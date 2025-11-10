 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lietuvoje – du išpuoliai peiliu: prireikė medikų, vienas smurtautojas ieškomas

2025-11-10 07:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 07:00

Sekmadienį Lietuvoje – du išpuoliai peiliais, praneša Policijos departamentas.

Policija, asociatyvinė nuotr. (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Sekmadienį Lietuvoje – du išpuoliai peiliais, praneša Policijos departamentas.

REKLAMA
0

Apie 19 val. Šiauliuose, Vytauto g., namuose, konflikto metu, neblaivi (2 prom.) moteris (gim. 1991 m.) peiliu sužalojo neblaivų (2,79 prom.) vyrą (gim. 1985 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.

Įtariamasis ieškomas

Apie 23 val. 26 min. Švenčionyse, Taikos g., kambaryje, konflikto metu, vyras (gim. 1982 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1976 m.), kuris paguldytas į ligoninę. Įtariamasis ieškomas. Surinkta medžiaga pagal LR BK 140 str. 1 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų