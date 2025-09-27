Masiškai plinta „liekninantis“ vaistas: gydytoja perspėja – taip galima atsidurti ir reanimacijoje

Plačiau apie tai, kaip veikia tokie vaistai kaip „Ozempic“ ar „Wegovy“ ir ką būtina žinoti apie ilgalaikę jų vartojimo riziką, kai kalbama ne apie grožį, o sveikatą, „Žinių radijo“ laidoje „Ekspertai pataria“ kalbėtasi su Kauno klinikų gydytoja klinikine farmakologe Simona Stankevičiūte.
Gali būti skiriama ir svoriui mesti
Pasak jos, šita vaistų grupė – GLP-1 inhibitoriai, kurių veiklioji medžiaga yra semagliutidas, tyrinėjami jau daug metų.
„Pirmiausia buvo atrasti receptoriai, kuriuos būtų galima paveikti, o po to sukurtos molekulės, kurios veikia tuos receptorius. Pirmiausia šie vaistai buvo registruoti ir skirti cukriniam diabetui gydyti.
Klinikinių tyrimų metu, tyrinėjant šių vaistų poveikį žmonėms, kurie serga diabetu, buvo pastebėta, kad dėl jų veikimo mechanizmo žmonės numeta nemažai svorio. Taip nutinka dėl to, kad vartojant vaistus pasikeičia apetitas, sulėtėja maisto kelionė virškinamuoju traktu ir t.t.
Tad tą pastebėjus firmos, kurios kuria šitos grupės vaistus, ėmė juos tyrinėti ir kitoms indikacijoms. (...) Taigi susiklostė tokios aplinkybės, kad šalia tinkamumo cukriniam diabetui gydyti, yra registruota indikacija pacientams, kurie turi antsvorio, kitų rizikos veiksnių – kartu su sportu, tinkama dieta jie yra skirti būtent svoriui mažinti. Tai viskas, kas čia vyko, yra visiškai normalu“, – komentavo gydytoja.
Ne vaistas kaltas, o žmonių atsakomybė
Tiesa, šiandien realybė tokia, kad susižavėjus šio vaisto galimybėmis jo skubama įsigyti net ir nelegaliais būdais. Pasak gydytojos, stebėtis tuo nereikėtų, mat svorio klausimai žmones jaudino visais laikais – būta laikų, kai norėdami sulieknėti valgydavo net kaspinuočius.
„Tai, atrodo, labai natūralu, kad kai atsirado vaistas, kurį susileidus svoris ima mažėti, žmonės labai apsidžiaugė. Ir tie, kuriems anksčiau svorio nepavyko numesti kitais būdais, šiuos vaistus pradėjo vartoti be gydytojo priežiūros. Manau, viskas, kas įvyko, yra labai žmoniška.
Tie vaistai išties yra labai įdomūs, yra tiriami ir kitoms indikacijoms, pavyzdžiui, priklausomybei nuo alkoholio, rūkymo gydyti, net ir galbūt Alzheimerio ligai gali turėti teigiamą poveikį. Taigi patys vaistai nelabai kuo čia dėti, gal labiau tai yra žmonių atsakomybė, kad jie yra vartojami netinkamai“, – konstatavo S. Stankevičiūtė.
Šalutiniai reiškiniai: nuo pykinimo iki pankreatito
Pasak pašnekovės, kaip ir kiekvieno vaisto atveju, vartojant semagliutidą galimas ir nepageidaujamas poveikis. Tai gali pasireikšti ir pykinimu, skausmu, ir net mirtinos komplikacijos.
„Visų pirma, tai gali būti pykinimas, vėmimas, kažkoks netoleravimas, maisto skonio pasikeitimas. Tas pykinimas išties gali būti nemalonus, pacientams pasireiškiantis nei iš šio, nei iš to. Gali pasireikšti ir gastroparezė, pankreatitas, tai yra sunki nepageidaujama reakcija, taip pat – tulžies pūslės akmenys. Sunkios nepageidaujamos reakcijos būna labai retai, bet irgi gali pasireikšti.
„Receptinių vaistų žmonėms negalima vartoti nusprendus patiems.“
Tačiau net ir tas pykinimas, vėmimas, viduriavimas irgi gali būti pakankamai sunkus, jeigu žmogui yra nepatariama, kaip elgtis, kai tai pasireiškia, kokį maistą vartoti, galbūt pakeisti vaisto dozę.
Visi vaistai, kurie veikia, turi ir šalutinį poveikį, bet jeigu jie yra rinkoje, yra nuspręsta, kad naudos ir rizikos santykis yra teigiamas ir tuos šalutinius poveikius skiriant vaistą konkrečiai ligai gydyti galima suvaldyti. Būtent dėl to receptinių vaistų žmonėms negalima vartoti nusprendus patiems“, – įspėjo gydytoja.
Ji pabrėžė, kad dėl to ir labai svarbu bendradarbiauti su gydytoju: „Kad jis duotų patarimų, laiku pastebėtų „raudonas vėliavėles“, kada gal jau reikia ir kažkokios medicininės intervencijos.“
Vaikydamiesi grožio atsiduria ir ligoninėje
Didžiojoje Britanijoje skelbiant pranešimus net ir apie mirties atvejus vartojant šiuos vaistus, gydytoja teigė negalinti to plačiau komentuoti, tačiau patvirtino, kad ir Lietuvos ligoninės sulaukia pacientų, patyrusių šalutinį šio vaisto poveikį.
„Tie pacientai nėra kažkokie ypatingi, palyginus su tuo, kas vyksta kitur pasaulyje. Dėl tų mirties atvejų negaliu komentuoti, aišku, kad tai gali įvykti, jeigu žmogus sunkiai serga cukriniu diabetu ar kitoms ligomis, galbūt tikrai galėjo išsivystyti kažkokia nepageidaujama reakcija, pavyzdžiui, minėtas pankreatitas.
Tai tikrai labai sunki būklė, kuri gali pasibaigti mirtimi. Bet nedrįsčiau daug komentuoti, nes reikėtų giliau žinoti tą klinikinį atvejį. Tokia rizika yra vartojant bet kurį vaistą“, – komentavo S. Stankevičiūtė.
Ji kartu konstatavo neabejojanti, kad ligoninės sulaukia ir vadinamųjų grožio pacientų, kurie šį vaistą vartoja savavališkai siekdami sulieknėti: „Gal aš pati tokio paciento neturėjau, bet tikrai neabejoju, kad yra tokių pacientų, kurie dėl šitos aplinkybės pateko į Kauno klinikas.“
Staigiai nutraukti vaistą – ypač pavojinga?
Be to, pašnekovė atkreipė dėmesį į dar vieną žalingą aspektą – vaisto nereikėtų ne tik sau pasiskirti, bet ir staiga nutraukti.
„Yra žinoma, kad kartais žmonės nutraukia vaistą ir po kelių savaičių, labai daug vaistą nustoja vartoti po metų, nes nepraeina tie nepageidaujami reiškiniai.
Bet pirmas dalykas yra tai, kad nereikėtų pradėti vaisto vartoti pačiam, gydytojui jo nepaskyrus – jis teisingai titruotų vaisto dozę, patartų, kaip padėti sau vartojimo pradžioje, kai pasireiškia nepageidaujami reiškiniai, kad nereiktų vaistų nutraukti.
Bet kuriuo atveju jei žmogus įsigijo vaistą kažkokiais netinkamais būdais, gal net internetu, susileido dozę porą kartų, po to nutraukia, aišku, tai nėra į sveikatą“, – įspėjo klinikinė farmakologė.
Dar vienas galimas šalutinis poveikis – vadinamasis „Ozempic“ veidas, arba kitaip – suglebimas.
„Tai yra visiškai realus poveikis, įrašytas ir į preparato charakteristikų santrauką, jis absoliučiai tikras, realus ir tikrai pasireiškia žmonėms – tiesiog iš veido dėl vaisto poveikio išnyksta veido riebalai ir veidas suglemba. Žinoma, kad taip gali nutikti, taip nebūtinai visiems pacientams. Ir po gali prireikti kažkokių kitų grožio intervencijų, net chirurgijos“, – pridūrė gydytoja.
Įspėjamieji simptomai, kad jau reikia kreiptis į gydytoją
Pašnekovė patikino, kad net ir su gydytojo priežiūra šie vaistai svoriui mesti nebūtinai gali būti skiriami visiems, tai priklauso nuo individualios paciento būklės, gretutinių ligų, jau vartojamų vaistų.
„Kiekvieno paciento atvejis turi būti vertinamas individualiai, dėl to ir reikia pasitarti su kažkokiu gydytoju specialistu, o ne „Instagramu“, „Youtube“ ar panašiai“, – pabrėžė S. Stankevičiūtė.
Ji kartu atkreipė dėmesį į simptomus, kurie jau vartojant vaistus rodo, kad kažkas yra negerai.
Vadinamasis „Ozempic“ veidas – šalutinis reiškinys, kai dėl vaisto poveikio išnyksta veido riebalai ir veidas suglemba.
„Jeigu pacientas pajunta pilvo skausmą, labai stiprų pykinimą, vėmimą, viduriavimą, tai jau turėtų kelti nerimą. Turbūt bet koks skausmas pilve turėtų kelti susirūpinimą. Tad to nereikėtų ignoruoti ypač vartojant šiuos vaistus.
Jei skauda, pirma pagalba tokiu atveju būtų vaistai nuo skausmo. Jeigu žmogus pykina, viduriuoja, reikia stengtis gerti pakankamai vandens. Jei simptomai nepraeina, tuomet reikia vykti į kažkokią gydymo įstaigą – pas šeimos gydytoją ar kitokiomis aplinkybėmis galbūt ir skubios pagalbos skyrių“, – patarė gydytoja.
Tikslas – sveikata, o ne mažesnis suknelės dydis
Pašnekovė pridūrė, kad dėl šios ypač per socialinius tinklus išplitusios lieknėjimo mados visiems reikėtų būti sąmoningesniems.
„Visų pirma reikia sveikai gyventi, judėti, sportuoti, sveikai maitintis ir stengtis turėti kuo mažiau antsvorio, neturėti visceralinių riebalų ir panašiai. Noras būti lieknesniam nėra blogas, bet nereikėtų į tai susitelkti, turbūt ir savo vaikus mokyti, ir patiems kalbėti, kad tam tikro svorio siekiama ne vien tam, kad užsidėtum dydžiu mažesnę suknelę.
Tai yra apie sveikatą, kad galėtum judėti, keliai senatvėje atlaikytų, (...) verta fokusuotis į tai, kas yra iš tiesų svarbu – sveikatą, o ne tokius paviršutiniškus dalykus, išvaizdą. Bet čia yra be galo sunkus dalykas, turėtų įvykti labai didelis pokytis visuomenėje“, – svarstė S. Stankevičiūtė.