Šventiniu laikotarpiu gyventojai šluoja vaistinių lentynas – kad kai kurių vaistų jau trūksta, o per Kalėdas prie budinčių vaistinių fiksuotos keliasdešimties žmonių eilės. Vaistinių atstovai tvirtina, kad populiariausiomis prekėmis išlieka preparatai peršalimo simptomams gydyti, COVID-19 testai, papildai, antibiotikai. Be to, prieš didžiąsias metų šventės dažniau pirko kalėdinius dovanų rinkinius, sveikus užkandžius.