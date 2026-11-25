Apie tai laidoje diskutavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys, socialdemokratas Audrius Radvilavičius, buvęs aplinkos ministras, liberalas Simonas Gentvilas, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė ir Vilniaus universiteto Geomokslų instituto mokslininkas, klimatologas Justinas Kilpys.
Ar COP31 žlugimas yra netikėtas?
Ar COP31 žlugimą laikytumėte kažkuo netikėtu? Ar vis dėlto sakytumėte, kad tai jau buvo pasmerkta iš anksto žlugti, suprantant, kad šalys, kurios išgauna naftą ir iš to gyvena, iš esmės nenori spartinti iškastinio kuro atsisakymo? Kaip jūs pasitinkate šį fiasko?
A. Radvilavičius: Pirmiausia reikėtų pripažinti, kad Turkijoje vykusi pasaulinė klimato kaitos konferencija baigėsi ne taip, kaip tikėtasi. Beveik 200 valstybių nesugebėjo sutarti dėl bendros tolesnių veiksmų krypties. Tai kelia didžiulį nerimą, nes klimato kaita nesustoja vien dėl to, kad politikai nesutaria.
Tačiau, mano vertinimu, ši konferencija atskleidė ir kitą labai svarbią problemą – didelį atotrūkį tarp deklaruojamų klimato tikslų ir realių valstybių ekonominių interesų. Europa tikrai prisiima ambicingus įsipareigojimus, investuoja į atsinaujinančią energetiką, modernizuoja pramonę. Tačiau mes turime kelti klausimą, ar visos didžiosios pasaulio ekonomikos yra pasirengusios prisiimti palyginamą atsakomybę.
Esu įsitikinęs, kad aplinkosauga ir ekonomika neturi būti supriešinamos. Klimato politika turi mažinti taršą, bet kartu mes turime užtikrinti energetinį saugumą, išsaugoti darbo vietas, o politika turi būti socialiai teisinga.
Ar jums tai netikėtas rezultatas, kad įvyko šis fiasko?
S. Gentvilas: Tiesą sakant, panašus fiasko buvo Kopenhagos COP konferencijoje, kai irgi dėl nieko nesusitarta. Šios konferencijos rezultatas buvo prognozuojamas dėl to, kad Donaldas Trumpas antrą kadenciją iš eilės aktyviai neigia klimato kaitą kaip žmogaus sukeltą efektą, daro viską, kad sustabdytų atsinaujinančią energetiką, paskatintų naftą ir dujas, ir iš principo nedalyvauja.
Čia visgi yra pasaulio galingųjų susitarimas, o pasaulis seka iš paskos. Kinija išmeta apie trečdalį pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų, Amerika – gerus 15–20 proc., Europa – 10 proc. Šiems trims aktoriams susitarus, galima eiti į priekį.
Bet Amerika akivaizdžiai daro viską atvirkščiai, iš principo ignoruoja Jungtines Tautas, Jungtinių Tautų vadovą, izoliuoja, nemoka mokesčio Jungtinių Tautų organizacijai. Tiesiog daro viską, kad tas formatas nebebūtų veiksnus. Buvo galima prognozuoti tokį rezultatą.
Ar dėl tokio susitikimo rezultato kalta JAV?
Tai jūs didžiausią atsakomybę už tokį rezultatą matytumėte būtent Jungtinėse Amerikos Valstijose?
S. Gentvilas: Taip, nes, jeigu žiūrėtume į technologijas, garlaiviai išnyko ne dėl to, kad jie paseno, o dėl to, kad atsirado pigesnės technologijos. Šiandien pasaulyje jau atsirado pigesnių technologijų. Kinija jau gamina beveik visas švariąsias technologijas pigiau negu anglis, dujos, nafta ir taip toliau.
Mes jau turime technologijas, atpigusias iki tokio lygmens, kad galėtume išstumti iškastinį kurą. Bet Saudo Arabija, Rusija, Amerika ir dar keletas didesnių šalių bando daryti viską, kad liktų prie senosios ekonomikos.
Ar Kinijos susirūpinimas yra nuoširdus?
Kalbant apie Kiniją, ji reiškia nusivylimą, kad viskas baigėsi be susitarimo. Aiškina, kad perėjimas prie žaliosios energetikos yra negrįžtamas. Kiek, galvojate, tai yra nuoširdu? Kokių čia Kinijos interesų matote? Juk ji, kaip viena iš galingųjų valstybių, galbūt galėjo paspausti tą pačią Saudo Arabiją ar ką nors kita, kad susitartume.
A. Radvilavičius: Jūs turbūt pati ir atsakėte į man užduotą klausimą, nes Kinija yra viena iš didžiausių ekonomikų pasaulyje ir jos, jeigu tai galima pavadinti indėliu į pasaulio taršą, indėlis yra pakankamai didelis ir ženklus.
Tokia didelė valstybė kaip Kinija tikrai turėjo tam tikrus svertus daryti įtaką kitoms valstybėms, kurios turėjo tam tikrų abejonių. Sunku pasakyti, kodėl Kinijos sprendimas yra toks – išsakyti nuogąstavimus, kad gal gaila, ar kažkokiu kitokiu būdu, bet tokia valstybė kaip Kinija tikrai turėjo galimybę laikytis daug tvirtesnės pozicijos.
Ar teisinga buvo Europos pozicija?
Jeigu pagrindinė priežastis, kodėl Europa prieštaravo galutiniam dokumentui, buvo tai, kad niekur nepaminėtas iškastinis kuras, ar galutinis tekstas be iškastinio kuro paminėjimo tikrai nėra geriau negu jokio teksto? Ar turėjo europiečiai taip principingai pasižiūrėti?
S. Gentvilas: Taip, turėjo, nes Saudo Arabija, Rusija ir kitos šalys pradėjo tiesiog neigti mokslą. Šioje konferencijoje jos nusisuko nuo seniai įrodytos tiesos, kad iškastinis kuras, tai yra nafta, dujos ir anglis, šildo klimatą, ir pradėjo šnekėti antimokslinius dalykus.
Europa tiesiog sako: prieš tris, prieš dvejus metus panašiose konferencijose tos valstybės pritarė, o dabar atsitraukia nuo to. Tai yra neleistina. Europa turėjo būti principinga iki galo, bet pati Europa su Kinija dabar jau suvienijo pajėgas. Seniau Kinija buvo lygiai tokia pati skeptikė.
Dabar, kai Kinija jau sukūrė ir užkūrė visą savo ekonominį modelį, kuris gali gyventi ir eksportuoti be iškastinio kuro, Kinija peršoko į Europos pusę. Prieš dvejus ar trejus metus dar kinai agresyviai sakydavo: „Mes esame besivystanti šalis, mums reikia labai daug anglies, mums reikia labai daug naftos.“ Jie buvo kitoje pusėje. Dabar Kinija ir Europa jau yra sąjungininkės kovoje su klimato kaita.
Pagrindinės COP31 žlugimo priežastys
Mes savo svetainėje užduodame klausimą klausytojams, ar realu pasauliui sutarti atsisakyti iškastinio kuro. „Taip“ balsuoja beveik 4,5 proc., „ne“ – praktiškai 90 proc., o „sunku pasakyti“ – beveik 6 proc. mūsų balsavusių klausytojų. Matome pesimistinį nusiteikimą. Ar tas pesimizmas yra suprantamas, žvelgiant į tai, kad COP31 patyrė fiasko?
I. Budraitė: Manau, labai svarbu įvardyti priežastis, kodėl fiasko įvyko. Viena esminių priežasčių, mano galva, yra nelygybė. Jeigu pradėtume analizuoti, kas atvyksta į šias konferencijas, kas sudaro tiek valstybėms atstovaujančias, tiek ekspertines delegacijas, pamatytume didžiulį disbalansą tarp jėgų, kurios mėgina daryti įtaką sprendimų formuluotėms, ambicijų lygiui.
Šios konferencijos konkrečios statistikos dar nemačiau, bet iš ankstesnių metų galima akivaizdžiai susidaryti įspūdį, kad absoliuti dauguma yra verslo atstovai. Ir ne bet kokio verslo, o stambių iškastinio kuro, naftos bendrovių delegatai.
Jie, be abejo, tampa suinteresuoti ir deda visas pastangas tam, kad politinis sprendimas duotų jiems kuo daugiau laiko arba įvestų naujas technologijas, kurios galbūt sukuria tokį miglotą pažadą, kad emisijas iš atmosferos galima sugaudyti, panaudoti pramonei arba užkasti po žeme ir panašiai. Prideda labai daug iliuzijų, kurios verčia mus nutolti nuo pagrindinio tikslo.
Jeigu mes norime pokyčių tokių konferencijų rezultatuose, man atrodo, labai svarbu užtikrinti lygybę, kad daugiau pilietinės visuomenės, daugiau mokslo turėtų balsą tose derybose, bet ne to verslo, kuris ir yra pagrindinis kaltininkas. Tai viena priežastis.
Antra priežastis – kaip priimami sprendimai tose konferencijose. Iki šiol daugybė dokumentų tvirtinama konsensuso būdu. Tai reiškia, kad visos šalys turi susitarti. Tačiau daug labiau padėtų, pavyzdžiui, kvalifikuotos daugumos balsavimas, kuris neleistų sustabdyti viso proceso vienai valstybei užvetavus, kaip vyko šį kartą, kai Rusija, Saudo Arabija ir panašios valstybės kategoriškai užblokuoja vieną arba kitą formuluotę arba neleidžia jai atsirasti dokumento projekte. Tai tokie techniniai momentai.
Girdint žmonių reakcijas, man irgi visiškai suprantama, kodėl jos tokios, nes mes negalime tiesiog sakyti: „Atsisakykime iškastinio kuro.“ Mes turime sukurti sąlygas, kuriomis alternatyva būtų pigi, prieinama, patogi.
Buvo vieno klausytojo komentaras apie elektromobilius. Negali pykti ant žmonių, jeigu nėra sudaryta sąlygų keliauti viešuoju transportu, įpirkti elektromobilį, turėti kur jį įkrauti. Visos šios ambicijos ir sprendimai turi eiti lygiagrečiai. Nesakau, kad juos reikia lėtinti, bet tiesiog eiti lygiagrečiai su sąlygų sudarymu.
O iškastinis kuras egzistuos tol, kol mes nepakeisime, mano galva, mokestinės sistemos. Kol elgtis aplinkai nedraugiškai, kol naudoti iškastinį kurą mokestine, finansine prasme yra pigu, tol, deja, ši logika tampa sunkiai veikianti.
Ką jūs pridėtumėte prie tų priežasčių, kodėl šis fiasko vis dėlto įvyko? Pavyzdžiui, ponas Gentvilas prieš tai minėjo, kad atsakomybę galbūt turėtų prisiimti Jungtinės Valstijos dėl jų dabartinės politikos palaikyti iškastinio kuro pramonę ir taip stabdyti mažiau taršią energetiką.
J. Kilpys: Aš nemanau, kad galima surasti vieną kažkokį kaltininką. Reikia neatmesti to, kad pats susitikimas vyko esant didelei tarptautinei įtampai. Šalys dėl daug ko nesusitaria, ne tiktai dėl klimato kaitos. Susitikus tokiuose susitikimuose, kurie skirti klimato kaitai ir aplinkosaugai, vis tiek tie nesutarimai yra ryškūs visais kitais klausimais.
Ar tai būtų Artimųjų Rytų konfliktas, ar karas Ukrainoje, ar dešinės ir kairės politikų įsivaizdavimai, kaip spręsti kitas problemas. Manau, kad yra bendras susiskaldymas pasaulyje ir visuomenėje, o šis susitikimas tiktai atspindėjo bendrą foną.
Su Ieva sutikčiau, kad patys COP susitikimai dėl klimato kaitos pavirto į milžinišką renginį, daug panašesnį į tokius „World Expo“, kur susirenka verslininkai, turi savo šalutines sesijas, kuriose kalba apie tai, kaip iš esmės dar palaikyti iškastinį kurą, svajoja apie CO₂ sugavimo, surinkimo technologijas, kurios yra labai abejotinos.
Jeigu pažiūrėtume į pačias pirmąsias klimato konferencijas, tai pirmosiose dalyvavo, man atrodo, apie 5–6 tūkst. dalyvių, o dabar yra 90 tūkst. dalyvių. Ieva paminėjo, kad yra labai daug lobistų. Iš tikrųjų, kai į vieną vietą suvažiuoja 90 tūkst. žmonių, man irgi labai sunku įsivaizduoti, kaip ten įmanoma susitarti. Politikai nuolatos gauna spaudimą iš įvairių pusių – tiek iš nevyriausybinių organizacijų, tiek iš lobistų.
Sutinku su Ieva, kad iškastinio kuro pramonės lobistų skaičius ir jų dalyvavimas šiose konferencijose pastaruosius dešimt metų labai auga. Tai matyti iš kalbų, iš tekstų, iš to, kokie sprendimai priimami. Tai nėra pirmoji COP konferencija, kurioje kalba yra labai abstrakti ir nekonkreti.
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