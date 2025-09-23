Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministres pareigas turėjusi eiti Aleknavičienė: nuslėpti apmaudo neįmanoma

2025-09-23 09:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 09:42

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ sutarus apsikeisti Energetikos ir Kultūros ministerijomis, pastarajai vadovauti paskirta socialdemokratė Vaida Aleknavičienė tikina suprantanti, jog koalicijos partnerių derybose buvo būtina ieškoti vieningo sprendimo, tačiau neslepia ir apmaudo.

Vaida Aleknavičienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ sutarus apsikeisti Energetikos ir Kultūros ministerijomis, pastarajai vadovauti paskirta socialdemokratė Vaida Aleknavičienė tikina suprantanti, jog koalicijos partnerių derybose buvo būtina ieškoti vieningo sprendimo, tačiau neslepia ir apmaudo.

REKLAMA
5

„Suprantama, jog derybose dėl valdžios formavimo dažnai tenka ieškoti kompromisų, tačiau nuslėpti apmaudo – neįmanoma. Kultūros reikšmė visuomenei yra nepamatuojama, ji formuoja mūsų tapatybę, stiprina bendruomenes ir kuria ateities viziją“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį rašė parlamentarė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikiuosi, kad Vyriausybė ir naujoji ministerijos vadovybė užtikrins deramą dėmesį kultūros sektoriaus tęstinumui ir plėtrai“, – pabrėžė ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes politikas esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijų.

ELTA primena, kad prieš kurį laiką prezidentas G. Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę V. Aleknavičienę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
>
>
2025-09-23 10:37
Tik ne Žemaitaitis čia kalčiausias, bet LSDD(arinys) ir tvartuko jų generolas Nausėda.
Atsakyti
Betvarkė
Betvarkė
2025-09-23 10:26
Cirkas be pinigų. Kuo remiantis atleidžiama Aleknavičienė? Jei paduotų skundą ji teismą aiškiai laimėtų. Negalima taip švaistytis aukšto lygio politikais. Žemaitaitis griauna bet kokį pasitikėjimą ir sėja betvarkę.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų