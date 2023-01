Kremlius išleido lankstinuką: mokoma pudrinti smegenis, kaip Rusijoje „tuoj viskas pagerės“

Kalbėti apie tam tikrus neatitikimus, pavyzdžiui, tai, kad Rusija tariamai atlaiko „NATO, galingiausią karo mašiną žmonijos istorijoje“, taip pat, kad Vakarai vis mažiau finansuoja Ukrainą, vadovo autoriai nepataria. „Meduza“ apibendrina pagrindinius vadovo dalykus:

Rusijos prezidento administracija parašė vadovą valdžios institucijoms ir Kremliui palankioms žiniasklaidos priemonėms, kuriose paaiškino, kaip tiksliai jie turėtų apibendrinti 2022 m. Dokumente, su kuriuo žurnalistams pavyko susipažinti, yra keturios rekomendacijų dalys: „Pagrindinės temos“, „Rusijos stiprinimas“, „SVO“ (arba specialioji karinė operacija, kaip Rusijos valdžia vadina karą su Ukraina) ir „Naujoji pasaulio tvarka“.

REKLAMA

Skiltyje „Pagrindinės temos“ dokumento autoriai „rekomenduoja“ pabrėžti įprastą Kremliaus liniją: siųsdamas Rusijos karius į Ukrainą, Putinas „priėmė vienintelį teisingą sprendimą, užkirsdamas kelią gresiančiam Ukrainos ir NATO puolimui Rusijos teritorijoje“. Vadove rašoma, kad Vakarų šalys ruošėsi pulti Rusiją nuo 2014 metų ir planavo „suskaldyti ir užkariauti Rusijos žmones“. (Kas iš tikrųjų atsitiko, tai 2014 m. Rusija aneksavo Krymą ir išprovokavo konfliktą Donbase.)

REKLAMA

Pasak dokumento autorių, „speciali karinė operacija“ buvo „sėkminga“. Patvirtindami šią sėkmę, jie diskutuoja apie „milijonų Rusijos žmonių apsaugą, Rusijos žemių grąžinimą ir nacionalinio saugumo stiprinimą“. Dabar Rusija turi 89 regionus, o jos teritorinis plotas tariamai padidėjo 80 000 kvadratinių kilometrų. Skelbiama, kad Rusija užgrobė žemių, kurių teritorija tris kartus didesnė už Krymą ir du kartus už Slovakiją ar Kroatiją, Daniją ar Šveicariją.

REKLAMA

Tačiau atmintinės autoriai nemini ir kitiems to minėti nepataria, kad Maskva visiškai nekontroliuoja nė vieno iš keturių aneksuotų regionų. Be to, Rusija neteko Chersono miesto – vienintelio regiono centro, kurį ji užėmė nuo vasario 24 d.

Vadove taip pat pažymima, kad Rusijos kariuomenė „sėkmingai pasiekia tikslą – demilitarizuoti ir denacifikuoti Ukrainą“. Pataria šį faktą patvirtinti duomenimis, kuriuos reguliariai skelbia Rusijos gynybos ministerija (nors Gynybos ministerijos atnaujinimai turi mažai ką bendro su tikrove).

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau dokumente propagandistams taip pat patariama kvalifikuoti teiginius apie karą: Rusija, anot vadovo, kovoja ne su Ukraina, o su NATO – „galingiausia karo mašina žmonijos istorijoje“, kuri vis dėlto „nesulaužė Rusijos armijos“.

Propagandistams aiškinama, kaip reikia kalbėti apie karą ir NATO, pateikiami pavyzdžiai: „NATO yra visiškai kitokio masto ir lygio priešas nei Kijevo režimas. Jei ne Vakarai, Ukraina jau seniai būtų demilitarizuota ir sutikusi su Rusijos sąlygomis. Niekas nesitiki greitos pergalės – laikas yra Rusijos pusėje. Situacija kontroliuojama. Nesekmės fronte kyla dėl kariuomenės persigrupavimo ir poreikio apmokyti mobilizuotus“

REKLAMA

Propagandinio vadovo autoriai tuo pat metu pateikia dar vieną propagandistams skirtą tezę: „Vakarai Ukrainai tiekia vis mažiau įrangos ir lėšų“. Tiesa, jie nepaaiškina, kaip elgtis, kai šis teiginys prieštarauja viskam, kas anksčiau nurodyta vadove.

Skyriuje „Rusijos stiprinimas“ teksto autoriai „rekomenduoja“ pabrėžti „glaudžiai vieningą Rusijos visuomenę“. Jie aukštus oficialius Putino reitingus tiesiogiai sieja su „rusų besąlygiška parama karui“.

REKLAMA

Tačiau, kaip anksčiau pranešė nepriklausoma Rusijos žiniasklaida, net slaptos valdžios apklausos patvirtina, kad rusai pavargo nuo karo ir nori derybų su Ukraina. Metų pabaigos vaizdo įrašuose ir tekstuose propagandistai turėtų pasakyti rusams, kad šalies ekonomika „turi didžiulę saugumo ribą ir plėtros potencialą“ ir kad „padėtis ir toliau gerės“ (iš tikrųjų tai, aišku, netiesa).

Vadovo skyriuje „Naujoji pasaulio tvarka“ Rusija vadinama „šalių lydere“, kurios „nepripažįsta Vakarų išskirtinumo“, ir „teisingo, demokratinio ir daugiapolio pasaulio lydere“.

Kremliaus knygelėje teigiama, kad Putinas „suteikia Europai galimybę susivokti ir susigrąžinti subjektyvumą bei ateitį“. Dabar, kaip teigiama, Europos šalys tėra JAV „vasalai“ ir „periferija“ – vienintelė jų ateitis yra „glaudus bendradarbiavimas su Rusija“.