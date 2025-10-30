Konstitucijos egzaminą laikė 26 tūkst. dalyvių

19-ame teisinių žinių iššūkyje dalyviai rungėsi skirtingose kategorijose, įskaitant geriausiai Konstituciją išmanantį pasaulio lietuvį, aktyviausią mokyklą ir vyriausią dalyvį.
Vyriausio dalyvio nominaciją laimėjo Adelė Sipkuvienė, geriausiai Konstituciją išmanančio pasaulio lietuvio – Tomas Sadauskas iš Belgijos.
Aktyviausiai dalyvavusia mokykla tituluota Radviliškio Lizdeikos gimnazija.
Geriausiai Konstituciją išmanančiais moksleiviais šiemet tapo Elada Zažeckytė (5-6 klasių kategorijoje), Matas Zabulis (7-8 klasių kategorijoje), Marija Ūla Bružaitė (9-10 klasių kategorijoje) ir Tomas Preibys (11-12 klasių kategorijoje).
Laimėtojams bus įteikti Teisingumo ministerijos prizai bei specialus projekto globėjo prezidento Gitano Nausėdos įsteigtas prizas.
Dabartinė Lietuvos Konstitucija priimta 1992 metų spalio 25 dieną referendume.
