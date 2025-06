18-metė mergina netikėtai mirė nuo sepsio: gedinti mama siunčia žinią visiems

„Gydytojai sakė, kad tai – tik pykinimas. Po dviejų dienų mano dukters su mumis jau nebebuvo. Ji buvo sveika, stipri, o viskas pasikeitė akimirksniu.

Dabar, praėjus beveik dvejiems metams po jos mirties, vis dar nesuprantame, kodėl tai įvyko. Vis tik dėl vieno esu tikra: yra ženklų, kurių nė vienas iš mūsų – ypač tėvai – niekada neturėtų ignoruoti“, – pasakojo moteris apie tragišką savo dukters mirtį.

Pasireiškė vos 1 simptomas

Mama pasakojo: „2023 metų pabaigoje mano aštuoniolikmetė Aiyoung gyveno tokį gyvenimą, apie kurį kiti tik svajoja. Ji buvo ką tik buvo baigusi mokyklą, dirbo ne pilną darbo dieną ir planavo kelionę po Pietryčių Aziją.

Ji buvo energinga, sumani, atsakinga, savarankiška – tiesiog spinduliavo džiaugsmu. Su draugais vykdavo į koncertus Londone, savanoriavo vietiniame ūkyje ir planavo studijuoti veterinariją Edinburgo universitete.

Visgi lapkričio 4-osios rytą, vos grįžusi iš koncerto, ji pasijuto blogai. Sakė, kad pykina, vemia, skauda pilvą. Iš pradžių manyta, kad tai virusas. Ji negėrė, buvo atsakinga, todėl žinojome, kad tai ne apsinuodijimas alkoholiu.

Duodama jai vandens ir patarusi pailsėti, nežinojau, kad tai bus paskutinės kartu praleistos mūsų dienos.“

Iki popietės Aiyoung vos galėjo judėti. Ji vis dar vėmė, ją pykindavo net nuo vandens gurkšnio. Tą patį vakarą mama ją nuvežė į šiaurės Londono „Royal Free“ ligoninę.

„Slaugytoja užfiksavo pavojingai žemą kraujospūdį, aukštą pulsą – aiškūs dehidratacijos požymiai. Paėmė kraują, kuris, anot jų, atrodė „normalus“. Gydytojas paskyrė vaistų nuo pykinimo ir skysčių“, – pasakojo mama.

Kitą rytą buvo dar blogiau. Kraujospūdis vis krito, pykinimas nesiliovė. Buvo pranešta, kad gydymas neveikia, bet gydytojai, kad nėra ko nerimauti. Buvo skirta dar daugiau tų pačių vaistų nuo pykinimo, kurie, regis, tik blogino situaciją.

„Prisimenu, kaip vienas gydytojas paminėjo „ankstyvuosius sepsio požymius“, bet niekas į tai nekreipė dėmesio“, – tęsė mama.

Vemiančią dukrą išleido iš ligoninės

Vėliau tą rytą Aiyoung pasireiškė nauji simptomai – stiprus dešiniojo peties skausmas ir neryškus matymas. Gydytojas ramino: „Tai normalu dėl žemo kraujospūdžio“. Bet dabar mama pasakojo žinanti, kad stiprus peties skausmas gali būti rimtos širdies problemos ženklas.

„Apie 7 val. ryto dukrai buvo suleistos dvi dozės antibiotikų – jei vis dėlto tai buvo infekcija. Vis tik paskui, gydytojui, kuris jos net nebuvo matęs, nusprendus, kad „tai virusas, kuris praeis“, antibiotikų leidimas buvo nutrauktas.

Vietoje to – dar viena „porcija“ vaistų nuo pykinimo. Mano dukra ir toliau vėmė, kentė, nesuprato, kur esanti. Ir vis dėlto – ją išrašė iš ligoninės“, – su ašaromis akyse aiškino mama.

Nepraėjus nė trims valandoms, Aiyoung sustojo širdis. Ji mirė vos dviejų metrų atstumu nuo mamos – jų namų vonios kambaryje, kur ją mama puolė dukrą gelbėti. Buvo per vėlu.

Kai dukra vėl atsidūrė ligoninėje, visiems buvo šokas. Mama pasakojo, kad gydytojai sustojo aplink jos kūną, vienas jų tyliai pasakė: „Tai galėjo būti sepsis“:

„Tris mėnesius laukėme teismo medicinos eksperto išvados. Tris mėnesius spėliojome – ar tai buvo sepsis? Gal kažkuo užsikrėtė koncerte? Kažkokia genetinė problema, kuri gali paveikti ir mūsų kitas dukras?

Galiausiai – diagnozė: limfocitinis miokarditas. Retas, bet mirtinas širdies raumens uždegimas, dažniausiai sukeltas viruso.“

Bet nepriklausomi ekspertai su tuo nesutiko. Intensyviosios terapijos gydytojas dr. Danielsas iš „UK Sepsis Trust“ pabrėžė, kad miokarditas beveik visada pasireiškia stipriu dusuliu – Aiyoung to nebuvo.

Kiti gydytojai manė, kad ją pražudė kritinė dehidratacija. Skubiosios pagalbos konsultantas daktaras Polas Kenedis buvo tiesmukas: „Išrašyti vemiantį pacientą – itin bloga praktika. Tai reiškia, kad jis negali gauti jokių skysčių.“

Siunčia įspėjimą visiems

Mama pasakojo, kad liūdniausia dėl to, jog Aiyoung mirties buvo galima išvengti. Gydytojai, kurie jos net nebuvo matę, priėmė gyvybę kainavusius sprendimus. Pati Aiyoung mama buvo slaugytoja su daugiau nei 20 metų patirties, dėl to aiškino, kad per daug pasitikėjo sveikatos sistema.

„Dabar kalbu tam, kad siųsčiau žinią. Jei jūsų vaikui ar artimajam blogėja – tai įspėjamasis signalas.

Nepriimkite atsakymo „tai praeis“, reikalaukite tyrimų, reikalaukite, kad artimąjį apžiūrėtų gydytojas, kuris jau matė pacientą. Neleiskite išrašyti iš ligoninės, kol pacientui negerėja, o jei tik įmanoma – nepalikite jo vieno. Dehidratacija gali pražudyti net jauną, sveiką žmogų, net jūsų vaiką.

Aiyoung turėjo stiprų teisingumo jausmą, kurį stiprino jos krikščioniškas tikėjimas. Ji visada siekė apsaugoti silpnesnius. Galiu tikėtis, kad jos istorija padės išgelbėti kitus – ir kad ji didžiuosis, jog mes jos nepamiršome“, – įspėjimu pasidalijo mama.