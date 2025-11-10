 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LRT biudžetas gali išsipūsti iki 100 milijonų eurų: ypatingai įdomūs viešieji pirkimai

2025-11-10 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 20:40
8

Beveik 80-imt milijonų eurų iš valstybės biudžeto šiemet gaunančiai LRT trūksta skaidrumo. Nacionalinį transliuotoją auditavusi Valstybės kontrolė skelbia – LRT programų viešieji pirkimai kertasi su galiojančiais teisės aktais, dešimtadalis veiklos rodiklių nepasiekė užsibrėžtų rezultatų, o ir darbuotojams natūra suteiktos pajamos, asmeninių elektromobilių įkrovimas apskaitytas netinkamai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po paskutinio nacionalinio transliuotojo veikos audito praėjo apie 15 metų. Tad politikai prisiruošė iškelti ne tik visuomeninio transliuotojo finansavimo, bet ir skaidrumo bei efektyvumo klausimus.

REKLAMA
REKLAMA

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

LRT biudžetas vis labiau iškreipia konkurenciją: gali išsipūsti iki 100 milijonų eurų

Skaičiuojant, kad po kelerių metų LRT biudžetas gali išsipūsti iki 100 milijonų eurų, valdantieji sprendžia, kaip reaguoti į audito išvadas ir apkarpyti nacionalinio transliuotojo biudžetą.

REKLAMA

Auditą Valstybės kontrolė turėjo atlikti iki lapkričio 3 dienos. Būtent šią dieną institucija pristatė savo išvadas Seimo Audito komitetui. LRT veiklą matuoja 71-as veiklos rodiklis. Tik jei rodiklis viršija 90 procentų planuoto tikslo, pasak Valstybės kontrolės, rezultatas yra pasiektas. Nacionalinis transliuotojas viso pasiekė 64-is rodiklius, ir 7-ių nepasiekė.

REKLAMA
REKLAMA

LRT vadovė valstybės kontrolės atliktą darbą viešai pavadino giliu žvilgsniu į transliuotojo veiklą, o įvardytus trūkumus – neesminiais.

„Tai buvo išsamus ir gilus žvilgsnis į LRT veiklą, visas pastabas vertiname kaip galimybę tobulėti, tam ir yra skirti visi auditai“, – sakė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Apklausoms – įspūdinga suma

Pavyzdžiui, LRT planavo, kad vienam procentui vartotojų, kuriuos pasiekė transliuotojas, 2024-aisiais tektų mažiau nei 650 tūkstančių eurų išleistų biudžeto lėšų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau išleista pinigų suma buvo 100-tu tūkstančiu didesnė, apie 750 tūkst. eurų vienam procentui pasiektos auditorijos, tad LRT šio tikslo nepasiekė.

Kontrolieriams užkliuvo ir tai, kad Lietuvoje sumažėjo gyventojų, kurie apklausose nurodo, kad LRT dirba profesionaliai. Šis rodiklis nuo 2021-ųjų iki 2024-ųjų sumažėjo 4-iais procentais: nuo 91 iki 87. Beje, valstybės kontrolierė socialiniuose tinkluose akcentavo, kad LRT nuo 2021-ųjų iki 2024-ųjų apklausoms išleido beveik milijoną eurų.

REKLAMA

„Komercinės televizijos arba bet kuri privati įmonė paskaičiuotų, ar verta tiek apklausų daryti, ir bendrai ar verta investuoti į tam tikrus dalykus, kai tu turi valstybės pinigus, apie tai daug negalvoji“, – kritiškai LRT leidžiamas lėšas apklausoms vertino TV3 Žinioms komentarą davęs visuomenininkas Skirmantas Malinauskas.

Valstybės kontrolė nori aiškesnės atsakomybės už LRT veiklos planavimą.

„Pamatėme, kad veiklos plano, susieto su labai aiškiais pažangos rodikliais ir su biudžetu, šiandien niekas netvirtina ir mes rekomendavome keisti įstatymus taip, kad LRT taryba tvirtintų strateginį planą ir numatytų tuos rodiklius, kokią mes pažangą turime pasiekti“, – sakė Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

REKLAMA

Valstybės kontrolei užkliuvo ir LRT viešieji pirkimai, kur esą pritrūko priežiūros. Pasak kontrolės, 89 procentai programų, jų sukūrimo pirkimų vykdyta neskelbiamos apklausos būdu – kreipiantis tiesiai į konkretų tiekėją. Šių pirkimų bendra finansinė vertė siekia 12,74 mln. eurų. Arba kiek daugiau nei 50 proc. visų pirkimų sumos.

„Vertinome 12 viešųjų pirkimų ir 12 viešųjų programų pirkimų. 12-oje iš 12 programų pirkimų mes radome neatitikimų teisės aktams, visose. Vertinime 20 milijonų vertės programų pirkimus“, – stebėjosi Valstybės kontrolierė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu kokia nors kita institucija sulauktų tokių išvadų, tikrai jos vadovybei kiltų klausimas, ką daryti su atsakingais darbuotojais. Jeigu pirkimas yra iš 12 sutarčių pirktų dalykų, 12-a pažeidimų. 100-as procentų tų sutarčių sudaryta pažeidžiant teisės aktus“, – pakomentavo tv3.lt vyr. redaktorės pavaduotojas Martynas Žilionis.

Pasinaudoja teisės aktų spragomis?

Tiesa, pirkti su neatitikimais teisės aktams LRT leidžia galiojančios tvarkos, kurias reguliuoja pati valdžia.

REKLAMA

Šiuo metu valstybės institucijos neprižiūri programų pirkimų ir transliuotojo nekonsultuoja. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, situacija bus taisoma.

„Gavau tam tikrų iš kontrolės pastabų, ką Vyriausybė turėtų padaryti, kad LRT veikla būtų tobulinama. Mes gavome tas kelias pastabas, tai stengsimės jas išpildyti“, – sakė I. Ruginienė.

REKLAMA

„Reikia suprasti, kad filmai, serialai, tam tikri koncertai, sporto varžybos. Jas galima nupirkti niekaip kitaip tik neskelbiamų apklausų būdu pagal tą aprašą. Dėl to, kad tiekėjai tokio turinio, jie niekada nedalyvaus mūsų konkursuose“, – aiškino LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

LRT vadovė sutinka, kad pokyčiai reikalingi, bet priduria, kad išskirtinės sąlygos pirkimuose esą turi likti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Išimtis iš viešųjų pirkimo įstatymo, nes leidžia tokioms organizacijoms, kaip LRT daug laisviau įsigyti kūrybišką turinį, kūrybinius sprendimus, todėl labai svarbu, kad šis aprašas būtų keičiamas atsakingai ir kad būtų rastas balansas tarp perteklinės biurokratijos ir skaidrumo, kad tai nesuparalyžiuotų LRT veiklos“, – pridūrė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

REKLAMA

Valstybės kontrolė taip pat pastebėjo, kad LRT savo teritorijoje yra įrengusi 8-ias elektromobilių įkrovimo stoteles, kuriomis 39 darbuotojai nemokamai įkrauna asmeninius elektromobilius. Tokia galimybė savaime nėra bloga, bet problema kilo dėl to, kad LRT nevykdė kontrolės: išleistų mokesčių mokėtojų pinigų asmeninių darbuotojų automobilių įkrovimui tinkamai neapskaitė, nelaikė pajamomis natūra.

REKLAMA

„Darbuotojo socialinė draudimo bazė nukenčia, nes nėra sumokami mokesčiai už darbuotoją, nes tai yra darbuotojo naudos dalis kartu su jo darbo užmokesčiu“, – situaciją komentavo I. Segalovičienė

„Pakrauti privatų automobilį kainuoja ir jeigu tu tai darai, tu gali tai daryti, bet turi į tai žiūrėti kaip tam tikrą naudą savo darbuotojui. Jeigu tai būtų privati įmonė, neabejoju, kad tai skaičiuotų į privatų paketą“, – stebėjosi S. Malinauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Tokios privilegijos stebina ir tv3.lt vyr. redaktorės pavaduotoją.

„Jūs važiuodami elektromobiliu bet kurioje vietoje, nemokamai ateinant ir pasikraunat. LRT darbuotojai gali nemokamai atvažiuoti ir darbe pasikrauti savo mašinas. Taip pat kas būtų nemokamai piltųsi benziną“, – teigė M. Žilionis.

Biudžetas nuolat auga

LRT biudžetas nuolat pučiasi: nuo 2021-ųjų valstybės skiriamos lėšos padidėjo 26-iais milijonais eurų: nuo maždaug 54 milijonų eurų 2021-aisiais iki 80-ies milijonų 2025-aisiais.

„Akivaizdu, kad finansavimas auga, akivaizdu, kad jis yra labai didelis lyginant su komercinėmis televizijomis ir tie reikalavimai biudžetinei įstaigai skaidrumo ir efektyvumo, jie turėtų būti visai kiti“, – sakė S. Malinauskas.

Preliminariais skaičiavimais 2027-aisiais LRT biudžetas gali svyruoti ties 100 milijonų eurų riba. Valdantieji socialdemokratai jau garsiai kalba, kad transliuotojo biudžetas auga per greitai ir reikia keisti LRT finansavimo formulę.

Daugiau žiūrėkite TV3 žiniose.

Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pamatykite, kaip didžiosioms metų šventėmis ruošiasi Berlynas ir Londonas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Net opozicija giria naująją kultūros ministrę: „Ponia Aleknavičienė yra solidi politikė“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. LRT biudžetas vis labiau iškreipia konkurenciją: gali išsipūsti iki 100 milijonų eurų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigę Lietuvos įmonėms priklausantys vilkikai – Lukašenka grasina juos konfiskuoti
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Robertu Kaunu
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Prabilo Santaros klininkas palikę medikai: „Toje komandoje dirbti negaliu“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Muziejininkė: pitonai dažniausiai kesinasi į šiuos asmenis
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Advokatė įspėja tėvus: tokia paauglių patirtis neužmirštama – jos ištrinti neįmanoma
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasirodžius naujajam partnerystės įstatymui Seime – politikai pasidalijo į dvi stovyklas: sužinokite kokias
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai pasipiktinę socialinių darbuotojų kraustymųsi, o šie atsisako išreikšti savo nuomonę: bijo šio 1 dalyko
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasaulyje garsėja menininkas savo provokacijomis mene: štai kiek vertas jo paskutinis kūrinys – auksinis tualetas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Akušerinis smurtas“ Lietuvoje dabar yra ypač opi problema
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Nors jau lapkritis, ūkininkas Ramūnas vis dar skina avietes: žada, kad šviežių uogų bus iki Kalėdų
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Nerimas dėl matematikos egzamino
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Tragiškai pasibaigusios policijos gaudynės Floridoje
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Brėžia raudonas linijas: prabilo, koks galimas naujas žingsnis vilkikams įstrigus pasienyje
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Makabriškos laidojimo tradicijos: kaip lietuviai pagerbdavo iškilius mirusius žmones prieš šimtmetį?
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Politologė po Orbano susitikimo su Trumpu: vengrai kaip niekada ištroškę permainų
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Ministerija meta „gelbėjimosi ratą“ abiturientams: matematikos kartelę siūlo nuleisti iki 25 taškų
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Vyriausybėje – chaosas ir visiškas pasimetimas dėl Baltarusijoje įstrigusių lietuvių vairuotojų
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Politologai įvertino vėl byrantį Ruginienės ministrų kabinetą: „Ateina su labai egzotinėmis uodegomis“
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Režisierius sumušė aktorių – nuspyręs nuo kėdės vaikėsi po sceną: jis yra silpnas aktorius
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Siaubą keliantis paauglių elgesys: 6 moksleiviai sumušė 13-metę – policija tyrimo tęsti nežada
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Branduolinis pingpongas tarp Rusijos ir JAV: okupuotame Donecke sunaikintas rusų amunicijos sandėlis
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Naujasis kultūros viceministras – R. Žemaitaičio žmogus ar „ritmologų“ sektos dalyvis?
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Pamatykite įspūdingą reiškinį: šiąnakt patekėjo ryškiausia metuose superpilnatis
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Pamatykite: išskirtiniausi kepiniai Pyragų dienos proga Lietuvoje
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Lietuviai piktinasi tokiu medikų poelgiu: vien pernai tam išleido 1,5 milijardo eurų
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Policinininkai vyjosi nusikaltėlį per visas gyvenvietes: pastarasis nesuvaldė automobilio – štai kokios pasekmės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Štai kiek lietuvių piktinasi nežmoniškomis eilėmis pas gydytojus: „Registravomės praėjusiais metais gruodį“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Prezidentas apie kandidatą į krašto apsaugos ministrus: „Jeigu viskas bus tvarkoje, jis bus patvirtintas“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Sausio 13-osios tanką vairavusiam Radkevičiui sušvelninta bausmė: „Šis klausimas – ateities klausimas“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su klimatologu Arūnu Bukančiu
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigo tūkstančiai Lietuvos vilkikų: štai ko Ruginienė prašo Lukašenkos
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Pamatykite, kaip briedis susidūrė su lengvuoju automobiliu: štai kokios tragiškos pasekmės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Vilniuje neblaivus BMW vairuotojas sukėlė avariją – įpūtė beveik 2 promilės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Papasakojo, kaip sutaupyti perkant kompensuojamuosius vaistus: liepė atkreipti dėmesį į 1 dalyką
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Lietuvoje pensijos 3 kartus mažesnės nei Vokietijoje: senjorams vos užtenka maistui ir būstui
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Baisiogaloje prasideda „Rheinmetall“ statybos – gyventojai turi vieną priekaištą
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Netikėtas radinys Kretingos bažnyčioje: pasitvirtino nuo seno sklandžiusi legenda
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Po susitikimo su Nausėda Kaunas jau formuoja savo komandą: „Ar pavyks maksimaliai išlaikyti komandą, tokio pažado nedaviau“
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Šiose magistralėse specialios sistemos rodo, kokiu greičiu galite važiuoti: žiemą leidžiama ir 130 km/h
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kauno valdžia užsimojo po Rotušės aikšte kasti parkingą – ekspertai kalba apie pavojų paveldui
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. 9 iš 10 lietuvių tiki Kremliaus propaganda: „Esam neva žlungantys, ES vergai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pokalbių pilna diena Robertui Kaunui: išėjęs iš prezidentūros buvo apgultas protestuotojų minios
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas atmetė galimybę perduoti Ukrainai „Tomahawk“ raketas
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Lukašenka toliau kartoja gąsdinimo dainelę: „Mes susėsime su Putinu, priimsime sprendimą ir smūgiuosime“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Išskirtinė galimybė pamatyti žymių Lietuvos didikų koplyčią: svarbi vieta sovietmečiu buvo išniekinta
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kunigas Doveika stebisi augintinių kapais: šeimininkai pinigų negaili – štai, kiek kainuoja
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Širdžių Prezidentas Valdas Adamkus mini ypatingą sukaktį: „Ši diena yra inspiracija ateičiai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Šilutės rajone – 26 metus nelegaliai laikytas krokodilas: per tiek laiko net nesugalvojo vardo
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Naujieji elektriniai traukiniai Lietuvoje: tai yra keliolika žingsnių į priekį
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Latvijai pasitraukus iš Stambulo konvencijos – Tamašunienės svarstymai: „Smurtas neturėtų turėti lytiškumo“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Vis daugiau žmonių grožisi šiais neįprastais medinukais: „Mano mintyse „balvonai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Klaipėda neatsigina bebrų – apgriaužė ir metaliniais tinklais apraišiotus medžius
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pasakė, kiek mineralinio vandens turime išgerti per dieną: štai kas nutiks jo padauginus
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Išvydęs, kas dedasi su jo mylimu mišku, kelmiškis Gintautas negali tylėti: „Tai bus tuščia futbolo aikštė“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Ekspertai įspėja: po II pakopos išmokų gali įvykti kainų šuolis
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Ukrainiečiai didina spaudimą: skelbia apie neeilinę operaciją Pokrovske
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Budbergytė įvertino vieno banko įvestą pakitimą: „Bankai labai greiti pasinaudoti situacija“
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Visuotinė kapinių apgultis: policija siunčia gyventojams svarbių patarimų
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kodėl nepavyko numušti balionų: „Buvo sąlygų, kurios neleido to padaryti“
Spalio 31 d. TV3 Žinios. „Pilna streso, panikos“ – Turkijos oro uoste įstrigę lietuviai džiaugėsi, kad nors gavo vandens
Spalio 31 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu Mindaugu Jurkynu
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Kandidatas į ministrus Kaunas atviravo apie potencialų postą: „Aš visgi žmogus, ne mašina, ne robotas“
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Švęsite Helovyną ar Vėlines? Prekybininkai atskleidė, kuri šventė šiuo metu populiariausia
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Muitų bangų talžomas santykių laivas pasiekė ramesnius vandenis: JAV ir Kinijos prezidentai susitiko Pekine
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Sienų uždarymas kontrabandinius balionus pristabdė, bet ne ilgam: „Čia bus išbandymas mūsų diplomatijai“
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Pas brolį atvažiavęs vyras rado jo ir žmonos lavonus: mirties priežastis neaiški
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Tikras stebuklas Kauno klinikose: išgyveno net 400 gramų nesvėrusi mergytė
Spalio 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su LSDP pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Pavardės ironija: kandidatas į krašto apsaugos ministrus kaunietis Robertas Kaunas Kaune nežinomas
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Būkite atsargūs: sukčiai jau taikosi į antrąją pensijų pakopą
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Liepsnojantis vilkiko ir automobilio susidūrimas netoli Klaipėdos: 4 žmonės išvežti į ligoninę
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Europos Centrinis Bankas ruošia naujovę: eurai virs skaitmenine valiuta išmaniuosiuose įrenginiuose
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Pamatykite: medicinos bendruomenė pagerbė mokslo labui savo kūnus paaukojusius žmones
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Pabradės poligone jungtinės karinės pajėgos gerino karinius įgūdžius
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Dvi ministrų pozicijos, bet nė vieno tikrai svarstomo kandidato: „Mes matome absurdišką cirką“
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Maisto produktų kainos Lietuvoje pranoko kai kurias Europos šalis: tai dar ne pabaiga
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Inovatyvi tabletė gali parodyti, ar turite inkstų ligų
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Mokytojai atviri: apie Heloviną vaikai žino, tačiau kas yra Vėlines – tenka priminti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lietuva tęsia pasienio uždarymą su Baltarusija, o Lenkija žada 2 punktus – atverti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Nerijum Mačiuliu
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Per gaisrą žuvusiam ugniagesiui atidenktas paminklas: Tarnybos, kokia ji buvo – niekada nebebus
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Verslininkas atskleidė: kūčiukai šiemet brangs
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Opozicija kritikuoja valdžią dėl balionų krizės: siūlo kurti bepiločių sistemų valdybą
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lukašenka sureagavo į Lietuvos oro erdvėje vyksiančią ataką: tai bebrotiška afera
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Apžvalgininkai įvertino socdemų kandidatą į ministrus: susiduria su kadrų trūkumu?
Spalio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su bendrovės „Baltijos tyrimai“ vadove Rasa Ališauskiene
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Šilumos kainos vis labiau tuštins gyventojų pinigines
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Vairuotojams primena: laiku nepasikeitus padangų gresia baudos – štai kur keitimas pigiausias
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mokytojų profsąjungos grasina streikuoti: įvardijo sumą, kiek prašė didinti algai
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Meksikoje prasidėjo Mirusiųjų dienos šventės: pamatykite įspūdingą skeletų paradą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ vicepirmininkas įvardijo, kur ieškos naujojo kultūros ministro: „Ministerija yra visos Lietuvos“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas – naujas, bet pati problema sena
REKLAMA
...
...
2025-11-10 20:43
Kodėl šita Elerte vadovė net budama milijoniere atrodo kaip tarybinė vidurinės mokyklos ketvirtokė ?
Atsakyti
Bruknė
Bruknė
2025-11-10 20:58
Įdomūs būtų viešieji plakimai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų