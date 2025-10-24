Lietuvai atmetis prašymą suteikti apsaugą, Cichanouskaja atšaukė vizitą į Armėniją

„Taip, galiu patvirtinti, kad turėjome priimti sunkų sprendimą atšaukti ilgai planuotą, pirmąjį vizitą į Armėniją, skirtą „Euronest“ plenarinei sesijai. Šis vizitas galėjo būti svarbus žingsnis stiprinant bendradarbiavimą ir plečiant mūsų bendrą Europos perspektyvą. Tai susiję su sprendimu sustabdyti artimos apsaugos – Vadovybės apsaugos tarnybos – taikymą užsienyje. Tikėjomės, kad didelės rizikos šalims gali būti taikoma išimtis, deja, taip nenutiko“, – portalui teigė S. Cichanouskajos patarėjas Dzianis Kučynskis.
Visgi, jis pabrėžė nekritikuojantis Lietuvos Vyriausybės sprendimo, o S. Cichanouskajos biuras yra dėkingas prezidentui Gitanui Nausėdai, užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui ir Seimo pirmininkui Juozui Olekui už pagalbą.
Tuo metu Užsienio reikalų ministerija (URM) tikino, kad Lietuvos diplomatinė atstovybė Armėnijoje yra pasirengusi suteikti visą reikiamą paramą vizito metu.
„Euronest“ – tai viena pagrindinių bendradarbiavimo platformų tarp Europos Parlamento (EP) narių ir parlamentarų iš Rytų partnerystės šalių: Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo, Armėnijos, Azerbaidžano.
ELTA primena, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
Tiesa, vėliau pranešta, kad Baltarusijos opozicijos lyderei Lietuvoje buvo laikinai grąžinta Vadovybės apsaugos tarnybos saugumo parama, kol bus sukurta nauja saugumo sistema.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus, Vakarų neteisėtais laikomus, Baltarusijos prezidento rinkimus.
