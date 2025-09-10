Klaipėdoje medikai kovoja dėl 1–erių metų vaiko gyvybės: sunku suvokti, kaip tėvai jį „gydė“

Gydytojai vaiko būklę vertina kaip sudėtingą. Anot jų, tokio tipo nudegimai ypač pavojingi mažiems vaikams.
Nudegė 15 procentų kūno
„Vaiko būklė šiuo metu sunki. Vaikas atvežtas nudegęs. Nudegimas yra didelis – jei žiūrėti procentaliai, apie 15 procentų“, – teigia Traumatologijos skyriaus vedėjas Džeraldas Kazys Sivickis.
Paaiškėjo, kad suaugusieji verdantį vandenį pylė į stiklinį indą. Šis sprogo ir aptaškė šalia buvusį mažylį. Blogiausia tai, kad berniukui išsivystė kraujo užkrėtimas. Tad medikai dabar kovoja dėl jo gyvybės.
„Pavojus gyvybei gresia dėl to, kad yra komplikacijų. Infekcija atsirado nuo nudegimų, nes pagalba buvo suteikta pavėluotai – nesikreipta laiku į gydymo įstaigą“, – teigia Dž. K. Sivickis.
Pasirodo, po nelaimės tėvai net 11 valandų delsė, kol galų gale nusprendė vežti berniuką į ligoninę.
„Vaikas yra intensyviai gydomas. Reikia atstatyti visus parametrus, būtinas antibakterinis gydymas, perrišimai. Perrišimai tokiais atvejais atliekami taikant narkozę, nes tai yra itin skausminga procedūra. Mažiems vaikams ji be narkozės – neįmanoma“, – teigia Dž. K. Sivickis.
Tėvai bandė gydyti namuose, griebėsi liaudiškų, tačiau situaciją tik bloginančių priemonių.
Įvyniojo į maistinę plėvelę
Gydytojas to nekomentuoja, tačiau TV3 šaltinius ligoninėje informavo, jog tėvai nudegusį vaiką laikė suvynioję į maistinę plėvelę. Tad ne tik delsimas, bet ir sunkiai protu suvokiama, neva pirmoji pagalba dar labiau pablogino vaiko būklę – žaizdos pradėjo pūliuoti, išsivystė kraujo užkrėtimas.
„Ką turėtų žinoti ne tik tėvai, bet ir visi, kurie yra šalia – kad reikia suteikti pirmąją pagalbą. Pati pirmoji pagalba yra vėsus, šaltas vanduo“, – dalijasi Dž. K. Sivickis.
Patarimais ir skaudžia patirtimi dalijasi apie nelaimę išgirdę klaipėdiečiai. Daugelis įvykį vadina ne nelaime, o tėvų aplaidumu.
„Pasidėjau užsiplikiusi arbatos, bet nepastebėjau – pribėgo anūkėlis, servetėlę timptelėjo. Nuvažiavome į ligoninę, uždėjo bintą, sutvarstė ir paleido į namus. Nudegimas buvo nedidelis, bet streso patyriau – su chalatu išbėgau, basomis kojomis išvažiavau su greitąja.“
„Visą laiką šalia reikia būti. Prižiūrėti, nepalikti vienų. Saugoti – kuo toliau patraukti visus karštus puodus ir virdulius. Savo vaiką saugome ypač nuo karšto vandens, nuo maisto gaminimo, kad tik nenutiktų kokių nelaimių.“
Šeima yra žinoma Vaiko teisių apsaugos tarnybai, tačiau – dėl kitų priežasčių.
Anksčiau problemų nekilo
Tokius pat patarimus pateikia ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Nudegusį vaiką maistine plėvele gydžiusi šeima jiems žinoma, berniukas vienturtis.
„Vaiko teisių gynėjų pagalbos šiai šeimai yra prireikę, bet tai nebuvo susiję su netinkama vaiko priežiūra“, – teigia Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė.
Dažniausiai karštais skysčiais nudega tik ką pradėję vaikščioti vaikai – nuo 8-erių mėnesių iki 1,5 metų. Paaugliai dažniausiai nusidegina liepsna ir cheminėmis medžiagomis.