Renginiai sostinėje prasidės šv. Mišiomis Šv. Ignoto bažnyčioje.
Vidurdienį Katedros aikštėje karius ir svečius sveikins prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Iškilmingą rikiuotę stebės ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas bei premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Virš sostinės praskris NATO oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdantys Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai, o Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės žygiuos Lietuvos kariai, NATO sąjungininkai ir Šaulių sąjungos nariai.
Katedros aikštėje taip pat bus galima apžiūrėti Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karinę techniką.
Prezidentūroje G. Nausėda brigados generolo laipsnius suteiks Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriui Mindaugui Mažonui ir Gynybos štabo viršininko pavaduotojui Arūnui Dzidzevičiui.
Kariuomenės dienos renginiai prasidėjo penktadienį. Panašūs minėjimai, pamaldos, karių eisenos bei karinės technikos parodos vyko ir kituose šalies miestuose.
Lietuvos kariuomenės diena minima lapkričio 23-ąją. Šią dieną 1918 metais tuometinis ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo pradėta kurti šalies kariuomenė.
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