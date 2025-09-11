Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje lankosi NATO pajėgų Europoje vadas

2025-09-11 06:20 / šaltinis: BNS
2025-09-11 06:20

Lietuvoje ketvirtadienį viešintis NATO pajėgų Europoje vadas Alexusas Grynkewichius su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene ir kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru aptars šalies oro gynybą.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Susitikime bus svarstoma papildoma sąjungininkų pagalba, saugant šalies oro erdvę, pristatoma NATO ekspertų Lietuvos oro erdvės stebėsenos sistemos analizė.

„Įvykiai Lenkijoje, kai dronai pažeidė NATO oro erdvę, dar kartą parodė, kad oro gynyba yra ne vienos valstybės, o viso Aljanso atsakomybė. Vilniuje lankosi Aukščiausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, su kuriuo aptarsime NATO pajėgų laikyseną pratybų „Zapad“ metu, regioninius gynybos planus, Rusijos karo prieš Ukrainą keliamas grėsmes Aljansui“, – BNS susitikimo išvakarėse sakė krašto apsaugos ministrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Neabejotinai daugiausia dėmesio susitikime skirsime Rusijos keliamai dronų grėsmei ir oro erdvės pažeidimams, tęsime detalų naudojamų stebėjimo ir gynybos priemonių vertinimą, aptarsime jų stiprinimo planus nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu“, – pridūrė ji.

Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.

Lietuvoje vasarą buvo fiksuoti du incidentai, kai į šalies oro erdvę įskrido dronai „Gerbera“. Vienas iš jų gabeno du kilogramus sprogmenų.

Po šių incidentų D. Šakalienė pranešė su A. Grynkewichumi sutarusi dėl papildomos sąjungininkų pagalbos saugant šalies oro erdvę, pradedant nuo papildomos žvalgybinės informacijos.

Į Lietuvą rugpjūtį buvo atvykę ir NATO ekspertai, kurie vertino Lietuvos oro erdvės stebėsenos sistemą.

