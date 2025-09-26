Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
72
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Knygų mugė atsisako Nausėdos globos: nebenori ir premjerės bei kultūros ministro kalbų

2025-09-26 12:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 12:23

„Nemuno aušros“ atstovui Ignotui Adomavičiui tapus kultūros ministru, Vilniaus knygų mugė atsisako prezidento Gitano Nausėdos globos ir prašo premjerės Ingos Ruginienės bei naujojo ministerijos vadovo artimiausios mugės metu nesakyti sveikinimo kalbų.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

„Nemuno aušros“ atstovui Ignotui Adomavičiui tapus kultūros ministru, Vilniaus knygų mugė atsisako prezidento Gitano Nausėdos globos ir prašo premjerės Ingos Ruginienės bei naujojo ministerijos vadovo artimiausios mugės metu nesakyti sveikinimo kalbų.

REKLAMA
72

„Prezidente Gitanai Nausėda, kai ignoravote kultūros bendruomenės balsą, prašėte mūsų „pakentėti“ ir „palaukti“. To paties prašome ir Jus, – kitų metų Vilniaus knygų mugėje ir Muzikos salėje leiskime žodžiui ieškoti žmogaus be Jūsų globos. Premjerės ir kultūros ministro kalbos 2026 metų mugėje taip pat nepageidaujamos“, – nurodoma Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) feisbuko įraše. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kultūra nėra politikų tribūna, kultūra yra mūsų esmė. Be jos šalis – tik teritorija. 26-ojoje Vilniaus knygų mugėje žodis ieškos kultūrą gerbiančio žmogaus“, – akcentuoja organizacija. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

REKLAMA

Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.

Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius
Po didžiulio pasipiktinimo – prezidentūros reakcija: Nausėda kalbėsis su kultūros bendruomene (38)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Vaizdai iš protesto prieš naująjį kultūros ministrą: „Čiurlionis vartosi grabe!“ (185)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Narušytė: patvirtinę Adomavičių, Nausėda ir Ruginienė pažemino kultūros bendruomenę (7)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Kultūros bendruomenė protestuos dėl Adomavičiaus paskyrimo ministru (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
derva
derva
2025-09-26 12:31
Stipriai čia, per patį prezidento pasididžiavimą tik šnai. :D :D
Atsakyti
PRITARČIAU
PRITARČIAU
2025-09-26 13:05
KAD VISA LIETUVA ATSISAKYTŲ NAUSĖDOS IR NE TODĖL, KAD PADARĖ MINISTRŲ MAINUS. YRA KUR KAS RIMTESNIŲ DALYKŲ, KAIP ANTAI: UŽSIENIO POLITIKA, KITATAUČIŲ ŠĖRIMAS SAVŲ ŽMONIŲ SĄSKAITA IR T.T, IR T.T.
Atsakyti
gustas
gustas
2025-09-26 13:01
...na, pagaliau atatranka lygi smūgiui...10 balų...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (72)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų