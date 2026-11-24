Kaip žinoma, J. Huangas atsistatydino lapkričio 12 d. dėl nesantuokinių ryšių, įskaitant romaną su įtariama Kinijos šnipe. Jo pasitraukimas nusmukdė JAV lustų milžinės akcijų vertę. Tačiau žinia apie jo sugrįžimą pakėlė „Nvidia“ akcijų vertę daugiau kaip 30 proc. ir bendrovės rinkos vertę padidino per 900 mlrd. JAV dolerių.
„Financial Times“ duomenimis, rugsėjo 30 d. D. Trumpas galėjo turėti iki 370 tūkst. „Nvidia“ akcijų. Laikraštis savo vertinimą grindžia prezidento finansinėmis deklaracijomis Vyriausybės etikos tarnybai, kurių naujausia buvo pateikta lapkričio 5 d.
Deklaracijose tikslūs akcijų pardavimo ir pirkimo skaičiai nenurodomi. Todėl maksimali jo turto vertė apskaičiuota darant prielaidą, kad akcijos pirktos už didžiausią galimą sumą kiekviename nurodytame rėžyje, o parduotos – už mažiausią.
„ABC News“ pranešime, remiantis D. Trumpo metine finansinės atskaitomybės deklaracija, jo turėtų akcijų skaičius nenurodomas, tačiau teigiama, kad 2025 metų pabaigoje jų vertė siekė mažiausiai 12 mln. JAV dolerių. Pranešime priduriama, kad, remiantis atskirais dokumentais, jo sąskaitose pastaraisiais mėnesiais ir toliau buvo prekiaujama „Nvidia“ akcijomis.
„Nvidia“ pirmadienį pareiškė sugrąžinusi J. Huangą į vadovo pareigas po to, kai gavo informacijos iš JAV vyriausybės, kad jis nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. D. Trumpas teigė, kad J. Huangas sugrįžo po jo paties tiesioginio bendravimo su „Nvidia“ valdyba.
„Tiesiogiai ir netiesiogiai kalbėjausi su valdyba ir buvau labai tvirtai nusiteikęs šiuo klausimu“, – JAV televizijos kanalui CNBC sakė jis.
Tuo metu Arizonos valstijai atstovaujantis senatorius demokratas Rubenas Gallego paragino atlikti tyrimą dėl D. Trumpo investicinio portfelio.
„Turime ištirti, kokios akcijų pozicijos buvo prieš pat šį pranešimą, – parašė jis tinkle „X“. – Šie Baltieji rūmai yra labiausiai korumpuoti istorijoje.“
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