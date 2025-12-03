 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva reikalauja, kad Lukašenkos režimas nutrauktų hibridines atakas, leistų sugrįžti sunkvežimiams

2025-12-03 19:20 / šaltinis: BNS
2025-12-03 19:20

Lietuva reikalauja, kad Baltarusija nedelsiant nutrauktų vykdomas hibridines atakas ir į šalį leistų sugrįžti neteisėtai sulaikytus sunkvežimius.

Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

Lietuva reikalauja, kad Baltarusija nedelsiant nutrauktų vykdomas hibridines atakas ir į šalį leistų sugrįžti neteisėtai sulaikytus sunkvežimius.

0

Antradienį į Užsienio reikalų ministeriją (URM) buvo iškviestas Baltarusijos ambasados laikinasis reikalų patikėtinis, kuriam įteiktos protesto notos.

„Iš Baltarusijos ambasados atstovo pareikalauta, kad Baltarusija vykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus ir nedelsdama imtųsi visų priemonių užtikrinti savo oro erdvės ir valstybės sienos kontrolę, kad būtų užkirstas kelias tokiems pažeidimams, bei imtųsi konkrečių ir efektyvių veiksmų pažaboti organizuotų nusikaltėlių vykdomus tarptautinio pobūdžio nusikaltimus“, – teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Minskas taip pat įspėtas, jog jam nesiėmus veiksmų nutraukti ekonominį šantažą ir grąžinti neteisėtai užgrobtą ES piliečiams ir įmonėms priklausantį turtą, Lietuva artimiausiu metu kreipsis į atitinkamas tarptautines organizacijas, informuodama jas apie rizikas ir grėsmes vykdant tarptautinių krovinių gabenimo operacijas Baltarusijoje ir per Baltarusiją.

Pasak URM, kaimyninės šalies atstovas taip pat buvo informuotas, kad dėl šių grubių tarptautinės teisės pažeidimų Lietuva pasilieka teisę imtis atitinkamų teisinių veiksmų, reikalauti Baltarusijos atsakomybės, padarytos žalos atlyginimo ir imtis kitų atsakomųjų priemonių – nacionaliniu, ES ar tarptautiniu lygiu.

BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

