Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno oro uoste pasieniečiai sulaukė agresyvų vyrą: teko tramdyti antrankiais

2025-09-02 11:52 / šaltinis: BNS
2025-09-02 11:52

Kauno oro uoste pasieniečiams teko sulaikyti ir antrankiais tramdyti pasitinkančių keleivių terminale siautėjusį aiškiai neblaivų vyrą, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Kauno oro uostas (nuotr. Organizatorių)

Kauno oro uoste pasieniečiams teko sulaikyti ir antrankiais tramdyti pasitinkančių keleivių terminale siautėjusį aiškiai neblaivų vyrą, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

REKLAMA
2

Triukšmavęs, plūdęsis, pareigūnams pasipriešinęs ir jų teisėtų reikalavimų nevykdęs agresyvus vyras atsidūrė Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto laikino sulaikymo patalpoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienio popietę Kauno oro uoste dirbusių VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnų pagalbos paprašė kolegos iš Viešojo saugumo tarnybos. Jie oro uosto pasitinkančių keleivių terminale sulaikė vyrą, kuris viešoje vietoje elgėsi agresyviai, keikėsi, kabinėjosi prie aplinkinių žmonių, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų ir pasipriešino jiems.

REKLAMA
REKLAMA

Uždaromas į laikino sulaikymo patalpą, šis akivaizdžiai neblaivus asmuo ir toliau aktyviai priešinosi, dėl to pasieniečiai buvo priversti panaudoti antrankius.

REKLAMA

VSAT pareigūnai nustatė, kad sulaikytasis – 35-erių Lietuvos pilietis. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Apie įvykį pranešus Kauno policijai ir atvykus jos pareigūnams, vyras buvo perduotas jiems.

Jo laukia administracinė atsakomybė dėl viešosios tvarkos pažeidimo, neblaivaus pasirodymo viešoje vietoje, statutinio valstybės tarnautojo nurodymų ar reikalavimų nevykdymo bei garbės ir orumo pažeminimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Uostė
Uostė
2025-09-02 11:59
Tokiam į dūdą ir į šaltąją, dar surasti kišenėje narkotikų. Bus išmokintas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų