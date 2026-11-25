Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, susitikimuose bus kalbamasi apie dvišalių santykių ir ekonominio bendradarbiavimo plėtros galimybes, Lietuvos, kaip būsimos ES Tarybos pirmininkės, siekį stiprinti Bendrijos dialogą su Azerbaidžanu, regioninio saugumo ir Ukrainos klausimus bei geopolitinę situaciją.
Dviejų dienų vizito metu ministras taip pat dalyvaus Lietuvos ir Azerbaidžano verslo forume, pagerbs 1990 metų sausio 20-osios – Juodojo sausio – aukų atminimą Kankinių alėjoje Baku.
Be kita ko, K. Budrys susitiks su ADA universiteto rektoriumi Hafizu Pashayevu, akademinės bendruomenės atstovais, skaitys paskaitą tarptautinių santykių ir diplomatijos studijų studentams apie Europos saugumo bei užsienio politikos aktualijas.
Lietuva ir Azerbaidžanas diplomatinius santykius užmezgė 1995-aisiais.
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