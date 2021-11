Konservatorius kreipėsi į skiepų priešininkus: reikia išmesti iš galvos visą tą propagandinį šlamštą

Visgi tiek pozicijos, tiek opozicijos atstovai sutinka, kad tvyranti įtampa tarp premjerės ir prezidento yra itin nenaudinga su pandemija kovojančiai valstybei.

Apie prezidento veto ir mokamą darbuotojų testavimą naujienų portalo tv3.lt aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Seimo vicepirmininkas, konservatorius Paulius Saudargas ir socialdemokratų frakcijos Seime narys Gintautas Paluckas.

Nausėdos pasirinkimas – mįslė

„Kodėl tas veto buvo pasirinktas, man lieka mįslė tam tikra. Visas pasaulis sutaria, kad vienintelis kelias įveikti pandemiją – skiepjimasis. <...> Pasaulis kalba apie tai, kito kelio nėra. Testai yra tik laikina priemonė, kol žmogus nėra pasiskiepijęs. Čia neturėtume tuo piktnaudžiauti ir labai užsižaisti“, – kalbėjo P. Saudargas.

Konservatoriaus nuomone, prezidento veto neprisidės prie didesnio visuomenės skiepijimo.

„Man mįslingos aplinkybės, kodėl taip atsitiko“, – pripažino jis.

Stoja į prezidento pusę

Socialdemokratai prašė G. Nausėdos, kad šis vetuotų mokamą testavimą darbuotojams nustatančias įstatymo pataisas. G. Palucko teigimu, opozicija taip atliepia dirbančiųjų interesus.

„Kurie, mano galva, pagrįstai nuogąstavo, kad tas testavimo finansinės naštos perkėlimas juos tiesiog išstums iš darbo rinkos. Kol skiepijimas nėra privalomas, o jis nėra privalomas, mes turime sudaryti sąlygas visuomenės nariams dalyvauti darbo rinkoje.

Nekalbu apie pramogas, kitus dalykus, čia tam tikra prabanga. Bet kalbant apie dirbančiųjų interesus, esu prezidento pusėje“, – laidoje „Dienos pjūvis“ sakė socialdemokratas.

Kalba apie kitas priemones

G. Paluckas tikino, kad mokamas testavimas nėra paskata skiepyti, tai – spaudimo forma.

„Mes visi tai puikiai suprantam, ne vaikų darželis. Bet kalbant apie skiepus, jie nėra privalomi. Dauguma manome, kad skiepai yra efektyviausia galimybė išgyvendinti virusą iš visuomenės, tačiau nėra vienintelė, nes persirgę žmonės taip pat įgyja imunitetą, jie daro savo pasirinkimus, remiasi viena iš žmogaus teisių – teisių į savo kūną“, – aiškino parlamentaras.

Socialdemokratu tikinimu, kol skiepai nėra privalomi, žmonėms turi būti pasiūlytas priemonių spektras.

„Kurias mes turime ir naudojame. Tai yra tiek testavimas, tiek dezinfekcija, tiek kaukių nešiojimas. Sakyti, kad iš viso šito paketo palikime tik skiepus, <...> nežinau, ar esame tam pasiruošę, bent kol kas tokia diskusija nei Seime, nei Vyriausybėje, nei Prezidentūroje nevyksta“, – teigė G. Paluckas.

Saudargas: reikia išmesti propagandinį šlamštą iš galvos

„Jeigu tie žmonės nori dirbti, nori veikti, tai galimybės yra. Jei tu piktybiškai nesiskiepiji, tai tu gali testuotis. Bet kodėl valstybė turėtų kompensuoti?“ – klausė P. Saudargas.

Konservatoriaus teigimu, testų kompensavimas buvo galimas, kai nebuvo pakankamai vakcinų.

„Bet kai turime sočiai vakcinų ir kiekvienam norinčiam likti darbo rinkoje belieka išmesti iš galvos visą tą propagandinį šlamštą, kurį kai kurie net ir Seime kolegos propaguoja. Reikia tai išmesti, tikėti mokslu“, – teigė P. Saudargas.

„Nuimdamas kompensavimą, tu skatini žmones eiti ir pasiskiepyti, o ne naudotis išlyga, kad aš galiu nesiskiepyti ir testuotis“, – pridūrė konservatorius.

Tvirtina, kad sumažės testavimo apimtys

Argumentuodamas sprendimą vetuoti, G. Nausėda pabrėžė, kad įstatyme numatytas reguliavimas gali reikšmingai pabloginti privalomojo sveikatos tikrinimo – testavimo dėl užkrečiamosios COVID-19 ligos – prieinamumą ir žmonių motyvaciją atlikti šiuos tyrimus.

Prezidento nuomone, tai reikšmingai sumažintų privalomai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamosios ligos turinčių darbuotojų skaičių ir lemtų pavėluotą COVID-19 ligos diagnostiką ir nekontroliuojamą plitimą.

„Tikrai keista, kad taip mažai buvo gilinamasi į prezidento argumentų logiką, o tiek daug tokios emocijos, kartais peraugančios net į isteriją. Yra akivaizdu, kad jeigu testai taps mokamais, daugeliui jie taps neprieinami. Akivaizdi tiesa“, – komentavo G. Paluckas.

Socialdemokratas sutiko su šalies vadovo teiginiu, kad šis sprendimas mažins testavimo apimtis.

„Kokia dalis sulūš, ko tikisi kolegos, persigalvos ir bus prispausti skiepytis, to neįmanoma pamatuoti. Tai yra eilinis eksperimentas, kaip ir su su 100 eurų“, – teigė politikas.

Siūlo visiems suremti pečius

Premjerė Ingrida Šimonytė ketvirtadienį teigė, kad prezidento veto dėl mokamų COVID-19 testų nepasiskiepijusiems darbuotojams yra sąmoningas skiepijimo progreso stabdymas.

„Atrodo, kad Prezidentūra nusprendė sąmoningai stabdyti skiepijimo progresą tam, kad nebūtų pasiektas ambicingas prezidento tikslas, tai turbūt toks būtų komentaras. Koks bus balsavimas, pamatysite Seimo salėje“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.

Ji taip pat teigė besitikinti, kad prezidentas pristatys pandemijos valdymo planą, jeigu tokį turi.

„Aš tikiu, kad prezidentas, jeigu turi planą, jį pristatys. Nesiimu spėlioti“, – kalbėjo I. Šimonytė.

P. Saudargas laidoje „Dienos pjūvis“ pažymėjo, kad vienybės kovoje su pandemija reikia iš visų valdžios polių.

„Būtų gerai, jei visos valdžios suremtų pečius ir mus visus iš šios negandos kažkaip išgelbėtų. Tiek Seimas, tiek Vyriausybė stengiasi surėmę pečius eiti į priekį. Daug kur Prezidentūra palaikydavo, šiuo atveju, yra veto, yra kitoks matymas“, – kalbėjo P. Saudargas.

Įvertino šalies vadovų retoriką: kare kaip kare

Apie vakcinacijos proceso lėtinimą anksčiau kalbėjo ir G. Nausėda. Tik tą kartą jis tuo apkaltino šalies Vyriausybę.

„Mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada buvo verčiamasi per galvą“, – spalį kalbėjo prezidentas.

G. Paluckas šalies vadovų kritiką dėl lėtinamų vakcinacijos tempų priskyrė politinei konkurencijai ir jai būdingai retorikai.

„Kare kaip kare, kai pradeda skraidyti ietys ir sparnuoti epitetai į vieną ir į kitą pusę, tai visiškai natūralu, kad atmosfera kaista ir pareiškimų į vieną ar kitą pusę mes, matyt, girdėsime ir daugiau“, – teigė socialdemokratas.

Pasak jo, Vyriausybės ir Prezidentūros susipriešinimas naudos valstybei neduoda. Su tuo sutiko ir P. Saudargas.

„Aukščiausi valdžios atstovai galėtų atrasti savyje jėgų toliau ieškoti bendradarbiavimo kelių“, – sakė P. Saudargas.

Seimo smūgis Nausėdai: nesutiko atsisakyti mokamų COVID-19 testų idėjos, ją svarstys iš naujo

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Seimas ketvirtadienį nepritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl mokamų COVID-19 testų nepasiskiepijusiems darbuotojams. Balsų dauguma nuspręsta, kad vetuotos įstatymo pataisos Seime bus svarstomos iš naujo.

60 Seimo nariai balsavo už prezidento veto, 68 – prieš. Lapkričio 11 d. Seimas grįš prie vetuotų įstatymo pataisų. Tiesa, tam, kad pataisos būtų priimtos be pakeitimų, valdantiesiems teks surinkti bent 71 balsą.

Prezidento sprendimą pristačiusi jo vyriausioji patarėja ekonomikai ir socialinei politikai Irena Segalovičienė teigė, kad prezidentas Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisas vetavo manydamas, kad jos nėra suderinamos su Konstitucija