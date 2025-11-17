 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis: trečio Astravo reaktoriaus planai – dar viena problema Lietuvai

2025-11-17 13:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 13:19

Baltarusijai pranešus apie sprendimą statyti trečią Astravo atominės elektrinės (AE) reaktorių, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tikina, jog grėsmės lygiui pakilus, tai gali tapti dar didesne problema.

Deividas Matulionis (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)

Baltarusijai pranešus apie sprendimą statyti trečią Astravo atominės elektrinės (AE) reaktorių, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tikina, jog grėsmės lygiui pakilus, tai gali tapti dar didesne problema.

REKLAMA
0

„Be abejo, mes niekada nebuvome laimingi ir dėl pirmo, ir dėl antro reaktoriaus. Iš tiesų, grėsmė yra padidėjusi, trečias reaktorius atitinkamai turės dar didesnę problemą“, – pirmadienį žurnalistams sakė D. Matulionis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žiūrėsime, kaip čia reaguoti, bet šiai dienai lyg ir niekas dar neprasidėjo, tik, atrodo, planuojamas sprendimas (statyti trečią reaktorių – ELTA). Dar turėsime aptarti tą klausimą detaliau“, – pridūrė jis. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę buvo priimtas sprendimas Baltarusijos atominėje elektrinėje netoli Astravo statyti papildomą, trečią bloką. 

Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros BELTA teigimu, apie sprendimą pranešė šalies vicepremjeras Viktoras Karankevičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų