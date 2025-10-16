Kasčiūnas ragina LSDP lyderius susilaikyti nuo komentarų apie Vaikšnorą: vidiniai susikirtimai būtų blogiausia

„Manau, nei premjerei, nei LSDP pirmininkui – dabar jiems reikėtų susilaikyti nuo komentarų dėl kariuomenės vado. Dabar kariuomenės pasitikėjimas šiek tiek sumenko, tai nėra gerai. Mums reikia pasitikėjimą kariuomene išsaugoti ir tas yra be galo svarbu. Todėl jeigu mes įeisime į vidinius susikirtimus – tai yra blogiausia, kas gali nutikti valstybei“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.
Taip jis įvertino premjerės Ingos Ruginienės bei socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičius pasisakymus. Trečiadienį kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras LRT televizijai teigė, kad ne visos lėšos iš būsimojo krašto apsaugos biudžeto bus skirtos tenkinti kariuomenės poreikius.
Savo ruožtu I. Ruginienė LRT televizijai tvirtino, kad tokios, jos žodžiais tariant, paskalos diskredituoja visą šalies gynybą. Tuo metu kalbėdamas „Žinių radijui“ M. Sinkevičius stebėjosi kariuomenės vado pareiškimais ir pastebėjo, kad „demokratinėse šalyse kariuomenė įprastai nereiškia politinių pozicijų ir nepolitikuoja“.
L. Kasčiūno manymu, R. Vaikšnoras tiesiog išreiškė savo, kaip kariuomenės vado, nuomonę.
„Kariuomenės vadas tik pasako savo nuomonę. Jis atsakingas už kariuomenę ir jis siekia, kad kariuomenė įgytų pilną operacinį pajėgumą, o tam reikia pasiekti mūsų divizijos pilną operacinį pajėgumą“, – aiškino TS-LKD lyderis.
„Siūlyčiau, kai ateis biudžetas, pasižiūrėti, kiek to pilno divizijos operacinio pajėgumo poreikio ir atliepia biudžetas“, – ragino jis, pakartodamas, kad „slapukavimas dėl lėšų“, skiriamų krašto apsaugai, gali turėtų pasekmių ir Lietuvos tarptautiniam autoritetui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!