 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos uoste – kontrabanda iš Tailando: cigaretės slėptos oro filtrų viduje

2025-11-27 11:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 11:58

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) Klaipėdos Jūrų uosto poste sulaikė apie 1000 dėžių kontrabandinių cigarečių.

Klaipėdoje sulaikytas iš Tailando atkeliavęs 2,6 mln. eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinys

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) Klaipėdos Jūrų uosto poste sulaikė apie 1000 dėžių kontrabandinių cigarečių.

REKLAMA
0

Trečiadienį MKT Klaipėdos skyriaus pareigūnai Jūrų uosto poste patikrino iš Tailando atplukdytą jūrinį konteinerį, kuriame turėjo būti didelė (1419 vienetų) oro filtrų siunta, skirta išgabenta į Lenkiją. Toks krovinio gabenimo maršrutas sukėlė įtarimų MKT analitikams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot MKT, detalios fizinės patikros metu paaiškėjo, kad deklaruotos prekės tėra priedanga didžiulei cigarečių kontrabandai. 

REKLAMA
REKLAMA

„Rūkalai buvo paslėpti filtrų viduje, tad pareigūnams dar teks atlikti daug darbo išardant visus metalinius karkasus“, – teigiama MKT pranešime spaudai. 

REKLAMA

Preliminariais vertinimais, konteineryje rasta daugiau nei pusė milijono (539 tūkst.) pakelių rūkalų „Capri Menthol Superslims“ (be banderolių). Manoma, kad iš viso muitinės pareigūnai užkardė 2,28 mln. eurų žalą valstybei.

Iš viso preliminari sulaikytų rūkalų vertė siekia net 2,6 mln. eurų.

Šiemet muitinės kriminalistai jau sulaikė ne vieną stambią rūkalų kontrabandos siuntą, atgabentą anksčiau minėtais naujaisiais maršrutais. Pavyzdžiui, kovo 1 d. Kauno apylinkėse sulaikytas vilkikas, gabenęs iš Jungtinių Arabų Emyratų nelegaliai atplukdytą 500 tūkst. pakelių rūkalų krovinį (buvo užmaskuotas popieriniais rankšluosčiais).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų