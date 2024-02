Komskio turto iššvaistymo ir nusikalstamo bankroto byla grąžinta Apeliaciniam teismui

Bylą išnagrinėjusi LAT teisėjų kolegija tenkino nuteistojo A. Komskio gynėjo kasacinį skundą, panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį ir grąžino bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo, trečiadienį paskelbė LAT.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

A. Komskis nuteistas už tai, kad iššvaistė svetimą turtą, sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelę turtinę žalą kreditoriams, apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą.

Teisėjų kolegijos teigimu, byloje A. Komskio kaltė daugiausia pagrįsta ikiteisminio tyrimo metu gautomis specialisto išvadomis ir jose nustatytomis aplinkybėmis.

Tačiau A. Komskio gynėjas pateikė teismo eksperto konsultacinę išvadą, kurios išvados dėl dalies bylos aplinkybių yra priešingos nei specialisto išvadose, taip pat pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų kopijas, gynėjo teigimu, paneigiančias specialisto išvadų dalį dėl bendrovės lėšų panaudojimo be tai patvirtinančių dokumentų.

Taip, anot LAT, apeliacinės instancijos teismas nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo prašoma apeliaciniame skunde, pažeisdamas Baudžiamojo proceso kodeksą. Apeliacinės instancijos teismo padaryti pažeidimai pripažinti esminiais, nes sukliudė teismui išsamiai išnagrinėti baudžiamąją bylą ir priimti teisingą sprendimą.

A. Komskis nuteistas už tai, kad, būdamas bendrovės „Agrolira“ direktoriumi ir disponuodamas bendrovės lėšomis nepateikė 5,5 tūkst. eurų išlaidas pateisinančių dokumentų, pardavė bendrovei priklausantį savaeigį motorinį laivą už 5,8 tūkst. eurų mažesnę kainą nei jo likutinė vertė ir taip iššvaistė bendrovės.

Taip pat A. Komskis nuteistas už tai, kad, sudaręs bendrovei nenaudingus sandorius ir išmokėjęs sau 160 tūkst. eurų paskolą, dokumentais nepagrįsdamas bendrovės lėšų panaudojimo ir veiklą perkėlus į bendrovę „Kalibrus“, taip sumažino galimybę atsiskaityti su kreditoriais, nemokėjo įmokų į valstybės biudžetą.

Kaip nurodo teismas, dėl to „Agrolira“ tapo nemoki ir bankrutavo, taip padarė didelę turtinę žalą kreditoriams. Be to bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma nesilaikant įstatymo, dėl to iš dalies negalima nustatyti bendrovės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.