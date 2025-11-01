 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kraupi avarija Kaune: iš apvirtusio automobilio negalėjo išlipti žmogus

2025-11-01 11:53 / šaltinis: Kas vyksta Kaune
2025-11-01 11:53

Naktį iš spalio 31-osios į lapkričio 1-ąją Kovo 11-osios gatvėje įvyko smarki avarija. Šviesoforą kliudęs automobilis apsivertė, o iš sumaitotos mašinos vairuotoją gelbėtojams teko laisvinti specialia įranga, praneša portalas „Kas vyksta Kaune“.

Kaune apvirto automobilis (nuotr. Kas vyksta Kaune)

0

Apie eismo įvykį avaringoje Kovo 11-osios, Chemijos ir Dujotiekio gatvių sankryžoje 2.24 val. „Kas vyksta Kaune“ redakcijai pranešė skaitytojai.

„Dujotiekio g. ir Kovo 11-osios g. sankryžoje įvyko didelė avarija. Mašina apsivertusi ant stogo, šiuo metu žmonės yra vaduojami“, – informavo vaizdo medžiaga pasidalinęs kaunietis.

„Kovo 11-osios g., prie Girstupio baseino, „CityBee“ automobilis aukštyn ratais“, – paantrino kitas skaitytojas.

Liudininkų teigimu, buvo girdimas smarkus smūgio garsas, o įvykio vietą atskubėjo gausios gelbėtojų pajėgos.

„5 policijos ekipažai, 2 gaisrinės ir 1 greitoji“, – informacija dalinosi liudininkas.

Pranešimą apie apvirtusį automobilį ugniagesiai gelbėtojai užfiksavo 1.58 val. Kaip rašoma Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos įvykių suvestinėje, buvo apvirtęs „CityBee“ firmos „Nissan Qashqai“ automobilis, o jame – negalintis išlipti žmogus. Gelbėjimo įranga žmogus buvo išlaisvintas ir perduotas medikams.

Automobilis atverstas, o akumuliatorius – atjungtas.

Iš pateiktos vaizdo medžiagos matoma, kad smarkiai nukentėjo tiek automobilis, tiek kliudytas šviesoforas. Gatvėje gausiai mėtėsi įvairios automobilio ir šviesoforo detalės, kelio ženklai.

