  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Konstitucijos egzaminą laikė 26 tūkst. dalyvių

2025-10-30 15:48 / šaltinis: BNS
2025-10-30 15:48

Šiais metais Konstitucijos egzaminą laikė 26 tūkst. dalyvių iš Lietuvos ir užsienio, ketvirtadienį pranešė Teisingumo ministerija.

Konstitucija (Fotobankas)

Šiais metais Konstitucijos egzaminą laikė 26 tūkst. dalyvių iš Lietuvos ir užsienio, ketvirtadienį pranešė Teisingumo ministerija.

0

19-ame teisinių žinių iššūkyje dalyviai rungėsi skirtingose kategorijose, įskaitant geriausiai Konstituciją išmanantį pasaulio lietuvį, aktyviausią mokyklą ir vyriausią dalyvį.

Vyriausio dalyvio nominaciją laimėjo Adelė Sipkuvienė, geriausiai Konstituciją išmanančio pasaulio lietuvio – Tomas Sadauskas iš Belgijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aktyviausiai dalyvavusia mokykla tituluota Radviliškio Lizdeikos gimnazija.

Geriausiai Konstituciją išmanančiais moksleiviais šiemet tapo Elada Zažeckytė (5-6 klasių kategorijoje), Matas Zabulis (7-8 klasių kategorijoje), Marija Ūla Bružaitė (9-10 klasių kategorijoje) ir Tomas Preibys (11-12 klasių kategorijoje).

Laimėtojams bus įteikti Teisingumo ministerijos prizai bei specialus projekto globėjo prezidento Gitano Nausėdos įsteigtas prizas.

Dabartinė Lietuvos Konstitucija priimta 1992 metų spalio 25 dieną referendume. 

