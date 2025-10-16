Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas ragina LSDP lyderius susilaikyti nuo komentarų apie Vaikšnorą: vidiniai susikirtimai būtų blogiausia

2025-10-16 10:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 10:25

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad dėl gynybos biudžeto kylantys nesutarimai tarp Vyriausybės ir kariuomenės yra blogiausia, kas gali nutikti valstybei. Todėl buvęs krašto apsaugos ministras ragina Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderius susilaikyti nuo komentarų apie kariuomenės vadą.

„Manau, nei premjerei, nei LSDP pirmininkui – dabar jiems reikėtų susilaikyti nuo komentarų dėl kariuomenės vado. Dabar kariuomenės pasitikėjimas šiek tiek sumenko, tai nėra gerai. Mums reikia pasitikėjimą kariuomene išsaugoti ir tas yra be galo svarbu. Todėl jeigu mes įeisime į vidinius susikirtimus – tai yra blogiausia, kas gali nutikti valstybei“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.

Taip jis įvertino premjerės Ingos Ruginienės bei socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičius pasisakymus. Trečiadienį kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras LRT televizijai teigė, kad ne visos lėšos iš būsimojo krašto apsaugos biudžeto bus skirtos tenkinti kariuomenės poreikius.

Savo ruožtu I. Ruginienė LRT televizijai tvirtino, kad tokios, jos žodžiais tariant, paskalos diskredituoja visą šalies gynybą. Tuo metu kalbėdamas „Žinių radijui“ M. Sinkevičius stebėjosi kariuomenės vado pareiškimais ir pastebėjo, kad „demokratinėse šalyse kariuomenė įprastai nereiškia politinių pozicijų ir nepolitikuoja“.

L. Kasčiūno manymu, R. Vaikšnoras tiesiog išreiškė savo, kaip kariuomenės vado, nuomonę.

„Kariuomenės vadas tik pasako savo nuomonę. Jis atsakingas už kariuomenę ir jis siekia, kad kariuomenė įgytų pilną operacinį pajėgumą, o tam reikia pasiekti mūsų divizijos pilną operacinį pajėgumą“, – aiškino TS-LKD lyderis.

„Siūlyčiau, kai ateis biudžetas, pasižiūrėti, kiek to pilno divizijos operacinio pajėgumo poreikio ir atliepia biudžetas“, – ragino jis, pakartodamas, kad „slapukavimas dėl lėšų“, skiriamų krašto apsaugai, gali turėtų pasekmių ir Lietuvos tarptautiniam autoritetui.

Kalbėti reikia
Kalbėti reikia
2025-10-16 11:05
Kalbėti apie vagystes reikia tauta turi žinoti kokia partija pasamdė nekompetetingas firmas ir sumokėjo pinigus o darbai padaryti itin nekokybiškai pinigai išvaistyti galimai pavogti.
Atsakyti
