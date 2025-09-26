Knygų mugė atsisako Nausėdos globos: nebenori ir premjerės bei kultūros ministro kalbų

„Prezidente Gitanai Nausėda, kai ignoravote kultūros bendruomenės balsą, prašėte mūsų „pakentėti“ ir „palaukti“. To paties prašome ir Jus, – kitų metų Vilniaus knygų mugėje ir Muzikos salėje leiskime žodžiui ieškoti žmogaus be Jūsų globos. Premjerės ir kultūros ministro kalbos 2026 metų mugėje taip pat nepageidaujamos“, – nurodoma Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) feisbuko įraše.
„Kultūra nėra politikų tribūna, kultūra yra mūsų esmė. Be jos šalis – tik teritorija. 26-ojoje Vilniaus knygų mugėje žodis ieškos kultūrą gerbiančio žmogaus“, – akcentuoja organizacija.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
