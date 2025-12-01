 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune – nelaimė: galimai dujomis apsinuodijo moteris ir kūdikis

2025-12-01 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 09:59

Kaune galimai dujomis apsinuodijo moteris ir kūdikis.

Greitoji medicinos pagalba BNS Foto

Kaune galimai dujomis apsinuodijo moteris ir kūdikis.

0

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, sekmadienio vakarą 18.25 val. buvo gautas pranešimas apie įvykį Lakūnų plente.

Į ugniagesius gelbėtojus kreipėsi greitosios medicinos pagalbos darbuotojai. Jie pranešė, kad galimai 5 žmonės apsinuodijo dujomis, kuriomis yra kūrenamas namas. Taip pat pranešta, kad gaisro požymių nėra. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvykę ugniagesiai konstatavo, kad namo viduje jaučiamas aitrus kvapas, o žmonės išėję į lauką. 

Cheminių medžiagų ir dujų detektorius identifikavo galimą nervus paralyžiuojančių dujų koncentraciją. 

Medikai moterį su kūdikiu išvežė į gydymo įstaigą. 

Savininkui nurodyta patalpas vėdinti visą parą, vėliau jas uždaryti ir po kelių valandų kviesti ugniagesius, kad vėl būtų galima pamatuoti dujų koncentraciją. 

