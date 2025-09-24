Mažeikių rajono gyventojas bus teisiamas dėl kontrabandinių cigarečių gabenimo

Kaip nurodo prokuratūra, 31-erių Mažeikių rajono gyventojas byloje kaltinamas neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Baudžiamosios bylos duomenimis, vasario 24 d. rytą Mažeikių rajone vyras neteisėtai įgijo akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, kurios nebuvo paženklintos banderolėmis teisės aktuose nustatyta tvarka.
Anot prokuratūros, nustatyta, kad vyras rūkalus gabeno mikroautobusu per Lietuvos teritoriją, kol Kaišiadorių rajone buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Apžiūrėdami transporto priemonę, pareigūnai aptiko kartonines dėžes, kuriose buvo rasti 95 tūkst. 526 vnt. pakelių cigarečių, kurių bendra vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekė daugiau nei 426 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu vyras savo kaltę pripažino.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
