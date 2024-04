Kunigas Narijauskas apie Gailestingumo sekmadienį: dar nesuprantame, kokį lobį turime Lietuvoje

Į Vilnių minėti Dievo Gailestingumo sekmadienio jau renkasi piligrimai iš įvairių šalių. Jie plūsta pasimelsti prie mūsų sostinėje esančio Dievo Gailestingumo paveikslo, kuris buvo nutapytas po to, kai Vilniuje gyvenusiai vienuolei Faustinai regėjimuose pasirodė Jėzus. Plačiau apie tai laidoje „Dienos komentaras“ atsakė kunigas Povilas Narijauskas.