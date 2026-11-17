Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Į viena siaurą gatvelę Klaipėdos šiaurinėje dalyje įrieda kranas. Netrukus čia prasidės kalėdinės miesto eglės išlydėtuvių operacija. Jau 11 metus uostamiestyje gyvuoja tradicija, jog tokias žaliaskares dovanoja žmonės. Šią eglę jos savininkas pasodino 1993 metais sūnaus gimimo proga.
„Mažytę parvežėme. Tai kai sūnui buvo kokie 4–5 metai, dar peršokdavo per ją. O dabar jau užaugo“, – pasakojo eglės savininkas Egidijus.
Ir darbininkai užkuria pjūklus bei imasi darbo. Atskirta nuo savo šaknų, eglė kyla į dangų. Tiesa, ši žaliaskarė viena iš dviejų pagrindinių miesto eglių. Paminėdami antrąjį šios tradicijos dešimtmetį, Kalėdų Klaipėdoje organizatoriai nusprendė šiemet vieną eglę įkurdinti tradiciškai Teatro aikštėje, o kitą Piliavietėje.
„Vis tiek gyvas daiktas, viskas gerai. Papuoš Naujiem metam, Kalėdom, bus gerai“, – minėjo eglės kaimynė Danguolė.
Kaimynai vaizdo skambučiais transliuoja eglės išlydėtuves artimiesiems, o tada pasigirsta garsas, kurio visi tokiais atvejais labai bijo. Tačiau viskas gerai, nulūžo kelios šakos, jas specialistai sutvarkys. Pats žaliaskarės savininkas braukia ašarą. Tačiau liūdėti neverta – Egidijaus eglė, galima sakyti, išgelbėjo Kalėdas Klaipėdoje.
„Šios eglutės pasiūlymas atkeliavo visiškai paskutinė akimirką, o tikroji eglutė, kuri šiandien turėjo keliauti į Teatro aikštę, jos šeimininkai pakeitė nuomonę, persigalvojo, gal suskaudo širdį, ir eglutė liks jų kieme“, – kalbėjo Kalėdų Klaipėdoje organizatorė Živilė Putnienė.
Eglė siekia aukštesnė nei 11 metrų
Žaliaskarei prigulus miškavežyje, specialistai ją išmatuoja.
Anot specialistų, tokioms operacijoms svarbiausia, kad nebūtų vėjo. Mat dažniausiai žaliaskares atiduodančių gyventojų kiemus supa elektros laidai.
„Šitos eglės, jos labai trapios yra ir, jei pašalę, dar labiau lūžinėja“, – sakė „Klaipėdos želdinių“ vadovas Gediminas Valašinas.
Ir eglė jau keliauja Klaipėdos gatvėmis. Garbią viešnią lydi policija. Žaliaskarė pasiekia senamiestį. Čia vyksta remonto bei puošybos darbai, tad tenka stabtelėti. Policininkai patys patraukia eismą draudžiančius ženklus ir eglė įriedą į Teatro aikštę.
Na, o čia apipjausčius koto apačią, eglė kranu įkeliama į vietą ir įsitaiso laukti Kalėdų. Kita miesto eglė atkeliaus į Klaipėdos piliavietę. Darbininkai jau montuoja ledo čiuožyklą, šalia įsikurs lauko prekybos nameliai.
„Klaipėdos bokštas taps Kalėdų senelio rezidencija. Kokia garbė Klaipėdai, kad ten per visas pasiruošimo ceremonijas apsistoja Kalėdų senelis“, – pridūrė Ž. Putnienė.
Antroji uostamiesčio eglė kol kas auga vienos įmonės kieme Klaipėdoje. Tačiau jau ketvirtadienį iškeliaus į piliavietę. Abi eglutės bus įžiebtos lapkričio 28-ąją.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.