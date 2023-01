Baltarusijos šokis su kardais: ar kaimynai praras nepriklausomybę, stos į karą ir politiškai „nusižudys“?

Visi šie klausimai, o su jais ir atsakymai – susipynę į Gordijaus mazgą, kurį nukirsti bus sunku. Baltarusijos lyderis ir diktatorius-veteranas Aliaksandras Lukašenka, turintis neprilygstamą valdžios troškimą, dar gali rasti būdą, kaip išsivaduoti iš keblios padėties, išvengdamas Rusijos spaudimo, kaip tai darė daugybę kartų prieš tai.

Bet jei Maskvai pavyks įtraukti baltarusius į mūšį, greitas nepakankamai aprūpintos Baltarusijos kariuomenės sunaikinimas sukels didelę destabilizaciją šalies viduje, o tai paskatins Rusiją kartą ir visiems laikams praryti Baltarusiją, svarsto Cernegy centro analitikai.

REKLAMA

Lukašenkos charizma ir supratimas, kaip veikia Kremlius, tikrai buvo svarbus Baltarusijos gebėjimo atlaikyti augantį Rusijos apetitą elementas, tačiau vargu ar tik tai. Daug svarbesnis Lukašenkos sėkmei buvo visuotinis Baltarusijos elito ir platesnės visuomenės sutarimas, kad šalies nepriklausomybė jiems naudinga tiek ekonomiškai, tiek politiškai.

Šį sutarimą jau įtempė gili politinė krizė, kilusi po apgaulingų 2020 m. prezidento rinkimų. Dabar karas jį beveik sugriovė, daugelį Baltarusijos nepriklausomybės aspektų pavertęs niekiu. Išsilaikyti virs vandens kilus Kremliaus potvyniui bus sunku, klausimas ir įmanoma. Kol kas Baltarusija dar neperžengė Rubikono ir į Ukrainą nesiveržė, nors hibridinių kiaulysčių krėtė kitoms savo kaimynėms, organizuodama nelegalių migrantų keliones per savo teritoriją. Tokių ir panašių išpuolių, manoma, galima laukti ir ateityje.

REKLAMA

Baltarusijos manevrai Rusijos panosėje

Neva neturtinga ir parapijinė Baltarusija ir jos režimas ilgą laiką buvo apipintos vienu pelningiausių nuomos srautų Rytų Europoje. Šalia neramios Ukrainos pietuose ir Rusijai nedraugiškų Baltijos šalių šiaurėje, šalis turėjo unikalią tranzito padėtį tarp Rusijos ir Europos.

Šį pranašumą dar labiau sustiprino keista Minsko ir Maskvos bendrai įsteigta Sąjunginė valstybė, kuri Baltarusiją pavertė pusiau ofšorine Rusijos teritorija. Integracinė struktūra leido Baltarusijai suderinti privilegijuotą prieigą prie Rusijos su nepriklausomos valstybės privilegijomis.

REKLAMA

Šis derinys atnešė nuolatinį pajamų srautą iš gausybės tarpininkavimo veiklų – nuo ​​įvairių prekių perpardavimo ir tranzito mokesčių rinkimo iki mokesčių vengimo ir valstybės kontroliuojamos kontrabandos. Baltarusija buvo kryžkelė, kurioje laisvai apskaityta rusiška nafta susidūrė su vakarietiškomis krevetėmis, stebint vietiniam režimui, nors pastarasis visada buvo pasirengęs nusisukti, jei jam būtų pasiūlyta dalis grobio.

Kartais Maskva bandė pažaboti Minsko pilkąsias pajamas ir nukreipti pinigus atgal į Rusijos biudžetą, tačiau vos buvo panaikintos galimybės užsidirbti, jos buvo pakeistos naujomis. Kremliaus pastangos suburti posovietines valstybes į muitų sąjungą, prekybos ir transporto karai su neramiomis kaimynėmis Ukraina ir Gruzija bei bandymai atremti Vakarų sankcijas uždraudus maisto ir kitokį importą iš Europos – visa tai kūrė naujus kelius Baltarusijai. Taip ji pildė šalies iždą ir valdančiojo elito kišenes.

REKLAMA

REKLAMA

Nuomos mokėjimas buvo kuras, kuriuo naudojosi Baltarusijos režimas: socialinių programų finansavimas, sovietinio stiliaus pramonės milžinų subsidijavimas ir išpūstos biurokratijos bei saugumo aparato lojalumo pirkimas. Ši sistema išgyveno net gilią 2020 m. politinę krizę, kurią sukėlė suklastoti prezidento rinkimai.

Po to, kai Lukašenka žiauriai sutramdė masinius protestus prieš rinkimų sukčiavimą, Baltarusija tapo labiau izoliuota nuo Vakarų. Tačiau laipsniškas Europos sankcijų įgyvendinimas ir naujos galimybės Ukrainos rinkoje, atsiradusios dėl vis stiprėjančios Kijevo konfrontacijos su Maskva, padėjo Minsko režimui gyventi iki pat 2021 m. pabaigos be didelių pokyčių. Prireikė plataus masto karo Rytų Europoje, kad tai sužlugdytų Baltarusijos modelį.

REKLAMA

Pakanka tik žvilgtelėti į pagrindinius Baltarusijos pajamų šaltinius, kad suprastume, kokių politinių ir ekonominių pokyčių šalis patyrė dėl Kremliaus invazijos į Ukrainą. Paimkite pelningiausią sovietinio palikimo Baltarusijoje aspektą: dvi dideles naftos perdirbimo gamyklas Novopolotske ir Mozyre. Beveik tris dešimtmečius Lukašenka priešinosi Rusijos magnatų bandymams įsigyti šiuos du objektus, laikydamas juos valstybės kontrolėje.

Jo užsispyrimas buvo pagrįstas, nes naftos perdirbimo gamyklos buvo esminis ramstis, palaikantis režimą. 2010-ųjų pradžioje jų produkcija sudarė daugiau nei trečdalį viso Baltarusijos eksporto ir iki 30 procentų biudžeto pajamų. Naftos perdirbimo gamyklų pelningumą daugiausia lėmė Rusijos naftos eksporto į Baltarusiją ir kitas Europos valstybes muitų skirtumas, dėl kurio baltarusiai galėjo brangiai perparduoti rafinuotą rusišką naftą ES ir Ukrainoje.

REKLAMA

Be valstybės biudžeto papildymo, gautos nuomos mokesčiai buvo plačiai naudojami neoficialiai. Pirmaujančių Baltarusijos verslininkų, kuriuos Vakarai sankcionavo kaip Lukašenkos rėmėjus, turtai kyla iš prekybos naftos produktais. Galiausiai, prekybos nafta schemos padėjo Lukašenkai užmegzti specialias partnerystes su kai kuriais Rusijos naftos milžinais, kurie mainais atstovavo baltarusių reikalus Rusijoje.

2010-ųjų viduryje Maskva pradėjo puolimą prieš Minsko naftos nuomą, eksporto muitą palaipsniui pakeisdama gamybos mokesčiu. Šis procesas, vadinamas „mokesčių manevru“, buvo labai nepopuliarus Baltarusijoje ir sukėlė daug pykčio tarp dviejų šalių, tačiau Minsko laimei, naujosios sistemos diegimas buvo labai lėtas. 2020 metų pradžioje Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklos vis dar teikė apie ketvirtadalį viso šalies eksporto ir apie 20 procentų biudžeto pajamų.

REKLAMA

REKLAMA

2021 m. Maskva šiek tiek atlaisvino varžtus, kad padėtų Lukašenkai išgyventi masinius protestus namuose, bet tada 2022 m. vasario mėn. prasidėjo karas. Kremliuis panaudojo Minską savo reikmėms ir padarė Baltarusiją vieta iš kurios puolė Ukrainą.

O Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklos greitai neteko prieigos ir į Ukrainos, ir į Europos rinkas. 2022 metų birželį Baltarusijos naftos produktų eksportas į ES buvo 99 procentais mažesnis nei metais anksčiau dėl šaliai įvestų griežtesnių sankcijų. Pristatymai į Ukrainą sumažėjo nuo 249 mln. USD sausio mėnesį iki vos 19 mln. USD gegužę. Tikėtina, kad kai kurie tiekimai tęsis neoficialiai, nepaisant karo ir sankcijų, tačiau jų mastas ir pelningumas vargu ar palyginami su prieškario skaičiais.

REKLAMA

Vienintelė reikšminga rinka Baltarusijos naftos produktams yra Rusija, čia jaučiasi nauji nepriklausomybės kaštai. Dešimtmečius Baltarusijos valstybingumas naftos perdirbimo gamykloms suteikė naudingą muitų režimą ir privilegijuotą padėtį pakeliui iš Rusijos į kitas rinkas. Baltarusijos nepriklausomybė buvo jų pelningumo pagrindas. Tačiau dabar tai tapo kliūtimi jiems siekiant pelno, nes trukdo patekti į Rusiją – vienintelę likusią rinką. Skirtingai nei Baltarusijoje, Rusijos naftos perdirbimo gamyklos turi teisę į specialią valstybės subsidiją – vadinamąją „damperį“, kuri turėtų kompensuoti skirtumą tarp vidaus ir pasaulinių naftos produktų kainų.

REKLAMA

Dėl šios slopinančios subsidijos Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklos tampa nekonkurencingos Rusijos rinkoje. Kitaip tariant, jie praranda didelę pajamų dalį dėl to, kad nėra rusai. Spalio pradžioje Maskva pagaliau sutiko nuo kitų metų išplėsti sklendę ir Baltarusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau jos sutikimo kaina buvo didelė.

Baltarusija su Rusija turėjo pasirašyti naują mokestinę sutartį, įpareigojančią netiesioginių mokesčių ir akcizų pakeitimus derinti su Maskva. Susitarimas taip pat suteikė Rusijai prieigą prie visų duomenų apie Baltarusijoje taikomus netiesioginius mokesčius. Minskas faktiškai pardavė Maskvai savo autonomiją netiesioginių mokesčių srityje, kad Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklos būtų prilygintos Rusijos gamykloms. Baltarusijos suvereniteto elementai nebekeičiami į papildomas naudą; dabar jie turi būti pasiūlyti vien už lygybę.

REKLAMA

REKLAMA

Spąstai užsidarė?

Karas pavertė Baltarusijos valstybingumą našta daugeliui kitų pinigų uždirbančių pramonės šakų. Trąšų, visų pirma kalio, gamyba sudarė 10 procentų Baltarusijos eksporto. Šis dešimtukas buvo kur kas svarbesnis už bet kurį kitą, nes nuo Rusijos nepriklausė nei paklausa, nei žaliavų pasiūla.

Trąšų milžinas „Belaruskali“, sėdintis ant turtingų vietinių kalio telkinių, ilgą laiką buvo geidžiamas Rusijos oligarchų, tačiau Lukašenka nuolat reikalavo didelių sumų už įmonės privatizavimą, teigdamas, kad jokia kaina nėra pakankamai didelė už nacionalinį lobį.

REKLAMA

Kadangi „Belaruskali“ sudarė daugiau nei 15 procentų pasaulinio kalio eksporto, Vakarai, net ir Lukašenkos represijų akivaizdoje, neskubėjo įmonei įvesti visapusiškas sankcijas. Tačiau karas paskatino visišką draudimą. Be to, prarastos galimybės patekti į pelningas Europos ir Ukrainos rinkas, Baltarusijos trąšos buvo atkirstos nuo pelningų transportavimo maršrutų per Lietuvos ir Ukrainos jūrų uostus.

Pramonės savarankiškumui sugriauti prireikė kelių savaičių, nes visos likusios Baltarusijos eksporto galimybės dabar vyksta per Rusiją. Pasaulinė kalio rinka klesti, o dešimtys besivystančių ekonomikų trokšta kalio iš Baltarusijos, nepaisant šalies karinės ar žmogaus teisių padėties. Tačiau Baltarusijos trąšų gamintojams pristatymas dar niekada nebuvo toks sudėtingas. Jie yra palikti Rusijos malonei, nes gali investuoti keletą metų ir kelis šimtus milijonų dolerių į nuosavo uosto infrastruktūros statybą netoli Sankt Peterburgo arba pasiūlyti didelių nuolaidų, kad sumažintų savo Rusijos konkurentų kainas, naudodamiesi esama infrastruktūra.

REKLAMA

Todėl nenuostabu, kad Baltarusijos kalio eksportas per pirmuosius šešis 2022 m. mėnesius sumažėjo perpus (oficialūs duomenys buvo įslaptinti valdžios institucijų). Neabejotinai bus vykdomi tolesni mažinimai, nes dauguma užregistruotų pristatymų buvo pirmąjį ketvirtį. Be to, ši vasara atnešė naujų rūpesčių, kai Maskva sumažino akcizą Rusijos trąšų gamintojams mainais už Ukrainos grūdų eksporto per Juodąją jūrą blokavimą.

Sutartyje nebuvo užsiminta apie Baltarusijos gamintojus, kurie vis dar turi visą Vakarų apribojimų paketą. Baltarusijai nebuvimo rusu kaina niekada nebuvo tokia didelė. Kita pramonės šaka, kuri dėl karo Baltarusijos režimui prarado gyvybiškai svarbias nuomos kainas, yra dujų pramonė.

REKLAMA

Kai Lenkija šį pavasarį įvedė „Gazprom“ nacionalines sankcijas, Rusija atsitokėjo sustabdydama dujų tiekimą Jamalo-Europos dujotiekiu. Baltarusijos šio dujotiekio segmentas priklauso „Gazprom“, kuris jį įsigijo dar 2011 metais už 5 mlrd. Tai neužkirto kelio Minskui rinkti tranzito mokesčius, kurie kasmet siekia 300–400 mln. Dabar tų pinigų nebėra.

Dar prieš karą pigių rusiškų dujų prieinamumas buvo stipriausias Maskvos argumentas, kuriuo Minskas buvo įtrauktas į gilesnę integraciją. Didelės energijos sąnaudos yra mirties nuosprendis Baltarusijos gamintojams, nes Rusijos konkurentai juos tiesiog išstums iš rinkos. Šiuo metu Baltarusija vis dar gali pirkti rusiškas dujas už santykinai mažą fiksuotą 128 USD už 1000 kubinių metrų kainą, tačiau šis susitarimas kasmet atnaujinamas, o dėl karo Minsko derybinė padėtis būsimose derybose dėl dujų tapo blogesnė nei bet kada anksčiau.

Dabar Baltarusija atsidūrė Rusijos dujotiekio aklavietėje, o toliau nėra kitų klientų. Dėl daug energijos suvartojančios ekonomikos ir Rusijos praradusios Europos rinkas Baltarusija tapo trečia pagal dydį „Gazprom“ užsienio kliente po Kinijos ir Turkijos. Rusijos dujų milžinė susigundys išspausti kuo daugiau iš paskutinių savo stambių klientų, o Kremlius greičiausiai laikysis savo senos mantros, kad paprasčiausias būdas gauti pigių rusiškų dujų – tapti Rusijos dalimi.

REKLAMA

Paskutinis triukas

Baltarusijos dėl karo prarastų nuomos ir pajamų sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti. Praėjus kelioms savaitėms nuo invazijos pradžios, ES uždraudė Baltarusijos transporto įmonėms važiuoti Europos keliuose. Tai buvo stiprus smūgis šaliai, kuri anksčiau maitinosi iš tranzito srautų tarp Europos ir Rusijos ir kasmet iš transporto paslaugų eksporto uždirbo iki 4 mlrd.

Šis sprendimas taip pat sunaikino daugybę kontrabandos ir muitinės sukčiavimo schemų, kurias kontroliavo Lukašenkai artimi verslai. Laikai, kai neturinti jūros Baltarusija turėjo pirmaujančios jūros gėrybių ir šviežių skintų gėlių eksportuotojos į Rusiją statusą, praėjo.

Karo paskatintos griežtesnės Vakarų sankcijos užantspaudavo ir kitų pramonės šakų, kurias Baltarusijos režimas augino kaip nuo Rusijos nepriklausomą pajamų šaltinį, likimą. Medienos apdirbimas, IT paslaugos ir cigarečių gamyba buvo pramonės šakos, kurios dėl gerų pardavimų Europoje daugelį metų naudojosi mokesčių lengvatomis ir valstybės subsidijomis.

Dabar jie susiduria su staigiu gamybos ir pajamų nuosmukiu, nes neturi kitos išeities, kaip tik veržtis į besitraukiančią Rusijos rinką. Rusijai tampant vienintele eksporto rinka vis didesniam skaičiui Baltarusijos prekių ir paslaugų, Rusijos biudžetą Baltarusijos valdantis elitas vis dažniau laiko vieninteliu pinigų šaltiniu.

REKLAMA

Žinoma, Rusijos valstybės finansai šiuo metu taip pat yra labai sunkūs, tačiau pajamos iš naftos ir sukauptos atsargos padeda išsilaikyti, o Kremliaus pasiryžimas atlaikyti Vakarų spaudimą žada dideles valstybės išlaidas.

Nenuostabu, kad pastaraisiais mėnesiais pagrindinis Baltarusijos ministerijų ir stambaus verslo prioritetas buvo įsilieti į Rusijos importo pakeitimo jūrą. Jie pasiekė tam tikrą sėkmę: Maskva pažadėjo paskolinti 1,5 mlrd. USD, kad finansuotų Baltarusijos indėlį siekiant bendro tikslo pakeisti Vakarų importą.

Pinigai bus išmokėti per ateinančius kelerius metus pagal projektą po projekto ir sudaro tik dalį didžiulių valstybės subsidijų, skirtų Rusijos įmonėms. Tam tikrų rezultatų davė ir Baltarusijos pastangos patekti į Rusijos vyriausybės pirkimus.

Tačiau net supaprastintos procedūros Baltarusijos sąjungininkams vis dar yra sudėtingesnės nei Rusijos įmonėms. Nesant perspektyvių alternatyvų, baltarusiai turi ištverti valiutos riziką, reguliavimo skirtumus ir apskritai vienodų sąlygų trūkumą, kad galėtų vykdyti verslą Rusijoje.

Valstybingumo našta

Baltarusijos ir rusų tapatybės skirtumai nėra labai ryškūs, o baltarusių etninio nacionalizmo ideologija visada turėjo daug priešininkų šalyje, tarp jų ir pats Lukašenka. Vis dėlto per dešimtmečius režimas sukūrė kompromisinį požiūrį į šį klausimą, kuris vertino Baltarusijos valstybingumą be antirusiškų nuotaikų, būdingų daugeliui kitų posovietinių valstybių, atspalvio.

REKLAMA

Šis požiūris buvo pakankamai neapibrėžtas, kad atitiktų labai įvairias Baltarusijos nepriklausomybės idėjas, pradedant romantišku įsitikinimu, kad baltarusiai, skirtingai nei jų kaimynai rusai, yra „tikri europiečiai“ iki pragmatiško skaičiavimo, kad šalis gali išlaikyti santykinai teisingą socialinę sistemą tik likdama už Rusijos ribų.

Dėl to rami, bet tvirta parama nepriklausomybei tapo sutarimo tašku Baltarusijos visuomenėje, o tai sukėlė stebėtiną vieningumą užsienio politikos klausimais: tai retas atradimas posovietinėje erdvėje. Bėgant metams nuomonių apklausos nuosekliai parodė, kad didžioji baltarusių dauguma, nepaisant jų požiūrio į Lukašenkos režimą, buvo linkę sutikti, kad Baltarusija turi būti neutrali valstybė, bendradarbiaujanti su Rusija, tačiau išsauganti savo suverenitetą.

Tačiau Lukašenkos smurtinis susidorojimas su masiniais 2020 m. protestais smarkiai pakenkė šiam sutarimui. Prieš daugumos valią įsikibęs į valdžią, Baltarusijos lyderis turėjo griebtis Rusijos paramos, taip pat ir ideologijos bei propagandos srityje. Jis daug pasiskolino iš Kremliaus propagandinių pasakojimų, šmeiždamas Vakarus, atmesdamas protestuotojus, kaip Vakarų pėstininkus ir skelbdamas, kad Baltarusija turėtų sekti Rusiją, eidama unikaliu civilizaciniu keliu, kuriame nėra ištvirkusių Europos vertybių ir laisvių.

REKLAMA

Taip Lukašenka nutempė užsienio politikos klausimus į vidaus politikos sritį ir pradėjo poliarizuoti Baltarusijos visuomenę. Buvo tikimasi, kad jo šalininkai bus besąlygiškai prorusiški ir antivakarietiški, o oponentai natūraliai traukė į Vakarus, nes jautėsi išduoti Maskvos, išgelbėjusios nekenčiamą autokratą.

Rusijos invazija į Ukrainą dar labiau sustiprino šią tendenciją, beveik nepalikdama bendros kalbos tarp poliarizuotų Baltarusijos visuomenės dalių. Lukašenka nuoširdžiai bendradarbiauja su Kremliumi, teisindamas agresiją ir padėdamas jai. Jo šalininkai raginami likti šalia jo ir Kremliaus egzistencinėje konfrontacijoje su piktavališkais Vakarais ir jų „lėlėmis“ Kijeve.

Tuo tarpu diktatoriaus oponentai simpatizuoja ukrainiečiams ir vis dažniau į Baltarusijos lyderį žiūri kaip į Rusijos įvesto okupacinio režimo veikėją. Paradoksalu, tačiau ši poliarizacija, patvirtinta daugybės apklausų, nuvertina dabartinį Baltarusijos valstybingumą abiejų stovyklų akyse.

Lukašenkos karšta parama Kremliui panaikina skirtumą tarp visų baltarusiškų ir rusiškų dalykų. Provyriausybinius mitingus dabar puošia ir Baltarusijos, ir Rusijos vėliavos, o moksleiviai viduramžių Rusijos kunigaikščius laiko savo nacionaliniais didvyriais, o Baltarusijos valstybinė propaganda tapo beveik niekuo neišsiskirianti nuo jos rusiškos propagandos, kartais net laikosi labiau prokremliškos nei oficialios pozicijos.

REKLAMA

Režimą remianti Baltarusijos visuomenės dalis sunkiai supranta, kodėl jų šalis negali sekti Donbaso separatistinių respublikų pėdomis ir pereiti prie Maskvos valdymo, jei išorinis pasaulis yra tokia pavojinga vieta, o vienintelis saugus prieglobstis yra Rusija. Kita vertus, Lukašenkos oponentai Baltarusiją linkę laikyti de facto Rusijos okupuota.

Įkvėpti Ukrainos karinių sėkmių ir Baltarusijos savanorių, kovojančių už Kijyvą kare, pavyzdžio, jie mano, kad jų šaliai reikalingas išlaisvinantis kryžiaus žygis. Didėjantis Baltarusijos visuomenės abejingumas dabartiniam valstybingumui suteikia režimui laisvas rankas atsisakyti šalies suvereniteto.

Neseniai sudarytas sandoris, kuriuo Maskvai mainais į Rusijos subsidijas naftai buvo perleista netiesioginių mokesčių kontrolė, gali tapti pavyzdžiu panašiai prekybai Baltarusijos suvereniteto dalimis siekiant trumpalaikės finansinės naudos. Anksčiau Lukašenka tokiose derybose elgdavosi labai atsargiai: Baltarusijos valstybingumą jis vertina kaip pagrindinį savo pasilikimo elementą. Tačiau Baltarusijos nomenklatūra gali pasirodyti mažiau susirūpinusi dėl savo vietos istorijos knygose.

Nomenklatūros autonomija nuo Lukašenkos pastaraisiais mėnesiais labai išaugo. Baltarusijos aukštieji asmenys dabar užmezga tiesioginį ir dažną ryšį su savo kolegomis iš Rusijos, aplenkdami šalies lyderį. Jie iš pirmų lūpų sužino apie likusius pinigų srautus Rusijoje ir būdus, kaip juos pasisavina valdantis elitas.

REKLAMA

Kai kurie iš jų drįsta reikalauti labiau prorusiškos politikos ir net viešai prieštarauja Lukašenkai. Kadangi Baltarusijos lyderio galimybės surinkti masinę paramą ir mokėti nuomos mokesčius beveik išgaravo, nomenklatūra noriai ieško kitų pajamų šaltinių, net jei tai susiję su savo buvusio globėjo nepaisymu ar „baltarusiškumo“ jausmo praradimu.

Dėl karo Baltarusija atsidūrė keblioje padėtyje, kai viskas priklauso nuo Rusijos, nebūnant Rusijos dalimi ir negaunat didesnės naudos. Kartu su kunkuliuojančia vidaus krize ji palieka vis mažiau paskatų valdančiajai nomenklatūrai ir platesnei visuomenei vertinti dabartinį Baltarusijos valstybingumą.

Naujoje realybėje Kremliui nebereikia vargti spausti Baltarusiją į gilesnę integraciją. Apimtas nusivylusios visuomenės abejingumo, pelno siekiantis šalies elitas trokšta savo noru paaukoti Baltarusijos suverenitetą, jei dėl nieko kito, tai tiesiog tam, kad pasiektų lygiavertį savo Rusijos kolegų statusą.

Siurprizai kišenėje?

Baltarusija, norėdama įtikti Rusijai, o gal siekdama nukreipti dėmesį ir jėgas nuo jos, krečia kiaulystes prie Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos sienų. Hibridinė nelegalių migrantų ataka, kai pasinaudojant pažeidžiamais žmonėmis iš Irako, buvo mėginama sukelti humanitarinę krizę Lietuvos ir Lenkijos pasienyje su Baltarusija buvo tarsi būsimo karo Ukrainoje signalas.

REKLAMA

Pasak specialistų tai buvo noras patikrinti reakcijas, visuomenės nuomonę ir struktūrų pasirengimą. Taikytasi ir į „Suvalkų koridoriaus“ teritoriją, o tai labai suneramino Lenkijos pusę. 2021 metų vasarą ir vėliau atėjęs ruduo-žiema, buvo karštas laikas prie mūsų ir kaimyninių šalių pasienio. Baltarusijos režimas ne tik organizavo, bet ir padėjo pabėgėliams nelegaliai kirsti sieną, provokavo šalies pasienio pareigūnus.

Sienos apsauga Lenkijoje ir Lietuvoje buvo sustiprinta, įvesta nepaprastoji padėtis. Dabar jau žinoma, kad tai buvo karo Ukrainoje preliudija, o hibridinė ataka, nors ir pavojinga, buvo gana sėkmingai suvaldyta.

Visgi Lietuvos ir Lenkijos politikos formuotojai, politologai vieningai sutinka, kad iš Baltarusijos galima ir toliau laukti mažų ir didesnių niekšybių, provokacijų ar ant ribos balansuojančių išsišokimų. Tiesioginės grėsmės, bent jau kol kas, nėra, bet šlykščių šunybių kitais metais tikrai galime laukti.

Baltarusijai vis labiau suartėjant su Rusija kyla nauji pavojai jos kaimynais. Kol kas jie netiesioginiai, bet budrumo negalima prarasti, o ir nerimas klausantis žinių apie situacija gretimoje šalyje kyla ne vienam.

Prieš kurį laiką neoficialioje Lenkijos ir Lietuvos politikos formuotojų diskusijoje buvo atvirai pasakyta, kad Lietuva ir Lenkija turi pasiruošti kūrybingiems hibridinių grėsmių scenarijams. Nes prieš kelis metus niekas nebūtų galėjęs sugalvoti, kad Aliaksandras Lukašenka sukurs tokią krizę NATO šalių pasienyje, kokią neseniai matėme.

Ir tai gali pasikartoti, nes Rusija ir Baltarusija yra per silpni, kad pradėtų karo veiksmus prieš vieną iš NATO Aljanso šalių, tikėtina nenorėtų patikrinti penktojo straipsnio veikimo galimybių, bet viskas, kas žemiau to straipsnio – jiems tinka, todėl galime tikėtis nuolatinio reakcijų tikrinimo.

Taip pat, tikėtina, bus mėginama skaldyti, sukiršinti kaimynus, NATO sąjungininkus. Galime laukti pačių netikėčiausių hibridinės atakos scenarijų, kurių metų bus tikrinama Vakarų reakcija, visuomenės reakcijos, nuotaikos, poveikis.

Baltarusija darosi Rusijos vakarine karine apygarda, o ne suverenia valstybe. Mūsų kaimyninė šalis tampa dar mažiau prognozuojama ir jei anksčiau čia buvo taikomi trumpo perspėjimo verti scenarijai, tai dabar ji virto valstybe, kuriai tegalima pritaikyti scenarijų, kuriame nebus jokio perspėjimo (mums).

Scenarijus, kai Rusija ir Baltarusija pradeda atvirą karą prieš NATO nares, pasak politikos formuotojų, dabar neatrodo labai realus, bet hibridinių atakų, bandymų pažiūrėti, kur yra ta raudona linija, provokacijų, reakcijos tikrinimo tikrai galime laukti. Taip pat ir tarp sąjungininkų, tikėtina, bus diskusija kas tai yra, kaip tai įvardyti, kaip reaguoti.

Politologas, Baltarusijos specialistas Vytis Jurkonis kiek anksčiau portalui tv3.lt komentuodamas situaciją Baltarusijoje ir jos bandymus kelti nerimą kaimynams, sakė, kad Baltarusijos režimo „siurprizais“ neturėtume stebėtis, o ir vertinti juos reiktų rimtai. Anot jo, tarkime visada buvo grėsmė, kad Astravo AE gali būti panaudota prieš mus. Pasinaudojant elektrine galima didinti politinį spaudimą, organizuoti hibridines atakas. Dabar, pasak politologo, tai pamažu tampa realybe.

„Norų ir galimybių režimas turi pakankamai. Nepaisant kai kurių rožinių įsitikinimų, kad Baltarusijos režimas labai kovoja dėl nepriklausomybės arba, kad jį labai spaudžia Kremlius, visos karinės atakos, hibridinės atakos su migrantais, sankcijų apeidinėjimo ir jų kalibravimo klausimai su Rusija, visada tai buvo ir bus.

Taip, šių dviejų valstybių užsienio politikų trajektorijos nėra identiškos, nes Minskui Kremlius kelia grėsmę, bet jie to linkę neakcentuoti, taikstosi ir pasiduoda. O ir Kremlius neturi didžiulės prabangos atidaryti dar kelis frontus ir padaryti taip, kad Baltarusijos teritorija staiga taptų dar viena spaudimo ir dėmesio vieta.

Rusams labai patogu, kad yra tokia pilkoji zona, kur nelabai aišku, kas, kaip ir kur. Minskas siunčia klaidingus signalus į Vakarus, atsimename jų rolę mėginant neva padėti dėl grūdų tranzito, energetikos, trąšų klausimų. Tai Minsko ir Maskvos interesai. Taip, kartais sunku atskirti, kur Rusijos, o kur Baltarusijos interesai. Tuo rūku naudojasi politikos formuotojai tose valstybėse“, – sakė V. Jurkonis.

Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, atsargos generolas leitenantas Vytautas Jonas Žukas anksčiau komentavęs Baltarusijos veiksmus, pripažino, kad grasinimai panaudoti hibridines atakas girdimi jau ne pirmą kartą.

„Esame girdėję ne vieną variantą, kaip išprovokuoti Baltarusiją puolamiesiems veiksmams prieš Ukrainą. Buvo kalbama, kad ir spec. pajėgų kažkokie daliniai permetami į Baltarusiją, kalbėta, kad jie bus perrengti ir rengs provokacijas prieš baltarusiškus energetinius objektus ir taip bus mėginama įtraukti Baltarusiją į karą. Yra keletas tokių spėliojimų ir scenarijų, tiek Ukrainos žvalgybos, tiek kitų šalių. Bet kol kas niekas nepasitvirtino“, – sakė jis.

Šiuo metu Baltarusija kartu su Rusija aktyviai mankština karinius raumenis prie šiaurinės Ukrainos sienos, bet jos dar neperžengė. Ar Baltarusija aktyviai įsitrauks į karo veiksmus Ukrainoje, kokių „siurprizų“ gali tikėtis kaimynės ir ar ši šalis išsaugos nepriklausomybė, matyt, sužinosime kitais metais. Istorija yra kuriama šiandien, o tai kas vyks per ateinančius kelis mėnesius, lems daug dalykų Baltarusijai ir jos kaimynėms.