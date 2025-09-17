Klastinga bakterija pražudė Lietuvos gyventoją: užkratas gali slypėti namuose

Naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, per paskutinį vasaros mėnesį šalyje fiksuoti 5 legioneliozės atvejai – 4 susirgusieji buvo vyrai ir viena moteris. Visiems jiems prireikė gydymo ligoninėje. Deja, vienas atvejis buvo mirtinas.
Dauguma susirgusiųjų – vyresni nei 60 metų
Kaip portalui tv3.lt nurodė NVSC, 3 atvejai registruoti Vilniaus apskrityje, po 1 ligos atvejį registruota Tauragės ir Panevėžio apskrityse.
„4 susirgusieji priklausė vyresnių nei 60 m. amžiaus asmenų grupei, 1 atvejis – 25–59 m. amžiaus grupei. Dauguma susirgusių asmenų serga (sirgo) gretutinėmis lėtinėmis ligomis“, – komentavo NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Žukauskaitė-Šarapajevienė.
Mirties atvejis buvo fiksuotas Vilniaus apskrityje.
Fiksuoti legioneliozės atvejai nesusiję
Specialistės teigimu, ligos atvejai tarpusavyje nėra susiję.
„Vadovaujantis šiuo metu turimų (gautų) aplinkos tyrimų rezultatais, galima užsikrėtimo rizika gyvenamojoje vietoje nenustatyta. Vienas ligos atvejis sietinas su kelione užsienyje. Pažymėtina, kad sporadinių (pavienių) legioneliozės infekcijų atvejais, tikslus infekcijos šaltinis dažniausiai išlieka nežinomas“, – pastebėjo NVSC atstovė.
Portalas tv3.lt primena, kad Lietuvoje per liepos mėnesį taip pat buvo užfiksuoti 5 legioneliozės atvejai. Visi žmonės buvo gydyti ligoninėje, atvejai vėlgi nebuvo susiję.
Iš viso šiemet sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje užregistruoti 39 legioneliozės atvejai, iš jų daugiausia – Vilniaus apskrityje (19 atvejų), kiti – Klaipėdos (9), Panevėžio (6), Kauno ir Alytaus apskrityse (po 2 atvejus), Tauragės apskrityje fiksuotas 1 atvejis.
Kaip užsikrečiama legionelioze?
Legionelioze galima užsikrėsti įkvėpus Legionella bakterijomis užkrėsto aerozolio – smulkių vandens lašelių, kurie susidaro naudojantis dušais, sūkurinėmis voniomis, fontanais ar kitais vandens purškimo įrenginiais. Svarbu pažymėti, kad legioneliozė neplinta geriant vandenį ir nėra perduodama nuo žmogaus žmogui.
„Žmonių imlumas ligai priklauso nuo individualaus organizmo. Didesnę riziką susirgti turi vyresnio amžiaus asmenys, rūkantys, sergantys lėtinėmis plaučių ar kitomis ligomis, taip pat silpnesnio imuniteto asmenys, pavyzdžiui, po organų transplantacijos“, – anksčiau yra aiškinusi S. Žukauskaitė-Šarapajevienė.
Legionierių ligai būdingas plaučių uždegimas, lydimas karščiavimo, kosulio, dusulio, raumenų ir galvos skausmo.
Klastinga bakterija tyko namuose
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, pastaraisiais metais didžiausias legioneliozės atvejų skaičius bendrai Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse registruojamas šiltuoju metų laiku – birželio–spalio mėnesiais.
Norint išvengti šios kvėpavimo takų infekcijos, NVSC primena, kad svarbu kruopščiai laikytis pagrindinių ligos profilaktikos priemonių: nuleisti vandenį grįžus po atostogų, palaikyti tinkamą vandens temperatūrą, reguliariai valyti čiaupus bei dušo galvutes.
NVSC specialistų rekomendacijos gyventojams:
Nuleiskite vandenį grįžus po atostogų
Po ilgesnės išvykos (ypač jei ji truko 2 savaites ar ilgiau):
- prieš naudojant karštą ar šaltą vandenį, nuleiskite jį stipria srove iš visų čiaupų ir dušo galvučių;
- vandenį leiskite bent 5 minutes, kad pasišalintų užsistovėjęs ir galimai užterštas vanduo.
Palaikykite tinkamą vandens temperatūrą
Vandens temperatūra yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių Legionella dauginimąsi:
- karšto vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 50 °C (nuleidus vandenį 1 minutę);
- šalto vandens temperatūra – ne aukštesnė nei 20 °C.
Daugiabučiuose už tai atsakingi pastatų administratoriai ar jų už techninę priežiūrą paskirti atsakingi specialistai. Nuosavų namų gyventojai, naudojantys boilerius ar kitus vandens šildymo įrenginius, patys turi nepamirši ir reguliariai tikrinti bei koreguoti jų temperatūrinius nustatymus.
Reguliariai valykite čiaupus ir dušo galvutes
- bent kartą per mėnesį nuvalykite ar nukalkinkite dušo galvutes, čiaupus – ten kaupiasi nuosėdos, kurios sudaro palankias sąlygas bakterijoms daugintis;
- prižiūrėkite vandens šildytuvus (boilerius) pagal gamintojo instrukcijas;
- iškilus klausimų dėl įrangos priežiūros – kreipkitės į gamintojus ar techninės priežiūros įmones.