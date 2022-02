Mentorius Gintautas Strolys. Talentai

Rašau šia tema, nes kaip ir daugelis atsakymų taip ir šis slypi paviršiuje. Aplinkui tiek daug gaišta laiką besigilinančių „intelektualų” ir nepastebi, kad viskas taip paprasta. Net neabejoju, kad daugeliui šis tekstas gali būti aktualiausias 2022 metais, nes tai gali būti pirmas žingsnis link paprastumo ir link savo pirmojo talento.. Gyvenime yra viskas paprasčiau, bet reikia tiek daug nueiti, aplankyti klystkelių ,kad tą paprastumą atrasti ir pastebėti. Nesuprantam paprastų dalykų, nes neva gyvenimas sudėtingas... Prisiminkite vaikystę, jis tuomet buvo toks paprastas, ir tik „subrendus” tapo sudėtingas,o laikui bėgant atsiranda tokių, kurie suvaikėja, ir tiesiog nesidžiaugia paprastu gyvenimu atsižvelgus į savo prigimtį!

Taigi grįžtu prie talentų. Visi mes žinome populiariausią žodžio „talentas“ metaforą – ypatingi žmogaus gebėjimai kam nors. Tačiau leiskite man papasakoti apie pirminę šio žodžio reikšmę.

Neseniai buvau bažnyčioje ir vienas kunigas sakė sekmadienį pamokslą, ir dalinai jis išprovokavo šią temą parašyti jums.. Taigi, tikrai labai daug klausėsi pamokslo parapijiečių, tačiau stebėjau juos ir galvojau, ar jie iš tiesų supranta ką kunigas nori pasakyti? Iš kunigo intonacijos jautėsi ,kad jis pats nesupranta, ką skaito. Jis citavo pasakojimą iš evangelijos pagal Šv. Matą, kai vienas turčius prieš pradėdamas keliauti po pasaulį, savo tarnams išdalino turimus talentus:vienam penkis, kitam tris, o dar kitam vieną. Beveik verslo pradžiamokslis pagal Šv. Matą… Tai kas yra tikrasis talentas?

Kas yra talentas?

Tai senovės šumerų piniginis ir svorio vienetas. Tad šeimininkas kiekvienam tarnui, pagal jo gabumus, atseikėjo talentų su viltimi, kad jie juos padaugins. Vadinasi talentai nužymi tai, kiek mes esame vertingi ir verti pasitikėjimo. Kitaip tariant ,,pasigooglinus“ rasite ir galėsite perskaityti visą šį pamokslą.

Kai papasakojau šią istoriją savo draugams, jie itin greitai atrado savyje talentą ir dar ne vieną. Taigi primityviai šnekant, kiekvienas tas, kuris sugebėjo daug užsidirbti dėl savo gabumų – ir turi tą tikrą talentą, tai didžiulį piniginį ir svorio vienetą kur kilęs iš senovės šumerų. Jo vertė nekintama 50 kg aukso ir niekaip kitaip. Nesunku suskaičiuoti, kiek to tikro talento vertė yra šiandien. Galite naujai pasitikrinti, nes juk nežinia, kada aptiksite šį tekstą ir perskaitysite, tačiau (šiandien jis vertinamas maždaug 2,4 milijonų eurų).Taigi, kurie skaito ir savais sugebėjimais uždirbote tokį ar didesnės vertės turtą, tai džiaukitės - jūs TALENTINGAS. Gerai ką nors daryti, tai ne tik iš to uždirbti, tačiau ,,Talentas“ reiškia daug daugiau nei jūs manote. Primenu, šiuolaikiniame pasaulyje galima uždirbti įvairioje veikloje, tereikia didesnių užmojų ir mokėti suburti komandą, kartais pakanka tik ramybės ir aplinkos palaikymo siekiant materealizuoti talentą.

Kad užgimtų talentas reikia daug triūso ir aplinkinių kantrybės

Yra daug žmonių, kurie išties talentingi, tačiau atrasti savo talentą yra ganėtinai sudėtinga. Geriausiai išryškėja vienoje ar kitoje bendruomenėje. Talentas ar talentai yra brandžios bendruomenės mato vienetas. Pradėjus apie tai rašyti, peršasi mintis, apie tautą, kurią kitos tautos laiko labai išmintinga – tai yra žydų tauta.

Būtent ši tauta vienaip, ar kitaip sugeba dažniau atrasti tarp savų tuos talentingiausius. Vėliau juos gryninti,ugdyti, išlaikyti, pritraukti kitus, ir svarbiausia- neleisti jiems užgesti. Manau tokių žmonių visur gimsta vienodai, ir nesvarbu kokioje tautoje, bet rezultatai tokie…. kad užgimtų talentas, reikia daug triūso ir aplinkinių pastabumo, bei kantrybės. Kiekvienam mūsų tiesiog reikia laiko atsiskleisti. Būtina vaikystėje stebėti, kam vaikas yra linkęs, ir tiktai tą skatinti, nesistengti primesti tėvų neįgyvendintas fantazijas, primetinėti madingas veiklas,kurios sekasi kaimynų vaikams.

Vieni sako, kad įvaldytume savo talentą, reikia su juo dirbti dešimt tūkstančių valandų. Bet tam, kad atsirastų talentas, turi būti prigimtinis pamatas, tos dešimt tūkstančių valandų, turi būti praleistos su malonumu ir smalsumu. Štai vergovišku būdu praleistos dešimt tūkstančių valandų, iš tiesų prilygsta nuliui. Gali išdresiruoti, bet kokį šunį ar žmogų, tačiau nuo to talentingas netaps.

Visi talentai svarbūs

Visi talentai svarbūs. Vieni turi talentus išmąstyti. Šis nėra viršesnis, nei talentas įgyvendinti. Vieni puikūs strategai, kiti talentingi taktikai, kiti geri vykdytojai, ir vienas be kito negali. Kalbant apie verslą: būtent šios savybės svarbios ir jos turi būti pasiskirsčiusios tarp kelių žmonių. Daugelio savybių turėtojas, vienoje galvoje dažnai yra vienišius. Sunkiai sutariantis su aplinka, nes jis yra genialus, net ir ne vienoje srityje.Nepripažintas – vien dėl to, kad visko gavo per daug ir nemokėjo pasidalinti, ar sukurti visą ekosistemą aplink save. Talentingi dažniausiai būna nepakantus aplinkos kvailystėms. Žinoma, visa aplinka nelieka be atsako, tokius nuo vaikystės lydi replikos, kad jis kažkoks ne toks, kažkoks nenormalus, kad „nežaidžia futbolo” , kad negeria su visais alaus ir t.t. Žodžiu, jis ne toks kaip visi.

Taigi grįžkime prie talentų. Itin sunku tokiems žmonėms, ypač tiems, kurie kažkur ten, kur nėra nei vieno iš aplinkinių. Prisiminkite pripažintus genijus, tokius kurie pirmieji jums ateina į galvą: galvojate lengva tam žmogui, kuris yra anapus nežinios? Kai jam viskas akivaizdu ir nėra su kuo apie tai pasišnekėti? Kiek jų tokių buvo inkvizicijos sudeginti? Kiek buvo išnaikintų Holokausto metu? Kiek išnaikinta sovietmečiu?

Vien prisiminus Kombodžos patirtį, kai diktatorius Pol Potas naikino visus, kurie turėjo nors šiek tiek vingių galvoje, ar tuos, kurie tiesiog nešiojo akinius (nes manė, kad, jei su akiniais, tai skaito, o jei skaito – tai protingas, o protingų nereikia, nes tokie prastai dirba ryžių laukuose). Taigi, tuos talentus, kuriuos reikėtų ugdyti ir puoselėti visiems, dažnai siunčiame patirti didžiausias kančias. Kitą kartą, kai norėsite atrasti talentą, susimąstykite, ar norite suteikti jam kančios? Jam bus sunku su bendraamžiais, o taip vėliau jis pasieks sėkmės, tik sėkmė ir laimė nėra tas pats. Sunku žmonėms, kurie turi sudėtingus talentus, ir viskas paslėpta galvoje.

Aš nekalbu apie talentingus krepšininkus, futbolininkus, kitaip sakant fizinius talentus,kuriuos matome plika akimi. Aš kalbu apie tuos, kaip matematikas perelmanas, kuris įrodė Puankarė prielaidą, laikytą vienu sunkiausių topologijos problemų. Šie talentai nenori rodytis, viešintis, tačiau šalia jų atsiranda tokių, kurie moka uždirbti iš tokių kaip jie. Pritarsite man juk čia irgi talentas,nes jeigu ne jie, vargiai ar pamatytume visus mokslo talentus, kuriems dažniausiai šlovės nereikia. Įdomu buvo išspręsti problemą, tačiau pajutę, kad tai išsprendė, pakeliui suranda naujos nežinios ir puola ten, kur patinka, nes tai kas nauja dar neištyrinėta.

Taigi, jei ne talentai, kurie moka uždirbti iš kitų talentų, mokslininkų darbų nepamatytume.Už kiekvienos sėkmės stovi tie, kurie panaudoja talentus, tačiau tikrasis talentas ne juose. Jeigu pasigilintume į daugelį pasaulio išradėjų, už jų nugaros slėpėsi kiti, tie tikrieji, kurie įrodė hipotezes ir nesivaikė šlovės ar pripažinimo.

Talentus, kaip ir deimantus, retai pamatysite viešumoje, jie slepiasi po daug daug užraktų, o viešumoje jūs matote tik netikrus papuošalus, kurių originalai taip ir nesutinka savo šlovės. Sunki ta talentų dalia, nes šiandien, kai šitiek galimybių save parodyti, jie vis tiek nori likti šešėlyje. Dažniausiai pastebime tik tuos, kurie turi fizinius talentus: geriausi atlikėjai, šokėjai ir sportininkai,bet, kaip dažniausiai kartoju, visi žmonės įvairūs, o taip tik smagiau.

Bus daugiau…