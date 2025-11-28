Lietuvos teismai: kiekvienas Baltarusijos kreipimasis analizuojamas individualiai

Lietuvos teismai nevykdo sprendimų pagal Baltarusijos teisinės pagalbos prašymus, kurie galėtų pakenkti Lietuvos piliečių teisėms ir jų teisėtiems interesams.
2022–2025 m. Lietuvos teismai gavo 46 prašymus dėl Baltarusijos teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Didžiąją jų dalį – 38 – sudarė teismo sprendimai dėl šeimos santykių: tėvystės, vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo ir jų išieškojimo. Taigi dauguma nagrinėtų atvejų susiję su pažeidžiamų asmenų – vaikų – teisėmis, kurios tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje laikomos prioritetinėmis.
Likusiose bylose buvo sprendžiamas klausimas dėl 7 sprendimų, kuriais buvo priteistos pinigų sumos ir 1 sprendimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pripažinimo. Šiais atvejais teismai priėmė skirtingus sprendimus: 4 bylose sprendimai buvo pripažinti ir leista juos vykdyti, 1 prašymas patenkintas iš dalies, 1 atveju sprendimą atsisakyta pripažinti ir leisti vykdyti, 1 prašymas paliktas nenagrinėtas, 1 – grąžintas pareiškėjui.
Tik viena Lietuvos apeliacinio teismo nutartis buvo apskųsta Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, ir joje LAT priėmė kitokį sprendimą nei Lietuvos apeliacinis teismas. Tai patvirtina, kad teismai vertina prašymus kompleksiškai, remdamiesi teise, o ne automatiniu pripažinimo principu.
Teisėjų taryba pabrėžia, kad bylos dėl Baltarusijos teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvoje nagrinėjamos pagal tarptautinės ir Lietuvos teisės nustatytas taisykles.
Lietuvos teismai nėra politinės institucijos ir nesprendžia tarptautinių sutarčių denonsavimo ar galiojimo klausimų – tai yra Seimo ir Vyriausybės kompetencija. Teismų pareiga yra nagrinėti pateiktus prašymus dėl pripažinimo pagal galiojančią teisę, o galutiniai sprendimai priimami atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes ir teisėje nustatytus užsienio teismų sprendimų pripažinimo ar nepripažinimo pagrindus.
