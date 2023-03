Kildišienės knygą prisiminusi Budraitė pasakė, kur didžiausia Kauno problema

Naujienų portalas tv3.lt pristato ciklą „Kandidatų portretai“, kuriame kviečiame susipažinti su kandidatais į merus. Šį kartą į klausimus atsakinėja Lietuvos žaliųjų partijos kandidatė į Kauno mero postą Ieva Budraitė. Vienodi klausimai – skirtingi atsakymai: nuo miesto vizijos iki mėgstamiausių knygų ir filmų.

Didžiausia Kauno problema

Skaidrumo trūkumas. Dvi kadencijas dirbantis meras stokoja bendravimo su gyventojų bendruomenėmis, ne verslo interesų grupėmis, neviešina savo darbotvarkės. Tai kuria atotrūkį tarp jo ir gyventojų, bei kauniečių pasitikėjimo savimi, kaip miesto šeimininkais, krizę. Be to meras delsdamas nutraukti verslo ryšius Rusijoje menkina savo ir miesto reputaciją.

Didžiausias Kauno privalumas

Pilietiški gyventojai, stiprios akademinės institucijos. Taip pat – strategiška ir logistikai patogi geografinė padėtis, unikali gamta, pavyzdžiui, Neries ir Nemuno santaka.

Pirmas darbas laimėjus mero rinkimus

Susitikimas su miesto bendruomenėmis poreikiams išgirsti. Antras darbas – inicijuoti teisės aktą, kuriuo Kaunas paskelbiamas zona be pirotechnikos.

Ko trūksta Kaunui, kad būtų kaip didieji Europos miestai: Barselona, Milanas, Miunchenas?

Tobulinti susisiekimo sistemą - keliauti pėsčiomis, dviračiu, paspirtuku, viešuoju transportu ar dalijimosi platformų automobiliais turi būti patogiau nei nuosava mašina. Na, o tobulinimas priklauso ne tik nuo gatvių asfaltavimo, bet ir nuo jų ir šaligatvių priežiūros, dviračių takų sujungimo į tinklą, viešojo transporto maršrutų tankinimo.

Visa kita Kaunas turi – kultūros kūrėjų, kūrybingo verslo, mokslą ir inovacijas kuriančių žmonių. Svarbu leisti jiems veikti ir netrukdyti, o padėti gimstančioms iniciatyvoms.

Nauja viešojo transporto rūšis - metro, tramvajus - už ar prieš?

Už, tačiau prieš imantis reikia atlikti kaštų ir naudos analizę, įsivertinimui, kokia transporto rūšis būtų perspektyviausia.

Mėgstamiausia Kauno vieta

Senamiestis, Rotušė.

Mėgstamiausia knyga

K. Boruta „Baltaragio malūnas“.

Knyga, kurios niekam nerekomenduotumėte

Greta Kildišienė „Atvirai“.

Mėgstamiausias filmas

Serialas „Dingę“.

Kokia daina skambės, jei laimėsite mero rinkimus

„Queen“ – „We Will Rock You“ ir „We Are The Champions“.

Dienos darbai baigti, kaip įsivaizduojate tobulą vakarą?

Bachatos šokių vakarėlis lauke (open air social dancing).

Užaugęs norėjau būti…

Mokytoja.

Savivaldos rinkimai vyks kovo 5 d.