Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos pasieniečiai sulaikė dar tris į Latviją iš Baltarusijos įsibrovusius migrantus

2025-08-07 07:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 07:54

Zarasų rajone pasieniečiai sulaikė Latvijos pilietį, neteisėtai gabenusį tris afrikiečius. Pirminiais duomenimis, jie iš Baltarusijos neleistinoje vietoje įsibrovė į Latviją, ten pasiprašė prieglobsčio, bet nelaukdami, kol jis bus suteiktas, pabėgo. 

VSAT: dėl neteisėtos migracijos Latvija prašo 10–15 Lietuvos pasieniečių pagalbos (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Zarasų rajone pasieniečiai sulaikė Latvijos pilietį, neteisėtai gabenusį tris afrikiečius. Pirminiais duomenimis, jie iš Baltarusijos neleistinoje vietoje įsibrovė į Latviją, ten pasiprašė prieglobsčio, bet nelaukdami, kol jis bus suteiktas, pabėgo. 

REKLAMA
0

Kaip dažnai tokiais atvejais būna, pasinaudodami gabentojo paslaugomis, užsieniečiai neteisėtai iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją planavo pasiekti vieną iš Vakarų Europos valstybių, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnai, patruliuodami kartu su kolegomis iš Viešojo saugumo tarnybos, ties Smėlynės kaimu Zarasų rajone sustabdė patikrinti automobilį „Škoda Roomster“. 

REKLAMA
REKLAMA

Vienatūrį su latviškais valstybinio numerio ženklais ir įmonės „Bolt“ logotipu vairavo 39-erių Latvijos pilietis. Jame, be vairuotojo, sėdėjo trys jauni svetimtaučiai. Jie pasieniečiams pateikė Latvijos prieglobsčio prašytojo pažymėjimus, iš kurių paaiškėjo, kad latvis per Lietuvą gabena 19-os, 21-erių ir 22-ejų Alžyro piliečius. Kitokių asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvos teritorijoje suteikiančių dokumentų migrantai neturėjo.

REKLAMA

VSAT pareigūnai automobilį ir visą jo ekipažą sulaikė.

Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

REKLAMA
REKLAMA

Neteisėtus migrantus gabenęs latvis atsidūrė Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpoje, artimiausiu metu bus nuspręsta, kokias kardomąsias priemones jam skirti.

Trys iš Latvijos neteisėtai pasišalinę alžyriečiai apgyvendinti viename iš Vilniaus pasienio rinktinės padalinių. Artimiausiu metu, kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus jie turėtų būti perduoti Latvijos pasieniečiams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

VSAT informuoja, kad pirmąjį šių metų pusmetį buvo sulaikyti 352 neteisėti migrantai, kurie iš Baltarusijos neteisėtai pateko į Latviją ir vėliau per Lietuvą bei Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą, dažniausiai – Vokietiją. Šiemet šis neteisėtos antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su analogišku praėjusių metų sausio–birželio laikotarpiu, yra padidėjęs pustrečio karto. 2024 m. pirmąjį pusmetį buvo sulaikyta 140 tokių atėjūnų.

REKLAMA

Neteisėti migrantai iš Latvijos vyksta ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis grupėmis nuo kelių iki keliolikos asmenų, bet apsirūpinę svetimais arba klastotais kelionės dokumentais renkasi maršrutinius autobusus, net traukinius ar naudojasi pavežėjų paslaugomis.

Dalis migrantų būna tie, kuriuos Latvijos pasieniečiai sulaiko ir kurie tuomet šioje šalyje pasiprašo prieglobsčio. Pradėjus tokių prašymų nagrinėjimo procedūras, jie nelaukia sprendimų, o iš anksto suplanavę neteisėtai sprunka iš Latvijos ir taip pat bando per Lietuvą bei Lenkiją vykti minėtu nelegaliu maršrutu.

REKLAMA

Iš šiemet pirmąjį pusmetį sulaikytų 352 vadinamuoju latviškuoju keliu vykusių migrantų 157 įkliuvo Lietuvos pareigūnams, 195 – Lenkijos. Tokius atėjūnus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms iš Latvijos.

Per šių metų pirmuosius 6 mėnesius dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pradėjo 25 ikiteisminius tyrimus. Buvo sulaikytas 31 migrantų gabentojas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Absoliuti dauguma užsieniečių buvo neteisėtai gabenti iš Latvijos, vienu atveju – iš Lenkijos. Tarp Lietuvos pasieniečių sulaikytų neteisėtus migrantus gabenusių asmenų pagal pilietybes daugiausia buvo Ukrainos (12), Latvijos (4) ir Lietuvos bei Moldovos (po 3) piliečių.

„Šiemet Latvija ir toliau patiria agresyvų Baltarusijos organizuojamos neteisėtos migracijos spaudimą. Į Latviją sausio–liepos mėnesiais brovėsi, buvo sulaikyti ir grąžinti į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyti dar anoje pusėje 8 183 migrantai. 

Tai 8,5 karto daugiau nei mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, kurios pasieniečiai užkirto kelią į šalį patekti 958 atėjūnams. Beje, į Lenkiją šiemet iki rugpjūčio 1 d. nesėkmingai brovėsi dar daugiau migrantų – kone 19 tūkst.", – pastebi VSAT.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
VSAT (nuotr. Elta)
Netoli Lenkijos sienos pasieniečiai sulaikė būrį neteisėtų migrantų ir juos vežusį Ukrainos pilietį (5)
Palangos oro uostas (bendrovės nuotr.)
Pasieniečiai Palangos oro uoste sulaikė iš Norvegijos deportuotą plungiškį

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų