Kaune – nelaimė: galimai dujomis apsinuodijo moteris ir kūdikis

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, sekmadienio vakarą 18.25 val. buvo gautas pranešimas apie įvykį Lakūnų plente.
Į ugniagesius gelbėtojus kreipėsi greitosios medicinos pagalbos darbuotojai. Jie pranešė, kad galimai 5 žmonės apsinuodijo dujomis, kuriomis yra kūrenamas namas. Taip pat pranešta, kad gaisro požymių nėra.
Atvykę ugniagesiai konstatavo, kad namo viduje jaučiamas aitrus kvapas, o žmonės išėję į lauką.
Cheminių medžiagų ir dujų detektorius identifikavo galimą nervus paralyžiuojančių dujų koncentraciją.
Medikai moterį su kūdikiu išvežė į gydymo įstaigą.
Savininkui nurodyta patalpas vėdinti visą parą, vėliau jas uždaryti ir po kelių valandų kviesti ugniagesius, kad vėl būtų galima pamatuoti dujų koncentraciją.
