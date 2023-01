„Generolas šaltis“ Ukrainos fronte: kaip vyksta žiemos karas ir kas laimės?

Rusijos ginkluotosioms pajėgoms pasitraukus iš dešiniajame Dniepro upės krante esančios Chersono srities placdarmo, baigėsi karinės kampanijos Ukrainoje rudens laikotarpis. Kol kas sunku pasakyti, ar rusams pavyks įsitvirtinti kairiajame krante ir ar ukrainiečiai ten bandys surengti puolimą. Tačiau dauguma ekspertų sutinka, kad ateinančiais mėnesiais priešingų pusių sėkmė pirmiausia priklausys nuo to, kaip jos prisitaikys prie karinių veiksmų žiemos sąlygomis.

Kremlius neslepia, kad smūgiais Ukrainos energetikos infrastruktūrai, be kita ko, siekiama, kad šalis žiemą liktų be šildymo. Ukrainoje, kaip ir Vakaruose, tai puikiai suprantama. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, JAV valstybės sekretorius Anthony'is Blinkenas ir Ukrainos prezidentas Volodymiras Zelenskis skirtingais žodžiais kalbėjo tą patį: Putinas bandys žiemą paversti ginklu, nes jam nepavyksta tikslų pasisekti vien karinėmis priemonėmis.

Masiniai valdomų raketų ir bepiločių orlaivių kamikadzių smūgiai Ukrainos energetikos sistemai duoda vaisių: nuo spalio 10 d. aštuonios raketų atakų bangos apgadino visas Ukrainos šilumines ir hidroelektrines bei 40 procentų aukštos įtampos tinklų įrenginių. Dėl to milijonai gyventojų periodiškai lieka be elektros ir, atitinkamai, šildymo. Pasaulio sveikatos organizacija ne be pagrindo baiminasi, kad šią žiemą Ukrainoje kils sveikatos krizė dėl peršalimo ligų epidemijų ir daugybės nušalimų bei hipotermijos atvejų.

Kalbant apie realias kovines operacijas, daugelis ekspertų ir pareigūnų tikisi tiesioginio konflikto „užšalimo“ žiemos laikotarpiu, t.y. veiklos pauzės. JAV nacionalinės žvalgybos direktorė Avril Haines sakė, kad tiek Ukrainos, tiek Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojasi žiema, kad papildytų atsargas, aprūpintų karius ir pavasarį pradėtų puolimą.

Įtakingos JAV organizacijos „Atlantic Council“ teigimu, Rusijos vadovybė imsis strateginės gynybos, paremtos šiuo metu kuriama gynybinių įtvirtinimų sistema, kad gautų laiko išbandyti mobilizuotų karių masę kovos sąlygomis ir papildyti dalinius darbo jėgą bei įrangą.

Be to, žiniasklaidai nutekėjo informacija iš Vakarų politikų ir kariuomenės pareigūnų apie galimybę siekti politinio susitarimo, kai fronto linijas užliūliuoja žiema. Visų pirma, JAV Jungtinio štabo vadovų tarybos pirmininkas Markas Milley pavadino žiemą „galimybių langu“ deryboms tarp Maskvos ir Kijevo. Tada prezidento Bideno administracija turėjo patikinti savo Ukrainos partnerius, kad generolo Milley pareiškimas nereiškia atsisakymo toliau remti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrataką.

Visiškai kitokios nuomonės laikosi Ukrainos pareigūnai. Pirmasis Aukščiausiosios Rados nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos komiteto vadovo pavaduotojas, buvęs AFU desantininkų kariuomenės vadas Mykhaylo Zabrodskiy lapkričio pradžioje publikuotame straipsnyje rašė, kad Rusijos pusei žiemos laikotarpiu reikia atokvėpio: „Rusijos vadovybei reikia šio [žiemos] laiko, kad galėtų planingai ir efektyviai pasinaudoti prieš du mėnesius prasidėjusia daline mobilizacija. Tikėtina, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos stengsis išlaikyti iniciatyvą ir neleisti Rusijos kariams ramiai žiemoti dabartinėse pozicijose. Tai nereiškia, kad ukrainiečiai būtinai surengs didelio masto puolimą bet kurioje iš operatyvinių zonų, tačiau net ir esant nejudančiam frontui, Ukrainos vadovybė gali smogti į užnugarį, sutrikdyti tiekimo linijas ir sumažinti padalinių, dislokuotų operatyvinėje erdvėje, kovinį efektyvumą. pirmoji linija su ilgo nuotolio, didelio tikslumo artilerijos sistemomis (pvz., HIMARS).

Rusija savo ruožtu dar nepademonstravo gebėjimo pulti niekur, išskyrus netoli Bakhmuto, o tai vyko daugiausia Wagnerio žmogiškųjų išteklių sąskaita ir be aiškiai apibrėžtų tikslų – net jei rusams pasiseks šioje srityje, jie neįgis jokio ypatingo pranašumo.

Taigi artimiausiais mėnesiais Rusijos pajėgos neturės kuo pasikliauti, išskyrus raketų smūgius į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Greičiausiai Kremlius tikisi per žiemą stabilizuoti fronto liniją, prisotinti gynybą mobilizuotais pajėgomis, o tada pavasarį imtis lemiamo puolimo. Tačiau įgyvendinti šiuos planus gali būti ne taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Net jei Ukraina nebandys didelio puolimo, pati žiema gali nusinešti daug Rusijos karių gyvybių.

Koks yra karas žiemą?

Ukrainietiškų žiemų tikrai atšiauriomis pavadinti negalima – temperatūra dažniausiai svyruoja nuo plius 3 iki minus 7 laipsnių šilumos. Amerikietiškoje tradicijoje toks oras vadinamas šlapiu-šaltu, o kariniu požiūriu tai yra pats blogiausias iš visų galimų variantų (išskyrus ekstremalias minus 25 laipsnių Celsijaus ir žemesnes temperatūras).

Krituliai būna lietaus ar sniego, arba abu vienu metu, purvas ir šlapdriba, drėgmė įsigeria į uniformas, kaupiasi įrangoje ir ginkluose, keliuose susidaro „ledo purvas“. Žema temperatūra reiškia didesnius reikalavimus kovinių pajėgų komplektavimui ir aprūpinimui, nuolatinių bazių šildymui, iškasų ir miegamųjų bei poilsio patalpų statybai, karšto maisto tiekimui, trumpesniam dienos šviesos valandoms planuoti (apie 9 val., palyginti su 15-16 vasarą). Ne mažiau svarbi ir vadovybės kompetencija: klaidingi judėjimo įsakymai ar plačiai paplitusi praktika, sprendžiant iš liudininkų pasakojimų, palikti mobilizuotus dalinius fronto linijoje be ryšių ir aprūpinimo, žiemą gali lemti daug aukų, net jei ukrainiečiai neiššaudys nė vieno.

Logistika tokiu oru taip pat yra sudėtinga. Ratiniai automobiliai negalės važiuoti ne asfaltuotais keliais, vikšrinės transporto priemonės yra labai reikalingos, o kiekvienai transporto priemonei teks įsigyti žiemos kamufliažą ir antifrizo. Tačiau sausį žiema tam tikru mastu panaikina judėjimo per vandens kliūtis, kurios yra padengtos ledu, apribojimus ir sumažina minų laukų efektyvumą, jei jie atsiduria po storu sniego sluoksniu.

Manoma, kad žiemos kovinėms operacijoms reikia proc. daugiau atsargų, o tai ir dabar yra didelė problema. Taip pat sumažės manevringumas – 50–75 proc. sumažės judėjimo pėsčiomis greitis snieguotoje vietovėje. Be to, apsnigtuose keliuose ar apsnigtuose laukuose žvalgybiniams bepiločiams orlaiviams lengviau nustatyti įrangos vietą, todėl svarbesnis tampa pramonės centrų, bazių, tiekimo depų, geležinkelio bėgių artumas.

Žiemą vadinamoji „auksinė valanda“ – laikotarpis, per kurį mūšio lauke sunkiai sužeistas karys gali būti išgelbėtas – sutrumpėja maždaug perpus. Tai padidina aukų skaičių ir lauko ligoninių įrangos poreikį. Be to, be augmenijos („žalumos“) abiejų pusių kariai turės labiau įsispausti į žemę, šlapi ir purvini (esant beveik nuliui temperatūrai) arba sušalę (esant nuolatinei neigiamai temperatūrai), o tai reiškia, kad bus daugiau peršalimų ir panašių ligų.

Neturint natūralios augmenijos dangos, bepiločiais orlaiviais lengviau atskleisti kariuomenės ir įrangos koncentraciją. Tačiau patys bepiločiai orlaiviai turės būti naudojami ribotai dėl sumažėjusio paros valandų ir nuolatinio šalto vėjo. Visų pirma, tai pasakytina apie civilinius bepiločius orlaivius, kurių buvo nupirkta milžiniški kiekiai tiek Rusijos, tiek Ukrainos kariuomenės interesams.

Ukrainos pusės teigimu, dėl prasto veikimo šaltu oru Ukrainos padangėje jau kurį laiką nebuvo matyti net masinės gamybos bepiločių orlaivių, Irano kilmės kamikadzės bepiločių orlaivių „Geran-2“. Ne tik dronai, bet ir visi elektroniniai prietaisai, pavyzdžiui, reikalingi gaisro valdymo sistemoms ar ryšių įrangai valdyti, greičiau eikvoja baterijas. Net ir paprasčiausios įrangos ir ginklų priežiūros operacijos užims daug laiko ir darbo, todėl daugės gedimų.

Apniukęs oras ir ilgos naktys taip pat kelia didesnius reikalavimus pažangiai optikai ir terminio vaizdo gavimo įrangai. Reikia ir rimtos įrangos, nes prastais kastuvais žiemą iškasti duobės neįmanoma, o įšalusi žemė nepasiduos kasimo įrankiams.

Tam reikalinga statybinė ir speciali inžinerinė įranga, taip pat statybinių iškasų įgūdžiai (tačiau tokių įgūdžių negalima pritaikyti nepristačius gelžbetoninių konstrukcijų, medinių plokščių, ritininės izoliacijos ir pan.). Pirmasis prioritetas bus aprūpinti inžinerinius mazgus traktoriais, buldozeriais, manipuliatoriais, statybine technika.

Kokia turi būti uniforma ir nuotaika?

Galiausiai, personalo paramos žiemos standartai. Tai žieminė uniforma (izoliuoti batai, pirštinės, termo apatiniai drabužiai) ir sustiprinta dieta (4500–6000 kalorijų per dieną), įskaitant vitaminus (peršalimo epidemijų prevencijai), ir medicininis gydymas nuo nušalimo (pirmiausia pėdų), hipotermija, taip pat (kad ir kaip keistai tai skambėtų) odos ir akių nudegimai saulėje (sniego aklumas).

Žiemos karas yra iššūkis ir karių moralei, ką pabrėžė NATO atstovai. Kaip spaudai sakė vienas neįvardytas aljanso pareigūnas: „Jei tu kovoji tokiomis sąlygomis, jei tavo tankas visada užstringa, jei jis nuolat meta vikšrą ir tau nuolat šalta ir šlapia, tai turi įtakos tam, ką mes vadiname moralinis armijos komponentas“.

Viena iš galimų šalčio demoralizuojančių padarinių kartu su dideliu pavojumi gyvybei ir prastais tiekimais yra piktnaudžiavimas alkoholiu ir drausmės sumažėjimas. Galiausiai žiema išbando visus karo mašinos elementus – nuo ​​įrangos būklės iki vadų pasirengimo lygio.

Didžiosios Britanijos žvalgybos teigimu, šaltas oras sukels sunkumų abiem konflikto pusėms, tačiau jo poveikis Rusijos kariams tikriausiai bus daug didesnis. Amerikos karo studijų instituto (ISW) analitikai su tuo sutinka – jie mano, kad žiema nesustabdys Ukrainos kontrpuolimo. Rudens ir pavasario atšilimas palankus gynybinėms užduotims: lietus įsiskverbia į žemę, sunku manevruoti kariuomenę.

Tačiau kai žemė pakankamai įšalusi, galima atlikti dideles operacijas naudojant vikšrinę transporto priemonę. Ukrainos kariškiai roges pradėjo ruošti vasarą, žieminių uniformų klausimą su Vakarų sąjungininkais iškėlė dar liepos mėnesį. Kaip rašo „Der Spiegel“, Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas išsiuntė NATO generaliniam sekretoriui Jensui Stoltenbergui prašymą suteikti žiemai pritaikytą aprangą, įrangą ir apgyvendinimą 200 000 karių.

Spalio viduryje vykusiame NATO viršūnių susitikime kalbėta, kad Aljansas jau perorientavo tiekimą į žieminę aprangą ir perkėlė karinės pagalbos dėmesį į žiemos kampanijai būtinus daiktus. Iki gruodžio pradžios Ukraina gavo 195 000 žieminių uniformų komplektų vien iš Didžiosios Britanijos. Vokietija perdavė 116 000 žieminių striukių, 240 000 kepurių, 80 000 kelnių, taip pat 200 palapinių ir 195 generatorius.

Spalio mėnesį Kanada įsipareigojo tiekti 500 tūkst. žieminių striukių, kelnių, batų ir pirštinių. Yra žinoma, kad drabužiai, šiluminės antklodės, šildytuvai ir žiemos maisto daviniai buvo pristatyti iš daugiau nei tuzino NATO valstybių narių. Naujienų agentūra AFP aprašo viename iš Donbase dislokuotų 5-osios Ukrainos armijos brigados padalinių apkasų konstrukciją, kurioje dėl termoizoliacinių medžiagų galima palaikyti 22 laipsnių šilumą, kai lauke yra 5 laipsnių temperatūra.

Pasak karių, jie iš savanorių gavo miegmaišius, kurie atlaiko iki minus 30 laipsnių šilumos. Panašius vaizdo įrašus paskelbė Ukrainos gynybos ministerija. .

Ko bijo ir nebijo rusai?

O kaip dėl Rusijos kariuomenės grupės pasirengimo žiemai? Kiek galime spręsti iš atvirų šaltinių, sistemingo darbo šiuo klausimu iki šiol nebuvo, nepaisant to, kad kalendorinė žiema jau atėjo. Dar prieš patekdami į Ukrainos teritoriją mobilizuoti vyrai skelbė vaizdo įrašus, kuriuose šildosi prie laužų. Toks būdas sušilti kovos zonoje sukeltų pavojų, nes jie būtų iškart aptikti ir gautų artilerijos smūgį. Kituose vaizdo įrašuose kariai dėkoja artimiesiems ir savanoriams už šiltų drabužių ir kirtiklių pirkimą, kurių dėka jie tikisi „normaliai egzistuoti žiemą lauko sąlygomis“.

Atsakomybė už žieminės aprangos įsigijimą mobilizuotiems kariams tenka jiems patiems ir savanoriams. Kojines (visada su „Z“ raide) mezga vaikai ir pensininkai, odiozinis aktorius Ivanas Okhlobystinas, prieš kamerą prasitaręs, kad „pusė fronto kareivių yra su bėgančia nosimi“, užsiima šiltų rūbų pristatymu, o Valstybės Dūmos deputatas ir atsargos generolas leitenantas Andrejus Gurulevas viešai klausia, kodėl sandėliuose trūksta 1,5 mln. uniformų komplektų.

Atrodo, kad kariuomenės vadovybė nepasimokė iš pavasarinės patirties. Tuo laikotarpiu rusų karių galūnės nušaldavo taip, kad tai rimtai paveikė ištisų dalinių kovinį efektyvumą. Konflikto žvalgybos rinktinės duomenimis, vienoje operatyvinėje zonoje palapines turėjo tik viena bataliono-taktinė grupė, o žiemines uniformas (nusipirkę savo lėšomis) turėjo tik 20 proc. karių.

Dabar istorija kartojasi. Pavyzdžiui, Ukrainoje kariaujantys Karinio jūrų laivyno 80-osios atskirosios motorizuotosios šaulių brigados 1-osios motorizuotosios šaulių kuopos kariai turėjo patys įsigyti žiemines uniformas – pagal dokumentus jos buvo „išduotos“ dar vasarą ir iškart nurašytos kaip pasimetę. Kai kurie ukrainiečių nelaisvėje sugauti mobilizuoti vyrai išreiškė nuoširdų džiaugsmą, kad jiems nebereikia žiemoti apkasuose be būtiniausių atsargų.

Ukrainos socialiniuose tinkluose sklinda vaizdo įrašai, kuriuose matomi Rusijos kariai, kurie, matyt, kenčia nuo sunkios ar vidutinės hipotermijos ir todėl vos reaguoja į iš drono ant jų metamas granatas. Kai kurie Z kanalai atvirai teigia, kad dėl administracinio chaoso jau užfiksuoti mobilizuotų karių mirtini sušalimo atvejai. Ir liūdnai pagarsėję „karo korespondentai“ dalijasi neįtikėtinai cinišku „gelbėjimosi išpuoliu“, kurį panaudojo Wagnerio pajėgoms, užverbuotoms iš kalėjimo kalinių, organizuojant puolimo operacijas netoli Bakhmuto:

„Dėl šalto oro ir parengtų pozicijų trūkumo [užverbuoti zekai] turėjo įsiveržti į Ukrainos apkasus, kad mirtinai nesušaltų“.

Dėl to žiemos kampanija gali pasirodyti kaip išbandymas Rusijos kariams, nepaisant ukrainiečių veiksmų. Sprendžiant iš to, kaip prastai buvo parengtas naujai atvykusių mobilizuotų karių aprūpinimas ir bendras organizavimas, didelę dalį karių ateities lems „generolo šalčio“, o ne generolo Valerijaus Zalužno veiksmai.

Žiema karų istorijoje

Gamtos jėgos darė įtaką karo veiksmų eigai visą žmonijos istoriją. Tačiau žiema su šalnomis, šaltais vėjais ir snygiais tarp jų užima ypatingą vietą. Hanibalas, kartaginiečių generolas, išvykęs į ekspediciją į Romą 218 m. pr. Kr., dėl gausaus sniego prarado daugiau nei pusę savo armijos keliaudamas per Alpes.

Kartais žiema, atvirkščiai, padėdavo užpuolikams – pavyzdžiui, pergalinga mongolų kavalerija užšalusių upių ledu judėdavo iš vieno miesto į kitą invazijos į Rusiją metu. Vėlesniais laikotarpiais mūšiai žiemą kartais būdavo tiesiog stabdomi, o kariaujančios kariuomenės būdavo siunčiamos į žiemos būstus.

Tuo tarpu istorijos rašytojai žiemą dažniausiai apibūdina kaip tradicinę Rusijos kariuomenės sąjungininkę mūšio lauke. Iš tiesų, agresoriai dažnai patyrė didelių nuostolių dėl Rusijos šalto oro. 1707 m. per Šiaurės karą Švedijos karalius Karolis XII pradėjo kampaniją giliai į priešo teritoriją ir atsidūrė dabartinės Ukrainos teritorijoje. 1708–1709 m. žiemą švedai patyrė didžiausius šalčius XVIII amžiuje, o iki pavasario liko mažiau nei pusė 50 000 Karolio XII armijos, o tai lėmė jo pralaimėjimą Poltavos mūšyje.

1812 m. birželio 24 d. Prancūzijos imperatorius Napoleonas pradėjo kampaniją į Rusiją su Didžiąja armija, kurią sudaro daugiau nei 600 000 vyrų. Napoleonas studijavo nesėkmingą Karolio XII patirtį ir padarė viską, kad išvengtų jo klaidų. Ypatingą dėmesį skyrė tiekimui ir logistikai, paruošęs galinius (intendantinius) padalinius.

Tuo pačiu metu Napoleonas tikėjosi trumpos kampanijos ir greitos pergalės. Netrukus karo veiksmai virto išsekimo karu, bet nors priešas patyrė nesėkmę Borodino mūšyje ir apleido Maskvą, jis neketino pasiduoti.

Spalio 19 d. Didžiosios armijos likučiai pradėjo trauktis, o iki lapkričio 6 d. užklupo stingdantis šaltis. Tik 10 000 Napoleono armijos karių grįžo į pradinį invazijos tašką – vietą prie Nemuno upės. Daugelyje memuarų kampanijos dalyviai aprašė Rusijos žiemos baisumus ir padarė išvadą, kad Didžiąją armiją nugalėjo „generolas badas“ ir „generolas šaltis“.

Krymo kare (1853-1856) pusiasalyje išsilaipinę britai per pirmąją žiemą dėl šalto vėjo, drėgmės ir purvo neteko 1942 vyrų (iš viso 50 000). Per 1918–1919 m. intervenciją į Rusijos šiaurę atvykę sąjungininkai susidūrė su tokiu šaltu oru, kad sugedo jų šaunamieji ginklai.

Sovietų-Suomijos ir Antrasis pasaulinis karas yra absoliučiai vadovėliniai išskirtinių „generolo šalčio“ paslaugų pavyzdžiai. Pirmuoju atveju „generolas“ kovojo už suomius, o antruoju padėjo Raudonajai armijai nugalėti vokiečius prie Maskvos ir Stalingrado.

Tiesa, nei vienu, nei kitu atveju oro sąlygos nebuvo lemiamas veiksnys. Kai šiandieniniai Kremliaus propagandistai užsimena apie šalto oro vaidmenį ankstesniuose Rusijos karuose, jie praleidžia pagrindinį dalyką: ir Napoleonas, ir Hitleris, ir užsienio kariuomenės ekspedicinis korpusas Krymo kare. ir pilietiniame kare žiemą kovojo priešo teritorijoje, toli nuo jų užnugario linijos ir logistikos. Kita vertus, Rusija 1812 ir 1941–1945 metais džiaugėsi savo Vakarų sąjungininkų parama. Šį kartą Rusijos kariai kovoja svetimoje teritorijoje, o Vakarų pagalbą gauna kiti.

Kova ten, kur tikrai atšiaurios žiemos (esant pastoviai minusinei temperatūrai ir gausiai sningant), t.y. vidutinio ir subarktinio klimato zonose, dažniausiai pranašumą suteikia tai pusei, kurios kariuomenė turi mažiau technikos.

Turint omenyje „Žiemos karą“ tarp Sovietų Sąjungos ir Suomijos 1939–1940 m. žiemą, Raudonoji armija, turinti absoliutų tankų ir lėktuvų pranašumą bei daug gausesnį transporto priemonių parką, negalėjo pasinaudoti šiuo pranašumu dėl oro sąlygų. Žiemos sąlygos apsunkino technikos judėjimą keliuose ir praktiškai panaikino važiavimą bekele. Be to, reikėjo padidinti degalų sąnaudas, iš dalies šildymui, specialias žiemines alyvas transporto priemonėms ir antifrizo naudojimą.

Suomijos armija taip pat turėjo pranašumą dėl žiemos uniformų prieinamumo ir gyventojų pripratimo prie didelių šalčių sąlygų. Beveik visi Suomijos gyventojai anksčiau gyveno atšiaurių žiemų sąlygomis, o kariuomenė turėjo pakankamai žieminių uniformų visiems mobilizuotiems vyrams. Raudonoji armija turėjo daug kareivių, kurie iš pradžių buvo iš pietų ir nebuvo pripratę prie šaltų šiaurinių žiemų. Be to, karo metu paaiškėjo, kad Raudonosios armijos „budyonovka“ šalmas netinkamas atšiaurioms šiaurinėms žiemoms.

Taigi nuo 1940 m. ją pakeitė kepurė su ausų atvartais. Tačiau negalima teigti, kad šaltas oras suvaidino pagrindinį vaidmenį Raudonosios armijos nesėkmei sovietų ir suomių kare. Pagrindinė priežastis buvo suomių pranašumas kovinio rengimo ir vadovavimo lygiuose. Kita vertus, Raudonoji armija nelaukdama šiltojo sezono sugebėjo pralaužti Mannerheimo liniją 1940 m. vasario ir kovo mėnesiais. Taigi žiemos sunkumai neturėjo lemiamos įtakos sovietų kariuomenės veiksmams.

Kalbant apie Antrąjį pasaulinį karą, Maskvos mūšio metu Vokietijos armijos grupė Centras, besiveržiantis į Maskvą, patyrė didelį žieminių uniformų trūkumą. Šį trūkumą lėmė ne tik žieminės aprangos trūkumas, bet ir logistikos problemos.

Dėl degalų trūkumo ir prastos kelių būklės šiltų drabužių dažniausiai nepavyko pristatyti į frontą. Nepaisant pagrobtų trofėjų ir papildomų atsargų, 1941 m. spalį, prasidėjus mūšiui dėl Maskvos, Vermachtas jau pajuto degalų trūkumą; padėtis pablogėjo iki gruodžio, kai prasidėjo sovietų kontrpuolimas.

Žiemos sąlygomis vokiečiai dažnai negalėjo evakuoti apgadintų ar net tinkamų naudoti cisternų ir lėktuvų traukimosi metu – dėl degalų ir antifrizo trūkumo bei kelių būklės. Kovoje prie Staliningrado žiema taip pat suvaidino svarbų vaidmenį, kaip ir abiejų pusių užsispyrimas.