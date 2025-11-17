 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kilus klausimams dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero patarėjos įdarbinimo – sureagavo ir pats meras

2025-11-17 11:53
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 11:53

Nuo spalio 1-osios prie Radviliškio rajono savivaldybės mero Kazimiero Račkauskio komandos prisijungė nauja mero patarėja Melita Mikalevičiūtė. Tiesa, į mero patarėjo pareigas paskirta M. Mikalevičiūtė šiais metais baigė mokyklą ir šiuo metu darbą savivaldybėje derina su studijomis, todėl tai sukėlė klausimų dėl naujos mero patarėjos patirties.

Radviliškio rajono savivaldybėje pradėjo dirbti ką tik mokyklą baigusi mero patarėja (tv3.lt koliažas)

Visgi tiek M. Mikalevičiūtė, tiek Radviliškio rajono meras pabrėžia, kad pagrindinis naujosios mero patarėjos darbas savivaldybėje vyks jaunimo klausimais. 

Nuo spalio prie Radviliškio rajono mero K. Račkauskio komandos gretas papildė M. Mikalevičiūtė.

Tiesa, kaip skelbia naujienų portalas radviliskiokrastas.lt, M. Mikalevičiūtė K. Račkauskio iniciatyva buvo pakviesta dirbti mero patarėja, o tai reiškia, kad ji yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja, tad į šią poziciją radviliškietė galėjo būti paskirta be konkurso. 

Nori paskatinti jaunimą sugrįžti į Radviliškį

Visgi, atsižvelgiant į tai, kad mero patarėja ką tik baigė mokyklą, gali kilti klausimų dėl jos praktinės patirties mero patarėjos pareigoms eiti. Tačiau naujienų portalo tv3.lt žurnalistams Radviliškio rajono meras teigė, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl M. Mikalevičiūtė buvo paskirta dirbi mero patarėja, tai darbas su Radviliškio jaunimu. 

„Ji dar mokykloje mokydamasi ateidavo su jaunimiečiais, teikdavo įvairius pasiūlymus. Ir dėl to man kilo tokia mintis, kad, žinot, mes taip galvojame, kad jauni esame, bet norisi tos nuomonės išgirsti, ko trūksta Radviliškiui, kad tiek studentai po mokslų grįžtų namo, tiek iš užsienio. Tai dėl to jai ir priskyrėme tokias sritis pagrindines, tai darbas su diaspora ir visi jaunimo klausimai“, – komentavo K. Račkauskis. 

Radviliškio rajono meras taip pat teigė, kad šiuo metu dėl studijų M. Mikalevičiūtė savivaldybėje dirba nepilnu etatu.

„Tas darbas kartais ir nuotoliu, kartais ir savaitgaliais, ir parvažiuoja čia, kada pavyksta, sakykim, ištrūkti iš tų paskaitų, tai visą laiką ir pas mus apsilanko“, – pridūrė K. Račkauskis. 

Sieks stiprinti jaunimo politiką

Tuo metu pati M. Mikalevičiūtė žurnalistams tikino, kad šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybėje dirba 0,5 etato krūviu.

„Per savaitę savo darbui skiriu 20 valandų. Turiu konkrečias darbo valandas – nuo 8 val. Iki 12 val.“, – teigė Radviliškio rajono mero patarėja. 

Ji taip pat pridūrė, kad dėl to, jog studijuoja Kauno technologijos universitete, darbus ji daugiausiai atlieka nuotoliniu būdu, tačiau grįžta ir į gyvus susitikimus Radviliškyje. 

Be to, M. Mikalevičiūtė pabrėžė, kad pagrindinis jos tikslas, dirbant mero patarėja, bus jaunimo politikos Radviliškyje stiprinimas. Todėl šiuo metu, pasak jos, yra analizuojami Radviliškio jaunimo problematikos tyrimo rezultatai ir svarstoma, kaip galima pritaikyti tyrimo analizės pateiktus siūlymus.

„Baigęs mokyklą jaunas žmogus dažnai išvyksta iš regiono, renkasi mokslus ar ieško naujų galimybių didmiesčiuose, užsienyje. Mero siekis – kurti tokį miestą, kuriame galimybių yra įvairaus amžiaus gyventojams“, – komentavo M. Mikalevičiūtė. 

Mero patarėjui reikalavimų išsilavinimui nėra

Kaip naujienų portalui tv3.lt patvirtino Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, kadangi mero patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, tam, kad asmuo būtų paskirtas į šias pareigas, konkurso rengti nereikia. 

Tiesa, A. Klišonis pridūrė, kad net ir kai kuriems politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams yra taikomas išsilavinimo reikalavimas.

„Pavyzdžiui, administracijos direktorius irgi yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas ir jam turi būti aukštasis išsilavinimas. Bet patarėjui būtino privalomojo aukštojo išsilavinimo nėra“, – pažymėjo A. Klišonis

Aktyviai dalyvauja jaunimo organizacijose

Kaip nurodoma Radviliškio rajono savivaldybės puslapyje, prie mero komandos prisijungusi M. Mikalevičiūtė šiais metais baigė mokyklą, o prasidėjus šiems mokslo metams pradėjo studijuoti Kaune.

Štai kaip naujosios mero patarėjos biografija aprašoma savivaldybės puslapyje:

„Melita – ne tik buvusi puiki Lizdeikos gimnazijos moksleivė, šiemet baigusi mokyklą su dviem valstybinių brandos egzaminų šimtukais, bet ir aktyvi visuomenininkė, jaunimo organizacijų atstovė, šaulė bei sportininkė. 

Ji yra sukaupusi įspūdingą patirtį tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu: šiuo metu eina Lietuvos moksleivių sąjungos viceprezidentės pareigas, seniau vadovavo šios organizacijos Radviliškio padaliniui. 

Iki praėjusių metų M. Mikalevičiūtė pirmininkavo Lizdeikos gimnazijos mokinių tarybai, taip pat vadovavo jaunųjų šaulių skyriui Lietuvos šaulių sąjungoje. Melita yra Radviliškio jaunimo reikalų tarybos narė, ji aktyviai savanoriauja pilietinėje iniciatyvoje „Žinau, ką renku“.

Nepaisydama aktyvios veiklos, mergina randa laiko ir sportui – ji aktyviai užsiima karatė bei yra pelniusi įvairių spalvų medalius tarptautinėse varžybose. 

Melita moka ne tik gimtąją lietuvių, bet ir anglų bei vokiečių kalbas.

Nuo rudens ji studijuoja ekonomiką Kauno Vytauto Didžiojo universitete, todėl mero komandoje dirbs nepilnu etatu, derindama darbą su studijomis“, – teigiama Radviliškio rajono savivaldybės puslapyje.

Oficialiai nurodoma, kad V. Mikalevičiūtė yra atsakinga už jaunimo politikos programų ir priemonių rengimą, dalyvaus savivaldybės sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje jaunimo politikos klausimais, atstovaus merui (jo pavedimu) renginiuose, susitikimuose, jaunimo forumuose ir tarptautiniuose projektuose, analizuos valstybės institucijų teikiamus teisės aktų projektus jaunimo politikos srityje ir teiks merui siūlymus bei išvadas. 

Visą M. Mikalevičiūtės pareigų sąrašą galima peržiūrėti Radviliškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

