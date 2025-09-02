Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Apsipirkimai didelėmis pakuotėmis – ne tik gausioms šeimoms: „Lidl“ pataria, kaip sutaupyti ir išleisti mažiau

2025-09-02 16:23
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Nors daugelis mano, kad maisto pirkimas didesniais kiekiais yra aktualus tik gausioms šeimoms ar ruošiantis šventėms, iš tiesų tai gali būti naudingas sprendimas kiekvienam. Tinkamai pasirinkus prekes, toks apsipirkimo būdas leidžia ne tik sutaupyti, bet ir sumažinti apsilankymų parduotuvėje skaičių. Ką svarbu žinoti prieš išsiruošiant į didelį apsipirkimą – naudingais patarimais dalinasi prekybos tinklas „Lidl“.

LIDL

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Pirkdami po kelis tos pačios prekės vienetus ar didesnes pakuotes galite sutaupyti dėl dviejų priežasčių, pasakoja Antanas Bubnelis, „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas. Pirma, perkant didesnę to paties produkto pakuotę, jo kilogramas, litras ar vienetas įprastai kainuoja pigiau, kartais – net trečdaliu. Be to, „Lidl“ dažnai siūlo įsigyti prekes pigiau perkant jas po dvi ar daugiau.

REKLAMA

„Tokiu būdu per ilgesnį laikotarpį galima nemažai sutaupyti. Jeigu kasdien vartojamo produkto, pavyzdžiui alyvuogių aliejaus, įsigysite didesnę pakuotę, litrui galite sutaupyti ir daugiau nei 7 eurus, per metus sutaupymas gali siekti ir kiek daugiau nei 100 eurų. Didesniais kiekiais perkant kelių rūšių produktus – per metus galima sutaupyti šimtus eurų“, – aiškina A. Bubnelis.

REKLAMA
REKLAMA

Planuojant didesnį apsipirkimą, verta pasidomėti prekybos tinklų siūlomomis akcijomis. „Lidl“ parduotuvėse taip pat būna siūlomos nuolaidos perkant kelis vienodus produktus, o „XXL savaitės“ metu galima įsigyti didesnių pakuočių už itin mažą kainą. Aiškiai nurodytos kainos už vienetą ar kilogramą leidžia lengvai palyginti ir pasirinkti ekonomiškiausią variantą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rinkitės tuos produktus, kurie ilgai negenda

Vis dėlto, norint, kad dideli apsipirkimai būtų efektyvūs, svarbu įvertinti, ką ir kiek vartojate. Ilgai galiojantys produktai, tokie kaip konservuoti vaisiai, daržovės, tunas ar sardinės, džiovintos pupelės, įvairios kruopos, riešutai, makaronai, miltai, cukrus, krakmolas, riešutų sviestas, yra saugus pasirinkimas. Taip pat – įvairūs šaldyti produktai, kaip šaldytos daržovės, mėsa, žuvis, uogos. Pravartu įsigyti ir didesnį kiekį aukštoje temperatūroje apdoroto ar augalinio pieno, kurio galiojimo laikas įprastai siekia kelis mėnesius.

REKLAMA

Didesniais kiekiais tinka pirkti ir įvairius gėrimus, kuriuos galima laikyti kambario temperatūroje, pavyzdžiui, mineralinį vandenį, gazuotus vaisvandenius ir t.t. Be to, pravartu didesniais kiekiais nusipirkti reguliariai naudojamų valymo ir prausimosi priemonių ir kitų negendančių buities reikmenų, kaip kepimo popierius, šiukšlių maišai, sauskelnės vaikams.

REKLAMA

„Nors dideliais kiekiais dažniausiai rekomenduojama pirkti ilgai negendančius produktus, tokius kaip kruopos ar miltai, didelės trumpesnio galiojimo prekių, pavyzdžiui, mėsos gaminių, dešrelių ar sūrio, pakuotės taip pat gali būti puikus pasirinkimas siekiant sutaupyti, jei planuojate didesnę šventę ar draugų susibūrimą“, – pataria A. Bubnelis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nepamirškite įvertinti savo vartojimo įpročių

Tuo tarpu švieži produktai, kaip vaisiai, daržovės ar kepiniai, gali greitai sugesti, todėl jų pirkimas dideliais kiekiais reikalauja atsargumo. Prieskoniai ir padažai taip pat turi ribotą galiojimo laiką, ypač atidarius pakuotę, tad verta įvertinti, ar spėsite juos sunaudoti.

REKLAMA

Be to, produktų laikymas turi būti tinkamas – tamsi, vėsi vieta ir sandarios talpos padeda išvengti gedimo ar kenkėjų.

Šiuo metu veikia 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
