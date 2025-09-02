Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdoje – dar daugiau nei 40 naujų elektrinių autobusų

2025-09-02 16:30 / šaltinis: BNS
2025-09-02 16:30

Antradienį Klaipėdoje pristatyta dar 40 naujų elektrinių autobusų – keleivių vežimo bendrovės „Kautra“ investicijos į juos bei ir jų aptarnavimo infrastruktūrą, įkrovimo prieigas siekia daugiau kaip 25 mln. eurų, pranešė savivaldybė. 

2

Pirmieji Ispanijos bendrovės „Irizar e-Mobility“ pagaminti 11 autobusų į Klaipėdos gatves išriedėjo rugsėjo 1-ąją, o likę iki lapkričio pabaigos pamažu pakeis dyzelinius autobusus.

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sako, kad prieš kelis mėnesius buvo pristatyti elektriniai mikroautobusai, o dabar žengiamas dar vienas žingsnis.

„Galima sakyti, kad beveik visas viešasis transportas Klaipėdoje bus ekologiškas, todėl neabejoju, kad sumažės tarša mieste, o gyventojai dažniau automobilį iškeis į kelionę autobusu“, – pranešime teigė A. Vaitkus.  

Projektas yra bendras „Kautros“, Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) bei „Swedbank“ darbo rezultatas, rašoma pranešime.

70 keleivių talpinančiuose žemagrindžiuose autobusuose bus vieta žmonėms su negalia, vaikų vežimėliams ar keleiviams su kitais judėjimo sunkumais, juose įrengta keleivių informavimo ir vaizdo kamerų sistema, šildymo bei vėdinimo sistemos. Vienu įkrovimu šis autobusas nuvažiuoja iki 300 kilometrų.

Liepą Klaipėdoje pradėjo važinėti 50 naujų Tolimojo keleivinio transporto kompanijos („Toks“) 16 sėdimų vietų Kinijos gamintojos „Xiamen King Long United Automotive Industry Co.“ elektrinių mikroautobusų „King Long“, kurie veža keleivius Klaipėdos regiono maršrutais, įskaitant į Palangą bei jos oro uostą.

