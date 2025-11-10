Lietuvoje – du išpuoliai peiliu: prireikė medikų, vienas smurtautojas ieškomas

Apie 19 val. Šiauliuose, Vytauto g., namuose, konflikto metu, neblaivi (2 prom.) moteris (gim. 1991 m.) peiliu sužalojo neblaivų (2,79 prom.) vyrą (gim. 1985 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.
Įtariamasis ieškomas
Apie 23 val. 26 min. Švenčionyse, Taikos g., kambaryje, konflikto metu, vyras (gim. 1982 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1976 m.), kuris paguldytas į ligoninę. Įtariamasis ieškomas. Surinkta medžiaga pagal LR BK 140 str. 1 d.
