tik blogėja? Tuo pačiu metu negalite suprasti, kas iš tikrųjų vyksta ir kodėl liekate nelaimingas? Dažnai, ieškant savo laimės ir ilgai jos nerandant, pradedame gyventi pagal kitus, kurie, mūsų akimis, jaučiasi laimingi. Einame į nemėgstamą darbą, stengiamės atrodyti tuo, kuo nesame bei su baime žvelgiame į savo tolimesnę ateitį. Ir tikrai, ne taip jau retai, žmonės pradeda gyventi kažkieno kito avatarišką gyvenimą.

Bandysiu greitai, neišsiplėčiant apžvelgti dažniausias šio reiškinio priežastis. Būti tokiam, kaip visi, reiškia būti daugumoje, o tai telpa į visuotinai priimtus rėmus ir nesukelia nesusipratimų aplinkiniuose. Būti tokiam, kaip visi, reiškia būti saugesniam. Jeigu kopijuojate kitus, gyvenate praktiškai neklysdami, neišsiskirdami ir nepakliūdami į negatyvą. Kartu tenka slopinti ir savo išskirtinumą – atsisakyti susiformavusių principų, pažiūrų, vertybių sistemos. Nenuostabu, kad toks elgesys reiškia visišką savęs praradimą, nusivylimą gyvenimu, taip pat susidomėjimo mus supančia aplinka.

Jei tu tai gali susapnuoti – tai tavo

Pavyzdžiui, nuo vaikystės svajojote piešti (čia tik vienas iš variantų). Baigėte dailės mokyklą, norėjote įstoti į akademiją, ruošėtės stojamiesiems egzaminams, tačiau sutikote Pasmerkimą ir Nesusipratimą savo aplinkoje, savo teisininkų šeimoje, kurie sukūrė jums kitą ateitį. Tėvas tvirtino, kad menininkas nėra profesija, mama – kad tapydamas niekada stabiliai neuždirbsi, visuomenė – kad reikia rinktis prestižinę specialybę. Šiame etape dauguma žmonių palūžta, sutinka su kitų nuomone ir tiesiog negali pakęsti pasmerkimo. Nuo šios akimirkos gyvenimas pasisuka neteisinga linkme. Gyvenate su jausmu, kad išdavėte save ir savo svajonę, ir vargu, ar nurimsite, kol grįšite į teisingą kelią.

Lengviausias dalykas, kurį galite padaryti, kad patiktumėte žmogui, yra daryti tai, ko jis nori. Visgi, jei nuoširdžiai norite įtikti kitiems ir nenuvilti savo artimųjų, tuomet didelė tikimybė, kad savo gyvenimo taip nenugyvensite. Studijuojate teisę, kaip liepia tėvai, liekate gimtajame mieste, kaip prašė draugai ir vis daugiau laiko praleidžiate darbe, kad įtiktumėte savo merginai, kuriai rūpi jūsų (tiksliau – jos) materialinė gerovė. O ar klausėte savęs: „Ko noriu AŠ?“. Po šio klausimo gali pasirodyti, kad visas jūsų gyvenimas yra pastatytas ant kitų žmonių norų. Pagalvokite, kuris iš jūsų pažįstamų gali, kaip ir jūs, per pirmąjį skambutį viską mesti ir skubėti padėti? Tiesiog būkite sąžiningi su savimi, kai atsisakysite savęs dėl kito, kad ir labai artimo... Pagalvokite, ar darote paslaugą tam, kuris yra jūsų gyvenimo sudedamoji arba tik savanaudis gyvenimo praeivis? Tokiu būdu sutaupysite brangaus laiko, atsirenkant savo artimą aplinką.

Savęs nesuprantančiam žmogui pagerinti gyvenimą be galo sunku. Taigi jūs ir toliau einate neteisingu keliu. Visi norime, kad mus supantys žmonės matytų tik geriausias mūsų savybes. Kartais ateina noras – atrodyti geresniais nei esame iš tikrųjų. Jis veikia prieš mus pačius – susipainiojame savyje ir nebegalime suprasti, kur tiesa, o kur – melas. Galbūt jūs neturite pakankamai laiko, pastangų ar lėšų pakeisti savo gyvenimą, todėl nesiimate pokyčių. Atrodo, kad niekada neturėsite resursų pakeisti savo gyvenimą, bet tai neteisingas požiūris. Jei neturite laiko, išlaisvinkite. Nežiūrėkite serialo vakare, nenaršykite socialinių tinklų. Štai jau ir turite kelias valandas per dieną, skirtas savo svajonėms įgyvendinti! Nėra lėšų – sutaupykite nedidelę sumą nuo kiekvieno atlyginimo. Per metus, po tokio pinigų kaupimo, reikalai pajudės. Kiekvienas, kuris tikrai kažko nori, pasinaudoja kiekviena galimybe.

Nepabandęs – nesužinosi

Tinginystė - žmonijos progreso variklis, bet tau tai negalioja. Norint susikurti savo gyvenimą, reikia įdėti daug pastangų. Kvaila tikėtis, kad už jus tai padarys kažkas kitas arba, kad laikui bėgant viskas išsispręs be jūsų įsikišimo. Nepatingėkite bandyti. Ar jums patinka kažkuri veikla, sužinosite tik pabandę bent kelis kartus. Čia viskas, kaip su patiekalais, jei kažką ragavote ir jums nepatiko, galbūt ne todėl, kad patiekalas blogas, gal tiesiog tas, kuris gamino, nemokėjo jo tinkamai paruošti? Jeigu kažkas, ką bandėte kartą arba, dar blogiau, nebandėte visai, sakote, kad jums nepatinka, tai tikrai nėra priežastis atsisakyti bandyti dar kartą. Aš visada vaikams sakau – „O tu dar kartą pabandyk. Jeigu, triskart pabandęs, matai, kad tai – ne tavo, tuomet sutinku, bet nepabandęs – nesužinosi.“. Baimė bandyti - viena didžiausių kliūčių kelyje į gyvenimą, apie kurį visada svajojote. Dar stipresnė yra baimė suklysti, susidurti su per didelio masto problemomis, kurioms paprasčiausiai neturi pakankamai patirties. Turite suprasti vieną dalyką – klysta VISI. To nepavyks išvengti. Tačiau yra tokių, kurie stengiasi, mokosi iš savo klaidų ir galiausiai gauna tai, ko nori. Taip pat sutiksime žmonių, kurie nemėgsta rizikuoti – neišeina iš savo komforto zonos ir visą gyvenimą gyvena baimėje. Kokiai grupei priklausote jūs? Pasirinkimas yra tik TAVO, žmogau.

Metai bėga, jūsų gyvenimas nesikeičia į gerąją pusę ir jūs po mažu pradedate taikstytis su savo nepasitenkinimu. Laikui bėgant gyvenimas jums atrodo labai geras vien dėl to, kad yra toks pažįstamas, kad nenorite jame kažko keisti. Ši impotencija atima iš jūsų net ir menkiausią motyvaciją pokyčiams. Beje, nuolankumas, kurį išsiugdėte įvairioms situacijoms, nepadaro jūsų laimingu. Tai tik nuginkluoja ir neleidžia bandyti išeiti iš savo komforto zonos. Visuomenė to neskatina, todėl verčiau toliau gyventi kaip anksčiau nei pradėti veikti. Kai kurie žmonės yra tokie žemiški, nusivylę savimi ar išsigandę, kad net nebando svajoti. Jiems sunku įsivaizduoti svajonių gyvenimą. Jie mieliau skirs laiko pakankamai įtikinamų pasiteisinimų kūrybai. Tikėtina, kad įsigilinę į savo hobius ir svajones atrastumėt tą veiklą ar net darbo poziciją, kurioje nereikėtų kankintis kasdien einant į darbą. Svarbiausia, kad jūsų gyvenimą sudarytų 90% to, ką jūs mėgstate ir kas jums artima. Na gerai, 70% ir tik 30% tų darbų, kuriems reikia prisiversti. Nuo tokio gyvenimo niekados nereikia poilsio - jis jūsų!.

Aukos gyvenimas

Mes parduodame savo pašaukimą. Euras už skausmą, kitas – už kartumą, o dar kitas – už sielvartą ar tylą. Tai mus sieja, bet juk nenorėtume, kad kitas mokėtų kainą už panaudotas ir sulūžusias mūsų dalis. Galite gėdytis savo troškimų ir sudėti juos į tolimą dėžutę, nenorėdami kitų akyse pasirodyti svetimi, arogantiški ar savanaudiški. Ne kiekvienas žmogus gali pripažinti sau ir kitiems, kad jam reikia daug „šlamančių“ ar „kortelinių“. O gal tiesiog – naujo automobilio, kuris pakeistų jo senuką. Benjaminas Franklinas yra pasakęs: „dauguma žmonių miršta 25 metų, o laidojami yra tik 75 metų.“ Net neabejoju, kad omeny jis turėjo tai, ką čia rašau.

„Man sekasi neblogai, bet susiklosčiusios aplinkybės...“ – populiariausias aukos poziciją turinčio žmogaus pasiteisinimas. Dėl jo bėdų kalti visi: šeima, draugai, kolegos, aplinkybės, valdžia, oras ir t.t. ir pan. Visi, išskyrus jį patį. Ši padėtis neabejotinai labai patogi. Joje atleidžiame save nuo atsakomybės už savo gyvenimą, ieškodami kaltininkų. Vis dėlto tol, kol būsite aukos pozicijoje, negalėsite kontroliuoti savo gyvenimo. Taigi, tik jūs turite prisitaikyti prie aplinkybių. Kada vėliau papasakosiu apie aukoms būdingą žodyną ir iš ko galima suprasti, kad prieš jus stovi AUKA. Aukos gali lengvai sugriauti žmogaus gyvenimą ir jo svajones. Padėti kitiems yra gerai, o daryti tai savo nenaudai - nepriimtina. Bet kokiu atveju jūsų asmeniniai poreikiai ir interesai turėtų būti pirmoje vietoje. Tokių žmonių reikia vengti, įdarbinant žmones į svarbias pozicijas, o ir apskritai, vengti aukų, nes viskas, prie ko prisiliečia nulis – tampa nuliu ( apie tai parašysiu kitame tekste plačiau).

Apsupkite save tais, į kuriuos jums nereikėtų lygiuotis, džiaukitės stipriomis asmenybėmis ir mokykitės iš jų, nes, kaip sakoma – „su kuo susidėsi, tuo ir pats tapsi.“ Svarbiausia – nepamirškite savęs, įsiklausykite į tai, ką jums sako jūsų vidus. Nepamirškite svarbiausia BANDYTI, nes viską geriausiai pasako patirtis.